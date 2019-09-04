 "Первый шаг к цифровизации всего документооборота", - в правительстве окончательно ввели электронный обмен документами

Такое решение сегодня, 4 сентября, приняло правительство Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
"Ежемесячно государственные органы направляют друг другу тысячи различных документов. Их доставляют общие и специализированные почтовые службы, потому что это на самом деле тысячи документов. С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме", — прокомментировал решение правительства министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.
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По его словам, введение электронного документооборота сократит время на доставку и обработку документов. Принятое Кабмином решение Дубилет назвал "первым шагом к полноценной цифровизации всего документооборота".
Многие думают, что мол это просто обмен вордовскими файликами, но это не так! Дело в том, что такие документы не защищены от модицикации и при таком обмене никто ни за что не отвечает.
Полноценная система документооборота должна включать механизм контроля версий документа, возможность "доработки" (утверждение/отказ/визирование....) и разумеется возможность наложения цифровой подписи. Учитывая сроки и объемы такая система стоит просто космических денег. Я знаю что говорю! Если это более упрощенная система, то весь этот запуск "электронного документооборота" РАЗВОДНЯК!!!
Электронный документооборот в рашке в 23 процентах ведомств (17 из 79)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_автоматизации_документооборота
Причем нет документооборота в ФСБ, МВД, Ростуризме, и др. что какбэ напоминает о диком уровне коррупции там.
нет бумажек... нет контакта с чиновником, все дистанционно... а как же бедному чиновнику харчеваться? зрада...
Ну надо же , отменили таки . ..Хм ,, прогресс однако .