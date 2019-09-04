 Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы суда.

Такое решение было принято 27 августа.

Отмечается, что Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды".

Речь идет о внесении 19 января 2016 года изменений в нормативную базу НБУ относительно валютного регулирования и контроля.

Напомним, ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась прийти 12 сентября в Генпрокуратуру на допрос по делу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

30 августа Гонтарева сообщила, что ее на пешеходном переходе сбила машина.

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