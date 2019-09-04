 В украинских танковых войсках впервые появились девушки, - Минобороны

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны полковник Вадим Артамощенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Инсайдер".
"Сейчас почти сняты ограничения на специальности, которые вправе занимать женщины. В этом году впервые в танковых войсках появились девушки. Они поступили в харьковский институт танковых войск", - сказал Артамощенко.
Другие нововведения этого года касались всех студентов. В частности, увеличили максимально допустимый возраст для поступления на военные специальности. Раньше он составлял 23 года, теперь - 30.
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Поступать в военные вузы отныне можно как с сертификатом ЗНО, так и со сдачей вступительных экзаменов.
Всего в этом году более 3 тысяч студентов выбрали военные специальности, 16% из них - девушки.
Конкурс в среднем составил 4 человека на место.
так шо нє хамітє, дядя...
Скажи ещё токарю дырка вместо отверстия, ещё не то услышишь.
Ітак:
«Ду́ло - передний конец, выходное отверстие ствола огнестрельного оружия.»
НЕ СТВОЛ, а вихідний отвір.
Кергуду?
Англійською мовою muzzle, дульний зріз, вихідний отвір ствола. Його стан грає величезну роль у величині розсіювання снарядів при стрільбі.
Як у 2014 ...
Блювонути у шолом, а на в кабіну, коли укачає на марші в спеку.
Смердять заношені стячі шкарпетки, у маминькиних синків...
Пришли к выводу, что нет смысла.
Хотя инструкторы вождения их девушек получаются великолепные.