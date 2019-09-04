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 Общество
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Все про:документ (300) Кабмин (11155) электронные документы (36) Дмитрий Дубилет (8) диджитализация (1)

 "Первый шаг к цифровизации всего документооборота", - в правительстве окончательно ввели электронный обмен документами

Государственные структуры должны перейти на электронный документооборот с 1 октября. К этому дню они обязаны провести соответствующие настройки обмена документами.

Такое решение сегодня, 4 сентября, приняло правительство Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Ежемесячно государственные органы направляют друг другу тысячи различных документов. Их доставляют общие и специализированные почтовые службы, потому что это на самом деле тысячи документов. С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме", — прокомментировал решение правительства министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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По его словам, введение электронного документооборота сократит время на доставку и обработку документов. Принятое Кабмином решение Дубилет назвал "первым шагом к полноценной цифровизации всего документооборота".

Источник: https://censor.net.ua/n3146465
 
   
 Топ комментарии
 
уже давно ввели новшество, законы без текста, чтобы экономнее было и по 100 в день можно принимать
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Ви шо, думаєте в Політбьюро дураки сидять?
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Если бы ещё упразднили и ненужное писание методичек и планов , к примеру - учителям . Всё же есть в интернете , распечатал и работай по ним .!! Зачем вручную , по часу - полтора в день сидеть и тупо , вручную , переписывать из интернета на бумагу , то что никто даже и не читает ,, но - нада шоб було "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами - Цензор.НЕТ 2731 ..?!! Иначе придёт- проверит грозная тётка из виддилу освиты . и если нету вручную написанных планов получишь выговор . Маразм полнейший . Пещерный век бл... !!
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Меня больше интересует сколько было потрачено на систему электронного документообороты!
Многие думают, что мол это просто обмен вордовскими файликами, но это не так! Дело в том, что такие документы не защищены от модицикации и при таком обмене никто ни за что не отвечает.
Полноценная система документооборота должна включать механизм контроля версий документа, возможность "доработки" (утверждение/отказ/визирование....) и разумеется возможность наложения цифровой подписи. Учитывая сроки и объемы такая система стоит просто космических денег. Я знаю что говорю! Если это более упрощенная система, то весь этот запуск "электронного документооборота" РАЗВОДНЯК!!!
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Ви шо, думаєте в Політбьюро дураки сидять?
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Ви не праві. Закладено дуже великі можливості, бо немає підпису-немає кого притягувати до відповідальності, через деякий час всі документи можна знищити без сліду і сказати що нічого і не було, в якійсь потрібній ситуації можна сказати що , мовляв, полетів диск, що ж ви хочете з мене. Або , немає інтернету-приходьте завтра, або технологійний перерив
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папка24, та что у приветбанка, когда Дубилета уволили, он выставил код. есть там ЕЦП.
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ой как правільно нє адной подпісі собствєнаручна как у хйла в крємлє
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Неправда)
Электронный документооборот в рашке в 23 процентах ведомств (17 из 79)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_автоматизации_документооборота

Причем нет документооборота в ФСБ, МВД, Ростуризме, и др. что какбэ напоминает о диком уровне коррупции там.
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тєбє там вєднєє речь ідьот о вашєм хйлє что нє на одном із госдокумєнтав нє стаіт єво собствєнаручнай подпісі
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А сколько программисты в госструктурах получают? А последнее ли слово техники стоит в госструктурах? Деньги для єтого нужны, которых нет. Все это только для того, чтобы обогатить конкретных людей.
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перестанут пилить, сразу дофига денег найдется.
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Правда. А пока зарплата программистов в госструктурах серьезно отличается от их зарплат в приватном секторе -- говорить не о чем. В госсекторе только учатся работать перед тем как найти работу.
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Дуже смішно. Мабуть, Дубілет пішов з розкрученого банку працювати за копійки...
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По-перше Дубілєт не програміст, а по друге, коли досягнете рівня Дубілєта, то зрозумієте, що гроші, це не завжди головне, ще є поняття рівня проекту, в якому просто цікаво прийняти участь, випробувати свої сили, зможеш як керівник витягнути таку махіну як кабмін чи ні.
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уже давно ввели новшество, законы без текста, чтобы экономнее было и по 100 в день можно принимать
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Направление действий правильное....Только вот скорость принятия решений смущает. Пилотный проект запустите, обучите чиновников......Может начатся хрень всякая.
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Не смущает, потому что работа велась до этого. Вы когда заходите на сайт, вас же не смущает что он быстро работает? Потому что код оптимизировали месяц до этого))
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Но то, что парламентаризм и формальности просто дико внаглую сейчас вертят кое-где - это да, это чувствуется и видно)
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Багато міністерств вели електронний документообіг вже років 10, а то і більше. Є постанова КМУ №55 яка зробила електронний документообіг обов'язковим для всіх ще з 01.04.2018 Тому з пілотним проектом ви трішки спізнилися. Просто паралельно з електронним варіантом ходили і паперові. Відмінять передачу паперових копій. В принципі все давно працює, зараз залишилося тільки відчитатися про завершену роботу.
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нє ета лі пабєда над зубожіням "Первый шаг к цифровизации всего документооборота", - в правительстве окончательно ввели электронный обмен документами - Цензор.НЕТ 2800 когда дєньгі народу начньотє раздавать дурікі "Первый шаг к цифровизации всего документооборота", - в правительстве окончательно ввели электронный обмен документами - Цензор.НЕТ 2800 ми ждьом
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Электронный документооборот нужен, потому что во-первых с бумажками волокиты больше, так как человек разумеется медленнее машины, а во-вторых, рисков коррупционных на порядок меньше, так как зашифрованную подпись подделать нельзя, как и скрыть.
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а потом появится очередной шифровальщик или винт сдохнет на сервере и документы просто исчезнут.....
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останется тока двоичный код и больше кругляка пойдет в европу
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Бурбак и без кодов 5 лет буковинский лес в Румынию эшелонами. И при этом орало Слава Украине громче всех.
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эта зрада, к гадалке на ходи...
нет бумажек... нет контакта с чиновником, все дистанционно... а как же бедному чиновнику харчеваться? зрада...
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Если бы ещё упразднили и ненужное писание методичек и планов , к примеру - учителям . Всё же есть в интернете , распечатал и работай по ним .!! Зачем вручную , по часу - полтора в день сидеть и тупо , вручную , переписывать из интернета на бумагу , то что никто даже и не читает ,, но - нада шоб було "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами - Цензор.НЕТ 2731 ..?!! Иначе придёт- проверит грозная тётка из виддилу освиты . и если нету вручную написанных планов получишь выговор . Маразм полнейший . Пещерный век бл... !!
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Ви спізнилися, з цього року детальний план уроку не потрібен. А от на рахунок ручного писання не вкурсі. В мене мама вчитель і останні років 6-7 в неї плани тільки в друкованому вигляді були.
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Может быть , не спорю . Слышал только ,когда то , правда давненько уже , как подруга жены , работающая в школе учителем , жаловалась ей однажды .

Ну надо же , отменили таки . "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами - Цензор.НЕТ 5460 ..Хм ,, прогресс однако .
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