EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4966  53
Все про:ГПУ (9324) Касько (178) Трепак (58) Кулик Константин (86) Рябошапка Руслан (87) Мамедов Гюндуз (11)

 Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина

Журналист Соня Кошкина обнародовала информацию о том, кого назначат заместителями генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграме. 

Кошкина отметила: "О новых замах Генпрокурора. Новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка определятся с кругом замов.
Из того, что известно сейчас, вырисовывается следующая картина.

Первый зам – Виталий Касько.

Его, пожалуй, представлять особо не надо. Замом уже был – сразу после Революции – работал в тесной связке с Давидом Саквалеридзе. В том числе, по делу "бриллиантовых прокуроров"...

Далее она продолжила: "1. Виктор Трепак. Его вы тоже знаете. Кадровый СБУшник, автор скандала с "амбарной книгой" Партии регионов. Именно он ее передал в НАБУ. Не в полном объеме, но это вопрос уж точно не к нему. Трепак – крепкий профессионал".

" Гюндуз Мамедов. По национальности азербайджанец, ранее работал одним из районных прокуроров Одессы (во времена Саакашвили), позже был переведен на должность главы прокуратуры Крыма. Лично я его не знаю, но отзывы о нем самые позитивные", - подчеркнула Кошкина.

Она продолжила: "И еще одна фамилия. Мрачновастенькая весьма. Прокурор Константин Кулик. Слуга всех господ, - как сказал бы классик. В свое время, верой и правдой служил Юрию Луценко, возвращая "миллиарды Януковича" (что Юрий Витальевич называет одной из главных своих заслуг). Глава Военной прокуратуры сил АТО, Кулик попал в поле зрения НАБУ. Причина проста и банальна: несоответствие уровня официального дохода реальным тратам".

"Почуяв, что ветер дует в другую сторону, Кулик оперативно переметнулся в стан новой власти (когда она ею еще не была даже). Так, непосредственно перед выборами он объявил "пидозры" Валерии Гонтаревой, Алексею Филатову и Борису Ложкину", - резюмировала Кошкина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым Генпрокурором стал Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3146467
 
 
 Топ комментарии
 
Касько который спер(получил от государства и переоформил 2 квартиры )???????????? одну
на себя а вторую на свою маму??????
Это по новому жить или по старому????????
 показать весь комментарий
 
Кулик - гнида яка збагатилася на війні і він не вартий пропонованої посади. Але кому до цього діло, якщо треба узурпувати всю владу в Україні.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А куда пропал Сакварелидзе? Неужели на нас обиделся и вылетел в Грузию ?
 показать весь комментарий
 
 
А Міша ?
Валерич давно їх випхав. Як приїхали - так і поїхали.
 показать весь комментарий
 
 
кулик, також нова харя??? зебіли до вас питання харя нова??? ще той корупціонер . зе біли безмозглі мля. За Беню тягнете? Самі себе зробили телепки? Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина - Цензор.НЕТ 515
 показать весь комментарий
 
 
Що порохоботи страшно..? От скоро почнеться двіжуха.. Сидіти свині порошенку і його кодлу і сидіти довго
 показать весь комментарий
 
 
да да одни новые лица - вам самому не смешно ? я понимаю все - самое сложное признать свои ошибки - но вот факты - один олигарх победил другого - а остальные статисты
 показать весь комментарий
 
 
Просто не люблю когда мне приписывают то, чего не говорил.
 показать весь комментарий
 
А прикольный жест, как раз Ирку Геращенко и сюмаршу на фото ещё прифотошопить, и становится ясным, что их обеих ждёт))
 показать весь комментарий
 
кизя который дело портнова хотел закрыть выгонят,а порохоботы неделю вопили про зраду
 показать весь комментарий
 
 
Касько который спер(получил от государства и переоформил 2 квартиры )???????????? одну
на себя а вторую на свою маму??????
Это по новому жить или по старому????????
 показать весь комментарий
 
 
це була політична розправа безпринципного бариги помста за брильянтових прокурорів
 показать весь комментарий
 
 
Это была внутривидовая разборка одних прохиндеев с другими.
 показать весь комментарий
 
достаточно взглянуть на статкі оних што бі понять как дальшє будєт
 показать весь комментарий
 
 
все будет как обычно - они будут зарабатывать деньги - как то так)))
 показать весь комментарий
 
если-бы они хотели зарабатывать,делали это при пете но пошли против системы.
 показать весь комментарий
 
Як там цікаво бріліантові прокурори себе почувають?
 показать весь комментарий
 
 
Если с Касько и Трепаком правда, то "бриллиантовые", запасайтесь гробами.
 показать весь комментарий
 
 
заместителями генпрокурора точно станут трепак, сифак и гонорюк
 показать весь комментарий
 
 
это тот кулик которому на г+г порох публично очко порвал, тот на которого дело про незаконне збагачення, ясно понятно
 показать весь комментарий
 
 
Кулик - это тот, который решал дела Курченко.....
 показать весь комментарий
 
В "вашем деле", это в соево-дякульском?
 показать весь комментарий
 
Кулик - гнида яка збагатилася на війні і він не вартий пропонованої посади. Але кому до цього діло, якщо треба узурпувати всю владу в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
посадит выпускник университета Соломона Рябошапка вора Коломойского- будет молодец.
 показать весь комментарий
 
 
вы это - ну нельзя де так - саьой рисковать - вы даже не на зелю а на его шефа - страшно же так - ну и смелый вы))))))
 показать весь комментарий
 
 
ну и смелый вы)/ -это пока Зеленский не упросил Путина разрешить использовать мордовские лагеря для украинцев/Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция ./Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе.
 показать весь комментарий
 
 
Все норм ,кроме Кулика ! Но Кулик там ничего важного не попустит .
 показать весь комментарий
 
 
а Трепак и Касько ? вы шо прикалываетесь)))))))
 показать весь комментарий
 
 
они в разы лучше Луцыка и его замов . Чуток лучше ,уже хорошо . Никто нам не даст поставить во главу Прокуратуры - С. Хмару или Д. Сакварелидзе .
 показать весь комментарий
 
А не до хрена ли на одного генпрокурора, аж четыре заместителя???
 показать весь комментарий
 
Вывод - не кто не каких реформ проводить не собирается - один клан проиграл ,другой победил - сейчас увидим реванш
 показать весь комментарий
 
 
Соевый клан проиграл? То есть ПеПа+Фирташ+Ахметов в пролете?
 показать весь комментарий
 
 
Прокурорский клан самостоятельный и там идет внутривидовая борьба (при всех режимах).
 показать весь комментарий
 
 
Главное, чтобы не попал в прокуратуру на любые должности, кроме подследственного по вновь выявленным обстоятельствам за свою "международную деятельность", прохиндей и квартирный аферист, однокурсник и приятель Богдана, соросное дитя и рекрут Курченко - Касько. Это квартирный прохиндей и человек заваливший, видимо под заказ, международные иски к членам мафии янека, почуял возможность опять пролезть в прокуратуру, но уже в виде "жертвы режима" и псевдоправдолюба.
Касько обеспечивал, до своего увольнения из ГПУ, отправление Постановлений судов о раскрытии банковской тайны относительно счетов окружения Януковича ЗА ДЕНЬ до конца окончания их действия. Он же заблокировал отправление документов, на запрос из Латвии, относительно дела Курченко и других лиц, в которых содержится значительное количество доказательств, начиная от покупки Курченком яхты Януковичу и до сотен миллионов долларов, выведенных на швейцарские счета "Семьи".
 показать весь комментарий
 
 
Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина - Цензор.НЕТ 9369

уявіть який ці прохіндеї проведуть конкурс до прокуратури...
 показать весь комментарий
 
 
Касько і Трепак - 10 балів ! А продажним Куликом скористаються, як туалетним папірцем і посодють :" он слішком многа знал і слішком многа крал "
 показать весь комментарий
 
 
Мама Каська вже повернула квартиру яку той намутив?
 показать весь комментарий
 
 
Генеральний прокурор
Рябошапка Руслан ГеоргійовичДата народження : 14.10.1976

Народився у 1976 році.
Освіта: закінчив Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю «Правознавство».
У 1998 році розпочав трудову діяльність на посаді головного консультанта, а з жовтня цього ж року працював на керівних посадах в Міністерстві юстиції України.

Солоденький, який талановитий хлопчина, отримав диплом і відразу на керівні посади до Мінюсту...

У 2010 році присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України"... (Заслужений юрист України - державна нагорода України - почесне звання України, яке надається Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди України»)

Підкажіть, Зебіли, а хто був Президентом у 2010? Ну хто так високо оцінив заслуги юриста аж із 12 річним стажем?

Усьо Зебіки, ви зробили неможливе, ви самі себе кинули.
 показать весь комментарий
 
 
Этот соломонов университет...это что то типа бурсы ...для евреев...
 показать весь комментарий
 
Сочувствую зебобикам...но помочь ничем не могу...я не доктор...😀
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх