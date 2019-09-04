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Все про:СБУ (13786) терроризм (18100) финансирование (1362) аптека (77)

 СБУ блокировала механизм финансирования "ДНР" владельцами сети аптек. ФОТО

В Киеве и Днепре СБУ блокировала механизм финансирования террористической деятельности "ДНР" через реализацию лекарственных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ блокировала механизм финансирования ДНР владельцами сети аптек 01

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными чиновниками до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР". Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн гривен. Выявлены также мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документы финансово-хозяйственного характера, свидетельствующие о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы по операциям по выводу средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

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СБУ блокировала механизм финансирования ДНР владельцами сети аптек 02

Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к финансовой сделке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146460
 
 
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застава за фінансування тероризму .Хоч хребти їм поперебивайте перед тим , як відпустити .
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Ахметка тоже этим занимается - разберитесь.
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СБУ повинно відмовитися від утисків бізнесменів. Чи не? "Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управление по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук"
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названия сетей ?
опять все покрыто тайной ?
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