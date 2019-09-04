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 Политика Украины
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Все про:здравоохранение (251) Зеленский (2692) медицина (1853)

 Зеленский учредил День безопасности пациентов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится День безопасности пациентов.

Согласно Указу Президента № 648/2019 от 4 сентября 2019 года, День безопасности пациентов будет проводиться ежегодно 17 сентября, передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что решение было принято, "признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146464
 
 
 Топ комментарии
 
Пациентов палаты клиники квартал 95?
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І не кажіть - суцільний сміх.
аже живіт болить від реготу. Зеленский учредил День безопасности пациентов - Цензор.НЕТ 37
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Пациэнты против !!!!!!!!

они хотят ЗЕлиный дурдом !!!! Зеленский учредил День безопасности пациентов - Цензор.НЕТ 7626
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этак скоро введут день предохранения пациентов и обеспечат соответствующими предохранителями
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Один день в году для пациентов будет безопасно, а в остальные дни, что соответственно? Зеленский учредил День безопасности пациентов - Цензор.НЕТ 6044
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В это день все больницы и поликлиники будут закрыты, дабы не навредить пациентам
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не обращаться к врачам, логично же
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Слишком много новостей с пометкой "Зеленский"
Админ явно издевается над ПРохоботами, они физически не успевают гадить под каждой новостью
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І не кажіть - суцільний сміх.
аже живіт болить від реготу. Зеленский учредил День безопасности пациентов - Цензор.НЕТ 37
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ветування закону про фінансування "Пласту" - це також знущання над порохоботами? чи насмішка над всіми українцями?
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Гадить после того как нагадил Зеленский весьма проблематично. А вот тыкать носов в ваше дерьмо после каждой новости про вас - да, утомительно!
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я ж и говорю: издевается, утомительно, не успеваете
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Вы гоаворили " не успевают гадить", а мы не гадим а наоборот тыкаем вас в ваше дерьмо, да и не порохоботы мы! Порохоботов давно уж нет! И лично я во времена Порошенко пинал его как только мог
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в мозги, подсказываю: у тебя они ниже спины
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День безопасности пациентов--вскрытие покажет Зеленский учредил День безопасности пациентов - Цензор.НЕТ 1102
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Это он зря. Теперь это будет "день зебила" или можно на церковный манер "зебилов день"!
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Что за день такой, неужели дают 100% гарантии на удачную операцию.))
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Уряяяя! Теперь один день в году пациенты будут в безопасности. А остальные 364 дня?
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Ну хоть 1 день в году можно не боясь в больницу идти, в другие дни уже есть опасность не вернутся.
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Воскресение . Один раз в год . Зеленский учредил День безопасности пациентов - Цензор.НЕТ 6139 Мне кажется , что народ сошёл с ума .
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а день лоханского павстанца коли будемо святкувати?
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следующие праздники -День победы над коррупцией и День всеукраинской диджитализации Зеленский учредил День безопасности пациентов - Цензор.НЕТ 1585 Причем станут выходными)) ...вова точно не забыл название нафталин, зачем вся эта маячня с указами совковыми?)) меньше праздников - больше толку.
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зелю тролят все. и даже его подчиненные.
ну не сам же он эту глупость придумал..)))
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