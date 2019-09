 НАБУ не изымало у "Приватбанка" документацию по юрсоветникам

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответ на запрос "Громадского", передает Цензор.НЕТ.

"Информируем, что детективы НАБУ при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве не изымали документы "Приватбанка" относительно тактики и стратегии действий адвокатов в Высоком суде Англии", - заявили в бюро.

В то же время в ведомстве отказались прокомментировать, в чем именно подозревают "Приватбанк", ссылаясь на тайну следствия.

В августе сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро требуюту "Приватбанка" предоставить документы, на основании которых они получают услуги юридических советников и других консультантов.

"Приватбанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все - Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все - Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "Приватбанка", посчитав, что он был подан против указанных британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. При этом судья согласился с наличием у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов.

Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе суд обязал "Приватбанк" в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому - GBP4 млн.

"Приватбанк" 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До вынесения решения по апелляционной жалобе WFO остается в силе. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.