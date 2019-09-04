 В украинских танковых войсках впервые появились девушки, - Минобороны

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны полковник Вадим Артамощенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Инсайдер".

"Сейчас почти сняты ограничения на специальности, которые вправе занимать женщины. В этом году впервые в танковых войсках появились девушки. Они поступили в харьковский институт танковых войск", - сказал Артамощенко.

Другие нововведения этого года касались всех студентов. В частности, увеличили максимально допустимый возраст для поступления на военные специальности. Раньше он составлял 23 года, теперь - 30.

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Поступать в военные вузы отныне можно как с сертификатом ЗНО, так и со сдачей вступительных экзаменов.

Всего в этом году более 3 тысяч студентов выбрали военные специальности, 16% из них - девушки.

Конкурс в среднем составил 4 человека на место.