 Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме.
Кошкина отметила: "О новых замах Генпрокурора. Новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка определятся с кругом замов.
Из того, что известно сейчас, вырисовывается следующая картина.
Первый зам – Виталий Касько.
Его, пожалуй, представлять особо не надо. Замом уже был – сразу после Революции – работал в тесной связке с Давидом Саквалеридзе. В том числе, по делу "бриллиантовых прокуроров"...
Далее она продолжила: "1. Виктор Трепак. Его вы тоже знаете. Кадровый СБУшник, автор скандала с "амбарной книгой" Партии регионов. Именно он ее передал в НАБУ. Не в полном объеме, но это вопрос уж точно не к нему. Трепак – крепкий профессионал".
" Гюндуз Мамедов. По национальности азербайджанец, ранее работал одним из районных прокуроров Одессы (во времена Саакашвили), позже был переведен на должность главы прокуратуры Крыма. Лично я его не знаю, но отзывы о нем самые позитивные", - подчеркнула Кошкина.
Она продолжила: "И еще одна фамилия. Мрачновастенькая весьма. Прокурор Константин Кулик. Слуга всех господ, - как сказал бы классик. В свое время, верой и правдой служил Юрию Луценко, возвращая "миллиарды Януковича" (что Юрий Витальевич называет одной из главных своих заслуг). Глава Военной прокуратуры сил АТО, Кулик попал в поле зрения НАБУ. Причина проста и банальна: несоответствие уровня официального дохода реальным тратам".
"Почуяв, что ветер дует в другую сторону, Кулик оперативно переметнулся в стан новой власти (когда она ею еще не была даже). Так, непосредственно перед выборами он объявил "пидозры" Валерии Гонтаревой, Алексею Филатову и Борису Ложкину", - резюмировала Кошкина.
Валерич давно їх випхав. Як приїхали - так і поїхали.
на себя а вторую на свою маму??????
Это по новому жить или по старому????????
Касько обеспечивал, до своего увольнения из ГПУ, отправление Постановлений судов о раскрытии банковской тайны относительно счетов окружения Януковича ЗА ДЕНЬ до конца окончания их действия. Он же заблокировал отправление документов, на запрос из Латвии, относительно дела Курченко и других лиц, в которых содержится значительное количество доказательств, начиная от покупки Курченком яхты Януковичу и до сотен миллионов долларов, выведенных на швейцарские счета "Семьи".
уявіть який ці прохіндеї проведуть конкурс до прокуратури...
https://censor.net.ua/ua/news/3110416/obvynuvachenyyi_u_nezakonnomu_zbagachenni_prokuror_syl_ato_kulyk_hoche_vypravduvalnyyi_vyrok_i_pogrojuye
https://censor.net.ua/blogs/1102375/revansh_kurchenka_ko
Рябошапка Руслан ГеоргійовичДата народження : 14.10.1976
Народився у 1976 році.
Освіта: закінчив Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю «Правознавство».
У 1998 році розпочав трудову діяльність на посаді головного консультанта, а з жовтня цього ж року працював на керівних посадах в Міністерстві юстиції України.
Солоденький, який талановитий хлопчина, отримав диплом і відразу на керівні посади до Мінюсту...
У 2010 році присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України"... (Заслужений юрист України - державна нагорода України - почесне звання України, яке надається Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди України»)
Підкажіть, Зебіли, а хто був Президентом у 2010? Ну хто так високо оцінив заслуги юриста аж із 12 річним стажем?
Усьо Зебіки, ви зробили неможливе, ви самі себе кинули.