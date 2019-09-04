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 Происшествия, Общество
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Все про:Львовщина (1730) МВД (7931)

 Новым главой Львовского областного управления МВД стал участник АТО полковник Виконский

Министерство внутренних дел назначило Василия Виконского начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД. 

Представление нового начальника состоялось в среду в 14:00. Представил его руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

Виконскому 38 лет, ранее он занимал должности начальника ГУ НП в Хмельницкой области.

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Сергей Князев сообщил, что Василий Виконский одним из первых присоединился к правоохранителям, которые стали на защиту государства на востоке.

"Полковник Виконский отбыл на восток Украины, где подразделение, в составе которого он находился, одним из первых вступило в бой с российской армией и российскими наемниками. Он принимал участие в операции по освобождению Славянска, а также в Краматорске, Бахмуте, Дебальцево, Углегорске. Во Иловайск офицер Виконский вывел из-под огня свой личный состав, в котором, к сожалению, были погибшие, но свою задачу он выполнил", - сообщил председатель Нацполиции.

Сергей Князев добавил, что при освобождении Мариуполя Василий Виконский в солдатском мундире, в каске и с автоматом, нес службу вместе со своими бойцами.

"В Широкино его подразделение выполняло задание на линии разграничения - не в второй-третьей линии обороны. Он такой человек - получил задание и ушел выполнять. Я с большим уважением отношусь к этому офицеру, который со временем стал очень эффективным менеджером на руководящих должностях", - отметил Сергей Князев.

Председатель Национальной полиции Украины обозначил основные задачи, стоящие перед новым руководителем. В частности, речь идет об улучшении социальной составляющей работы полицейских  - обеспечение жильем, социальными льготами, возможностями профессионального роста".

Источник: https://censor.net.ua/n3146454
 
 
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Правильно. Атошник это норм. Попробывали бы зелибобы поставить начальником во Львовской области какогото проходимца из шапито 95
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если реально боевой то это очень хорошо. Просто многие "туризмом" занимались, прям на автобусах на несколько дней...типа семинары за сотню км от передовой. Вот Интерполовцы Украины нынешние , всё руководство в полном составе..полковники. подполковники...От журналистов тикают, прячутся. Ответить то нечего.
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Непонятно.....
ПРАХОПЭСЫКИ, АНУ ГОЛОС - ЭТО УЖЕ ,,ЗРАДА" ИЛИ ТОЛЬКО ,,ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ"?????? 😂😅😂
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Ой, чомусь Князев забув сказати, що цей Віконський в " Беркутах" ходив. Але ж то випадково так вийшло...
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