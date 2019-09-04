 Зеленский учредил День безопасности пациентов

Согласно Указу Президента № 648/2019 от 4 сентября 2019 года, День безопасности пациентов будет проводиться ежегодно 17 сентября, передает Цензор.НЕТ.
В документе отмечается, что решение было принято, "признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
они хотят ЗЕлиный дурдом !!!!
Админ явно издевается над ПРохоботами, они физически не успевают гадить под каждой новостью
аже живіт болить від реготу.
ну не сам же он эту глупость придумал..)))