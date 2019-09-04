 Суд отстранил от работы эксперта Валиахметова за составление ложного заключения в интересах экс-нардепа Шепелева

Об этом говорится в копии решения суда, передают Українські Новини.

При осуществлении процессуального руководства по уголовным производствам по обвинению Шепелева в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений (хищение имущества "Родовид Банк", организация (заказ) убийства председателя наблюдательного совета "АВТОКРАЗБАНК" Кириченко С.В., работника милиции Ерохина, покушения на убийство банкира Дядечко и др.) прокуроры Главной военной прокуратуры установили факты составления экспертом Валиахметовым, в интересах защиты Шепелева, заведомо ложного заключения о состоянии здоровья обвиняемого.

В частности, установлено, что Валиахметов, грубо нарушая требования нормативно правовых актов относительно процедуры проведения судебно-медицинской экспертизы и откровенно выходя за пределы полномочий, по обращениям защитника Шепелева для его дальнейшего предоставления в суды, составил заключение эксперта №24 / с от 31.07.2018, в котором сделал заведомо ложные выводы.

После его составления Валиахметов передал указанный вывод защите Шепелева.

В рамках уголовного производства № 42018000000003114 Валиахметову сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 (заведомо неправдивые показания) Уголовного кодекса.

Кроме того, 15 августа в отношении Валиахметова суд избрал меру пресечения и отстранил эксперта от должности заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы живых лиц Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы.







Напомним, что в ноябре 2012 года Шепелев чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные преступления выехал за пределы Украины и был объявлен международный розыск, который закончился его задержанием Интеополом в Венгрии 4 июля 2013 года.

Только в марте 2014 года после длительной и сложной экстрадиционной процедуры Шепелев был экстрадирован в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Сразу после избрания в отношении него в Украине меры пресечения в виде заключения под стражу, Шепелев совершил несколько попыток симуляции тяжелых заболеваний. Сначала - для видимости наличия оснований для изменения ему меры пресечения, а затем - с целью попадания из СИЗО в медучреждение для (как позже выяснилось) совершения запланированного побега из-под стражи в Россию.

В частности, материалы уголовного производства №12012000000000029 содержат достаточно доказательств в пользу того, что в течение апреля-июня 2014 года Шепелев с использованием противоправной помощи врачей симулировал наличие у него таких заболеваний как - вирусный энцефалит, рассеянный склероз, отек легких, гипертоническая болезнь, другие. При этом необоснованность диагностирования у Шепелева этих заболеваний была документально подтвержденной, что стало даже основанием для открытия уголовного производства по факту внесения должностными лицами Киевской городской клинической больницы заведомо ложных сведений в справки о "заболеваниях" Шепелева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса.

Также следует напомнить, что именно в результате одной из попыток Шепелева симулировать заболевания он был переведен из СИЗО в больницу, из которой 06.07.2014 года сбежал в Россию.