EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  805  15
Все про:Кабмин (11155) Гончарук_Алексей (63) Верещук (1)

 Кабмин назначил своим представителем в Раде нардепа от СН Ирину Верещук

Народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук назначили постоянным представителем Кабинета Министров в парламенте.

Об этом во время брифинга по результатам заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в парламенте. Замечательная женщина с юридическим образованием, сейчас мы под нее создадим команду, которая будет заниматься взаимодействием Правительства и парламента", - сказал Гончарук.

Верещук - бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под №29.

На данный момент является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепа от СН Верещук планируют назначить представителем Кабмина в Раде

Источник: https://censor.net.ua/n3146468
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага)
Много смотрел её интервью и на разных ток-шоу - толковая мадам!!!
Одобряю!
 показать весь комментарий
 
 
Жаль что из 254 маловато таких, образованных, профессиональных.
 показать весь комментарий
 
И фамилия подходит под должность))
 показать весь комментарий
 
 
Ага, толковая, особливо в питаннях бурштину))))
 показать весь комментарий
 
 
С каналов Мертвечука не вылазит эта мадам, но правда постоянно отбивается от критики в адрес СН и Зели.
 показать весь комментарий
 
 
Ну на мусорник Прямой-Кривой, помойку 5-ый то не пущают.
 показать весь комментарий
 
особисто давно не дивлюсь ці "зливні бачки" маргіналів..
 показать весь комментарий
 
Тобто канал медведчука для тебе не мусорник і не помойка ?
 показать весь комментарий
 
Я б Запропонував Веремчук на дискусії з зажопами приходити в шкіряній куртці,тужурці і з маузером(звичайно ,муляжем..поки що..)... Кабмін призначив своєю представницею в Раді нардепку від СН Ірину Верещук - Цензор.НЕТ 5219
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
для того, шоб всех стращать, надо много верещать
 показать весь комментарий
 
Представник ЗЕ у парламенті буде переконувати фракцію Зе у парламенті,що виконує роль Коаліції....
я от написав,і зрозумів,що не можу продовжити думку...Щось не вяжеться.... Кабмін призначив своєю представницею в Раді нардепку від СН Ірину Верещук - Цензор.НЕТ 2440
 показать весь комментарий
 
кабмін надійно буде захищенниу ВР від верещунів - крикунів....призначення вдале
 показать весь комментарий
 
Дамочка ця особливо в темі бурштинових питань
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх