 Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.
Напомним, в июле 2015 года Верховная Рада внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно введения уголовной ответственности за изготовление, производство, реализацию, приобретение продукции, работ и услуг, которые привели к созданию реальной или потенциальной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере, согласно которым должностным лицам грозит 5-8 лет лишения свободы.
Да и зачем нам вооружение, мы же с расеюшкой дружим, ватники опять топы в министерствах, преЗЕПдента на 9 мая в московию зовут. Жена преЗЕдента, кацапский паспорт имеет, все как было при овоще, только чутка противнее
стория ничему не учит..
Сам же звиздів перед виборами, що то страшне явище, яке потрібно побороти
безліч сепарнутих і бурятолікіх зашкварено.
Вечно ваши единомышленники забывают этот момент.
який шустрий..
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66666
Законопроект подан ему 03.09.19, то есть сутки у него были.
Потому что вы Зе-идиоты не знаете законодательства впрочем как и клоун (который типа юрист по образованию). Наказаний бывает два вида Уголовное и Административное! Все уголовные наказания прописываются в УПК УКРАИНЫ, а все административные в Кодексе про админстративные правонарушения и все законы отсылают к этим кодексам с словами типа "відповідальність згідно чинного законодавства"
Один сын порошенко служил(и еще пара, типо Грициков), правда х.з. где и кому, а второй - весело гыгыкал в Лондоне в одежде "Россия". Уровень дикости зашкаливает: папка ездит и скулит что на нас Рашка напала, а это говно элегантно наложило папке(не, нам всем) на голову. Тролль - 800-го уровня, называется)
Вы что, в Тускавце учились?
Свинарчуків . Тепер вони разом будуть наживатися на війні.