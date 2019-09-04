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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2692) назначение (1471) Анна Коваленко (28) Офис Президента (84)

 Зеленский назначил нардепа от СН Коваленко замглавы Офиса президента

Президент Украины назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса Президента Украины.

Соответствующий указ №653 / 2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе.

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Анна Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики. Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30.

Источник: https://censor.net.ua/n3146455
 
 
 Топ комментарии
 
И кликуха соответствующая..."гантеля"...
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Образование - театраловед....точно подходит... явно будет работать в Офисе по специальности !!!! Читала ее интервью в Цензоре и выходит как по Ленину - кухарки будут руководить страной ...
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И кликуха соответствующая..."гантеля"...
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Интересно, что можна насоветовать в 28 лет? как варить пильмени и красить ногти на ногах?
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Образование - театраловед....точно подходит... явно будет работать в Офисе по специальности !!!! Читала ее интервью в Цензоре и выходит как по Ленину - кухарки будут руководить страной ...
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на кожному президентському прапорі--штандарті ,необхідно добавляти його елемент..Зеленському-ласіпед..Порошенко--чукуляду..Януковощу--йолку..Ющенку-бджіл....не пам'ятаю хіба Кучмі і Кравчуку--кравчучку.. Зеленский назначил нардепа от СН Коваленко замглавы Офиса президента - Цензор.НЕТ 2833
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От лисапеда Зелемойский отказался, а от рояля - нет...
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Освіта[ред. | ред. код]
У 2013 році здобула ступінь Магістра театрознавства у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Прослухала курс «Військове командування та гуманітарне право» Женевського центру політики безпеки[en] (GCSP) в Женеві, Швейцарія. Аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління». Дисертаційне дослідження «Демократичний цивільний контроль над розвідкою і контррозвідкою в Україні».
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Українська громадська активістка, журналістка, сотниця 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, колишня радниця трьох міністрів оборони України та міністра інформаційної політики України. Експертка з питань оборони та безпеки. України Прослухала курс «Військове командування та гуманітарне право» Женевського центру політики безпеки[en](GCSP) в Женеві, Швейцарія. Аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління». Дисертаційне дослідження «Демократичний цивільний контроль над розвідкою і контррозвідкою в Україні».Замечательное назначение Она патриот,Участник Майдана.Очень грамотный специалист Всегда слушаю ее с удовольствием.
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Читала ее интервью...бред полнейший...Образования по сути нет . А прослушала курсы - это Филькина грамота!
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Советник трёх министров обороны и минстеця? OMG!
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