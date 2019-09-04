 "Первый шаг к цифровизации всего документооборота", - в правительстве окончательно ввели электронный обмен документами

Такое решение сегодня, 4 сентября, приняло правительство Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Ежемесячно государственные органы направляют друг другу тысячи различных документов. Их доставляют общие и специализированные почтовые службы, потому что это на самом деле тысячи документов. С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме", — прокомментировал решение правительства министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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По его словам, введение электронного документооборота сократит время на доставку и обработку документов. Принятое Кабмином решение Дубилет назвал "первым шагом к полноценной цифровизации всего документооборота".