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 Политика Украины
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Все про:вето (294) Зеленский (2692) ОПК (8)

 Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №0975 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовление, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере".

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

Напомним, в июле 2015 года Верховная Рада внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно введения уголовной ответственности за изготовление, производство, реализацию, приобретение продукции, работ и услуг, которые привели к созданию реальной или потенциальной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере, согласно которым должностным лицам грозит 5-8 лет лишения свободы. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3146469
 
 
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На дороботку отправит! Сказал надо поменять слова "наказание" на "награждение"
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На дороботку отправит! Сказал надо поменять слова "наказание" на "награждение"
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Ну так, новые рехформы укроборонпрома.
Да и зачем нам вооружение, мы же с расеюшкой дружим, ватники опять топы в министерствах, преЗЕПдента на 9 мая в московию зовут. Жена преЗЕдента, кацапский паспорт имеет, все как было при овоще, только чутка противнее
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одной из "предъяв" Гитлера евреям была как раз некачественная военная продукция, поставленная пейсатыми промышленниками Рейхсверу. Так что ответит тот, кого И
стория ничему не учит..
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ЗЕ сегодня явно разошелся в законотворчестве - и педофилов от кастрации спас и мародерство узаконил. Наверно что-то новенькое узнал про свое окружение.
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Так свинарчуки же уже очень правильные люди, которых надо наградить. Какое наказание? Ведь Игорь Валерьевич врать не будет...
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Так Коломойский же сказал, что у нас олигархов больше нет. Теперь все свинарчуки и рюкзаковы это уважаемые бизнес-партнеры.
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А с чего вы взяли что свинарчуков, по этому закону, можно будет наказать. Уверен что после доработки, можно будет их хорошо потрусить.
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ты не поверишь, но законы не работают задним числом.
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Зрада или нет непонятно, хотелось бы узнать с какими предложениями закон вернули в Раду.
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А чому ?
Сам же звиздів перед виборами, що то страшне явище, яке потрібно побороти
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б'є, ти не хвилюйся.
безліч сепарнутих і бурятолікіх зашкварено.
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Потому, что "Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента Источник: https://censor.net.ua/n3146469"

Вечно ваши единомышленники забывают этот момент.
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він за пару годин вніс свої правки ?
який шустрий..
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А по ссылке в тексте новости пройти нельзя было?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66666
Законопроект подан ему 03.09.19, то есть сутки у него были.
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Назови хоть одно предложение ЗЕ с которым этот закон был возвращен назад в ВР.
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Я у него за плечом во время внесения правок не стоял, тепловизором как Матрос тоже не обладаю, откуда же мне знать, что именно он решил поправить в тексте?
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А может и правильно ветировал. А то наш завод хрен бы согласился даже разговаривать о поставках для армии
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Тем не было четко прописано как рубить руки. Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 5018
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Открою страшную тайну, там этого вообще не прописано и прописано не будет!
Потому что вы Зе-идиоты не знаете законодательства впрочем как и клоун (который типа юрист по образованию). Наказаний бывает два вида Уголовное и Административное! Все уголовные наказания прописываются в УПК УКРАИНЫ, а все административные в Кодексе про админстративные правонарушения и все законы отсылают к этим кодексам с словами типа "відповідальність згідно чинного законодавства"
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Почему ты заочно оскорбил человека? Что он неправильного написал?
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Не зрозуміло.. Якщо ВР в червні 2015 року прийняла зміни до КК та КПК - то як можна ветувати через чотири з лишком роки? Чи той Закон не був підписаний петьою з 2015 року?
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І ось, нарешті, Вовочка взяв і ... ветував. Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 7519
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Вы сомневаетесь в компетентности ЗЕ и его команды ? Как можно !!! В Трускавце парикмахерам и массажистам за три дня прочли полный курс экономики, менеджмента, консалтинга, международных отношений, маркетинга и финансов.
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Не понял, прямо перед выборами СМИ на говно исходили от якобы некачественных броников. А теперь шимпанЗЕ закон об ответственности за некачественную военную продукцию ветирует Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 127
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ага бзт 7 62 на 54 с 10 м не держат поимашь (ц) Труба
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БЗТ 7,62 с АКМ с десяти метров лобовую броню в БТРа пробивает,куда там бронику.
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зашибись Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 522 теперь берцы 1000 шагов возвращаются Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 7628
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ну так правильно, их дети же не служат, так что им пофиг.
Один сын порошенко служил(и еще пара, типо Грициков), правда х.з. где и кому, а второй - весело гыгыкал в Лондоне в одежде "Россия". Уровень дикости зашкаливает: папка ездит и скулит что на нас Рашка напала, а это говно элегантно наложило папке(не, нам всем) на голову. Тролль - 800-го уровня, называется)
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Мне кажется , что эти выборы были неудачными .
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это народ у нас неудачный попался, вечно всякое г..вно выбирает.
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все правильно закон от 2015г принимался при петюне. какие качественные машины петюня поставлял в нашу армию знают все. санитарные машины богдан в армии прозвали гробовозками. теперь петя ответит за все.
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кто называл- твой братишка аватар что само выпилися из наших рядов на гранате Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 8283
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а ты не знал? вот беда то какая товарищ шимус патриот и защитник рошен не знает какое дерьмо петя поставлял в армию и за какие деньги? ничего товарищ из рошен вы еще ответите за сою вместо шоколада . усе впереди .
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кое дерьмо ух ты сектор хвиля вч даю 5 минут на ответ не ответишь- ты балабол Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 8711
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да что ты товарищ. я могу и лично при встрече повторить. давай встретимся . там и посмотрим кто есть кто.
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Теперь, когда Зе ветировал закон о наказании за некачественную продукцию для армии, все, перечисленное Вами (и не только) станет офигенно качественным. Ведь наказание за некачественное заблокировано.
Вы что, в Тускавце учились?
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Расскажи сколько и какой техники было поставлено в войска за 100 дней правления ЗЕ ? Про то что в трусах в Верховной Раде ходить теперь можно - слышал, про то что евреям в Израиле пенсии начали выплачивать из карманов украинцев - про это тоже слышал. А вот про то сколько техники поступило в ВСУ - не слышал. Хотя при Пете каждые две недели в войска техника партиями отправлялась и это во всю освещалось в СМИ.
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не смеши. какая техника и как поставлялась все уже знают. машины скорой помощи богдан построенные на базе китайского ширпотреба до 20% сломались в первые две недели. миномет молот разрывается при выстреле. да да тот миномет который пашинский и петя поставлял в войска. а сколько танков оплот поступило за пять лет при пете? не подскажешь. а вот еще бронекатера на которых плыли наши пацаны . проект николаевского судоремонтного катера для патрулирование мелководных рек средней азии.
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Я так понял, что ты зебобик попросту решил съехать с темы. На простой вопрос о том сколько техники было отправлено в войска при Зеленском тебе ответить просто не чего.
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а что отвечать . читай что говорит министр обороны. там все четко сказано указаны сроки выполнения реформ и поставок нового вооружения. читай заявления американских конгрессменов о предложении увеличения помощи Украине и почему раньше было не возможно это делать из за коррупции при президенте порошенко. читай заявление канадского премьер-министра о возможности предоставить военную помощь Украине. главное что такого дерьма как поставлял петя в нашей армии уже не будет.
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Цікаво чи активісти тепер прийдуть під ОП з неякісними брониками чи ні. От просто цікаво.
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Зелебобікі)) Ваш блазень захистив
Свинарчуків . Тепер вони разом будуть наживатися на війні.
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Без переліку зауважень ця новина ні про що...
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угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере создают не чиновники а алкоголь
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правильно, если армии не будет то зачем плодить ненужные законы...)
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про свинарчукгейт-двигатель комика на выборах- тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
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Как один раз ляпнул правду "наш" колхозник: У корыта имя которому власть все хрюкают одинаково.
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Рюкзачки надо в законе откоректировать
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Ничего лично зебилы, просто барыге деньги очень нужны.
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Сам то понял что сказал? Методичку где посеял?
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Во и толкователи мудрых решений Вождя. Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 9973
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Беларус, ты помог Хитрозачесу обосранную корову вымыть?
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Не, у него есть аналоги зебилов. Те и вылизывают.
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И шо, тебя не подпустили? Сбоку топтался? Ничаво, шкловский ******** твое усердие всьо равно оценит.
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За некачественную военную продукцию надо расстреливать как за измену Родины.
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Я вижу тут разные мнения, но закон реально недоработан. Суть в том что нет четко обозначенных параметров оценки ущерба, + многие требования по приемке имеют "добровольных харакоер". Если закон принять без изменений, то может получиться казус когда за 100 некачественных сапог будут нести ответственность, а за 20 танков нет, даже знать о том что танки с дефектами никто не будет.
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А где Карлсон с воплями о "Барыгах"™ ?
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