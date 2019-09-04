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Все про:Львовщина (1730) отравление (1290) госпитализация (125)

 11 человек госпитализированы с пищевым отравлением на Львовщине

Во Львовской области 11 человек госпитализированы с симптомами пищевого отравления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области.

По данным управления, 11 человек, среди которых один ребенок, были гостями на свадьбе в ресторане "Фазенда" в селе Наконечное-II и были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы в Новоявровске с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

Специалисты главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области расследуют причины отравления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146449
 
 
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До чего народ зубожив уже на свадьбах шаверму подают
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Никогда не пробовал шаурму. На фото похожа на мацу с мясом птицы. Может ее проваривать.
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щось ні разу не бачив на весілліях,щоб макарони подавали...
хоть бери і женись сам
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Зачем позвали упырей из Госпродпотребслужбы? Отравление - обычное преступление. Заявление в милицию, иск в суд.
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