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 Общество
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Все про:армия (7512) женщины (557) Минобороны (5918) феминизм (24) ВСУ (334)

 В украинских танковых войсках впервые появились девушки, - Минобороны

Количество девушек, поступивших в этом году на военные специальности, выросло по сравнению с прошлым годом. Это произошло потому, что вступительная кампания в военных вузах впервые проходила по новым правилам.

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны полковник Вадим Артамощенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Инсайдер".

"Сейчас почти сняты ограничения на специальности, которые вправе занимать женщины. В этом году впервые в танковых войсках появились девушки. Они поступили в харьковский институт танковых войск", - сказал Артамощенко.

Другие нововведения этого года касались всех студентов. В частности, увеличили максимально допустимый возраст для поступления на военные специальности. Раньше он составлял 23 года, теперь - 30.

Также на Цензор.НЕТ: "Буду летчиком, как и отец", - в Киевский военный лицей впервые приняли девушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поступать в военные вузы отныне можно как с сертификатом ЗНО, так и со сдачей вступительных экзаменов.

Всего в этом году более 3 тысяч студентов выбрали военные специальности, 16% из них - девушки.

Конкурс в среднем составил 4 человека на место.

Источник: https://censor.net.ua/n3146458
 
 
 Топ комментарии
 
я ж не танкіст.
так шо нє хамітє, дядя...
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Сильно ваєнний? То порозмовляй зі мною, а не з пані.
Ітак:
«Ду́ло - передний конец, выходное отверстие ствола огнестрельного оружия

НЕ СТВОЛ, а вихідний отвір.

Кергуду?
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я ж не танкіст.
так шо нє хамітє, дядя...
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Ствол у любого огнестрельного оружия, а вот дуло у тех, кто в этом ни черта не понимая пытается мозги сушить на сайте.
Скажи ещё токарю дырка вместо отверстия, ещё не то услышишь.
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Сильно ваєнний? То порозмовляй зі мною, а не з пані.
Ітак:
«Ду́ло - передний конец, выходное отверстие ствола огнестрельного оружия

НЕ СТВОЛ, а вихідний отвір.

Кергуду?
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Правильно.
Англійською мовою muzzle, дульний зріз, вихідний отвір ствола. Його стан грає величезну роль у величині розсіювання снарядів при стрільбі.
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Що головне в танкі?
Блювонути у шолом, а на в кабіну, коли укачає на марші в спеку.

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теперь к замене гусеницы добавятся и другие виды секса
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теперь только танкистки будут менять траки
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Та після потужного сексу з траками, чи ще захочеться якогось іншого
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Ce bl *******...htos soldat dzhein peredivivsja? Realnist insha i zhinkam tam ne miscze...
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Вечный спор про автомат заряжания или плюс пара рук в экипаже при порванной гусянке закрыт.
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Танк - не місце для дівчат та жіночок.. Там темно, тісно, шумно й дуже смердить горілим порохом після пострілу..
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ой, ой, ой...
Смердять заношені стячі шкарпетки, у маминькиних синків...
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сразу видно шо в танковых войсках проблемы с тягловой силой и гужевым транспортом
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Є багато відео з інших армій,де жінки на танках.То по цих відео видно,що їм важко носити сняряди.
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В ЦАХАЛе несколько лет назад пробовали комплектовать женские экипажи.
Пришли к выводу, что нет смысла.
Хотя инструкторы вождения их девушек получаются великолепные.
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