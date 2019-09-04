 Новым главой Львовского областного управления МВД стал участник АТО полковник Виконский

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД.

Представление нового начальника состоялось в среду в 14:00. Представил его руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

Виконскому 38 лет, ранее он занимал должности начальника ГУ НП в Хмельницкой области.

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Сергей Князев сообщил, что Василий Виконский одним из первых присоединился к правоохранителям, которые стали на защиту государства на востоке.

"Полковник Виконский отбыл на восток Украины, где подразделение, в составе которого он находился, одним из первых вступило в бой с российской армией и российскими наемниками. Он принимал участие в операции по освобождению Славянска, а также в Краматорске, Бахмуте, Дебальцево, Углегорске. Во Иловайск офицер Виконский вывел из-под огня свой личный состав, в котором, к сожалению, были погибшие, но свою задачу он выполнил", - сообщил председатель Нацполиции.

Сергей Князев добавил, что при освобождении Мариуполя Василий Виконский в солдатском мундире, в каске и с автоматом, нес службу вместе со своими бойцами.

"В Широкино его подразделение выполняло задание на линии разграничения - не в второй-третьей линии обороны. Он такой человек - получил задание и ушел выполнять. Я с большим уважением отношусь к этому офицеру, который со временем стал очень эффективным менеджером на руководящих должностях", - отметил Сергей Князев.

Председатель Национальной полиции Украины обозначил основные задачи, стоящие перед новым руководителем. В частности, речь идет об улучшении социальной составляющей работы полицейских - обеспечение жильем, социальными льготами, возможностями профессионального роста".