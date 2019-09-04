 Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме.

Кошкина отметила: "О новых замах Генпрокурора. Новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка определятся с кругом замов.

Из того, что известно сейчас, вырисовывается следующая картина.



Первый зам – Виталий Касько.



Его, пожалуй, представлять особо не надо. Замом уже был – сразу после Революции – работал в тесной связке с Давидом Саквалеридзе. В том числе, по делу "бриллиантовых прокуроров"...

Далее она продолжила: "1. Виктор Трепак. Его вы тоже знаете. Кадровый СБУшник, автор скандала с "амбарной книгой" Партии регионов. Именно он ее передал в НАБУ. Не в полном объеме, но это вопрос уж точно не к нему. Трепак – крепкий профессионал".

" Гюндуз Мамедов. По национальности азербайджанец, ранее работал одним из районных прокуроров Одессы (во времена Саакашвили), позже был переведен на должность главы прокуратуры Крыма. Лично я его не знаю, но отзывы о нем самые позитивные", - подчеркнула Кошкина.

Она продолжила: "И еще одна фамилия. Мрачновастенькая весьма. Прокурор Константин Кулик. Слуга всех господ, - как сказал бы классик. В свое время, верой и правдой служил Юрию Луценко, возвращая "миллиарды Януковича" (что Юрий Витальевич называет одной из главных своих заслуг). Глава Военной прокуратуры сил АТО, Кулик попал в поле зрения НАБУ. Причина проста и банальна: несоответствие уровня официального дохода реальным тратам".

"Почуяв, что ветер дует в другую сторону, Кулик оперативно переметнулся в стан новой власти (когда она ею еще не была даже). Так, непосредственно перед выборами он объявил "пидозры" Валерии Гонтаревой, Алексею Филатову и Борису Ложкину", - резюмировала Кошкина.

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