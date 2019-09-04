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 Политика Украины
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Все про:суд (22506) Гонтарева (751) ГБР (536)

 Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить к бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы суда.

Такое решение было принято 27 августа.

Отмечается, что Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды".

Речь идет о внесении 19 января 2016 года изменений в нормативную базу НБУ относительно валютного регулирования и контроля.

Напомним, ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась прийти 12 сентября в Генпрокуратуру на допрос по делу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

30 августа Гонтарева сообщила, что ее на пешеходном переходе сбила машина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/n3146447
 
   
 Топ комментарии
 
за решетку петюхловую сдрыснувшую шмару!
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пыщи вначале со своей морды выведи боец Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 846 Елісео Монтеверде Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 9080
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бейсбольной битой в рыло ей будет, ссыкливой уродке. и контрольной арматурой сквозь череп
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я за не волнуюсь вчера кацахол переживал что я отберу его проперженный диван и старые тапки
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Лєра ще не громадянка Великобританії
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Уже сбили машиной. В следующий раз переедут.
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за решетку петюхловую сдрыснувшую шмару!
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Правильно, на катаргу ее, она у ***** отобрала банк! Отомстим.
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Не за "бєнін банк", а за спи#женное рефинансирование банков. И за то, что смотрела на это сквозь пальцы (наверное позолотили ручку).
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Если у нас политики- ворюги, так что делать! Только "политические" репрессии с конфискацией и 10 лет "без права переписки"!
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Печерский районный суд ? Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 2404 Никто , никого не арестует и не доставит . Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 2404
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Директор Державного бюро розслідувань 22 листопада 2017 року призначений на посаду Директора Державного бюро розслідувань.
Справі Труба.

Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 2497
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бидло пролетаріат зе задоволений? маю на увазі зе скот який голосовав пут-проститутку зе
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Админ не забывай делать свою работу, одни только нарушения на сайте правил комментирования.
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а вєдь нє загорамі врємя когда нинішніх будут доставлять прєнудітєльно Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 8833 бєдная Украіна
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это нормальный процес - если все будет по закону
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«Охотникам за головами» - человек, за денежное вознаграждение занимающийся розыском и поимкой/убийством беглых преступников и дезертиров, а также лиц, подозреваемых в совершении преступлений и не явившихся на судебное заседание в назначенное время ...после петрушкиной пятилетки самое то , что нужно
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Лерка, я же говорил, что гоплык тебе, а порохоботы не верили...)))
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Порохоботы досасывают с остервенением последний леденец... Жалкие потуги...
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лише ви вперто смокчете один і той же ледєнєц! я розумію що ігорю валерійовичу таки пріятно Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 1848 але знаєте рошенки корисніше...але про смак з вами сперечатися ніяк! ваш інтелехтуальний рівень нам то не дозволяє
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Гонтаревой и ко было закрыто около 90 банков, часть из них уже давно обжаловало это закрытие в судах и претендует на восстановление или компенсацию потерянных активов. В украинском законодательстве конкретных норм о процедуре ни восстановления работы банков ни компенсации нет. Говорят скорее всего большинство выиграют свои дела и в европейском суде. Хз чем это закончится, наверно только политическим решением и договорняком.
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В смысле по закону это решить не получится бо тогда Украина должна будет выплатить миллиарды долларов компенсации.
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ну викрасти звичайно її зможуть. але проблем у Зе і маладой каманди ой як буде
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так что, берите гонтареву за мотню и к прокурору
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Можно её свозить в Украину и частями, полутушкой, чучелком....
Пепе будет веселей! Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 7767

Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 544
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ЗЕ ПРОКУРОР НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ...С НЕЙ БАБЛО СТРАНЫ И БАНКА НЕ ПИЛИЛ на курсе валют до 40 грн не участвоавал ... упаковать и везти на допрос...пусть колится от куда бабло и с кем была в доле...ну думаю думающие знают с кем и с чьим банком... Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 4320
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мечтам люмпенов не суждено сбыться.
Никто и не собирается ее никуда доставлять, это только пук чтобы потешить быдломассу.
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Бєня переслідує тих,хто викрив виведення ним мільярдів долларів з Привату в найважчі для країни часи ? -Це очікувано.
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Если бы Беня преследовал, то Гонтарева давно бы чайку с полонием напилась, а так только под машину слегка попала!
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не путай мирного єврея з Пуйлом... Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 3252
Бєня 'працює' безкровними методами...
'персонально зацікавлюючи' СУК ПРИ ВЛАДІ(зокрема Гонтарєву)
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Портретом Порошенка проілюстрували матеріал іноземного ЗМІ про корупцію і офшори
04.09.2019 KyivTime
Схоже, в іноземних ЗМІ постать Петра Порошенка вже міцно пов'язана з поняттями "корупція" і "офшори".
Після зливи публікацій на підставі "панамських" документів ім'я Порошенка регулярно спливає в найрізноманітніших виданнях.
Сараєвське видання "Slobodna Bosna" проілюструвало портретом Петра Порошенка матеріал про корупцію та офшорні схеми в найбільших боснійських компаніях і органах влади.
Колишній український президент зображений у компанії з "поважними" діячами, зокрема, з Владіміром Путіном і Башаром Асадом.Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 3575
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Ты не Дурда, а просто дурак.
Постишь давно засохшее гавно.
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кого на малюнку ви маєте на увазі ?))))
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Вы забыли одно предложение с той помойки скопировать
"І не має значення, що про Порошенка в статті поки що не згадали - факт, що пошукові запити "корупція" і "офшори" видають портрет Порошенка поряд з Путіном, сам по собі доволі красномовний."
https://kyivtime.co.ua/poroshenko-ofshor-29677/
Почему-то.
А поисковики как раз и выдают Порошенко по этим запросам благодаря усилиям ольгинцев, савушкинцев и полезных идиотов. А конкретики - ноль.
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Бросалась по легковушку, а после такой новости, наверное, прыгнет под фуру.... Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 7848 .
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Салупу на воротьник вы получите, зебилы, а не Гонтареву. Помечтайте
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Пані Гонтарєву ніхто не дістане.. !!


ЦЕ Мата ХАрі наших часів...
НАвіть для простої відповіді на Цензорі поміняла нік,стать і країну проживання ..
на Іспанію ..))
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За жабры её и на допрос, неужели это так сложно?
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Да, Зе уже приказал готовить высадку десанта в Лондоне для такого простого дела.
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Складно..
Зараз виробляє довідку про наявність ускладнень від аварії ,що робить її нетранспортабельною на 10 років.. Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 1913
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Засунуть ее в мешок и сбросить с моста Патона в свободное плавание,так же как она с гривней поступила. Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 6517
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Яреська отпетляет она гр США , а эту дай Бог выдадут ,то расскажет много мужик -баба.
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Напомним, ранее сообщалось, что Валерия Гонтарева и ее подельники из компании ICU принимали участие в краже средств из госбанков.

По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с помощью их схем государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млрд долларов. Подтверждающие документы опубликовал сайт «Обозреватель».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160355-gontareva_i_ee_podeljniki_ukrali_i_pereveli_na_ofshory_klana_milliardy_griven-_sytnik_dokumenty

Участники фондового рынка передали в редакцию подборку детальных данных торгов биржи «Перспектива» за 2013-2014 годы. Они демонстрирует механизм выведения денег из «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка». Госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Например, 21 ноября 2013 года «Укргазбанк» продал пакет ОВГЗ компании «Фондовый актив», она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги «Укрэксимбанку». Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника «Фондовый актив».

На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, посредник «Фондовый актив» является одним из акционеров банка «Авангард» (банк принадлежит собственникам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели «светить» ICU.
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миллиарды долларов украденные из бюджета Украины через Нацбанк это только один из потоков вывода средств на офшоры кланом Порошенко-Фирташ-Ахметов.

На самом деле таких потоков около 14.

За 3 года семья Порошенко, семьи Фирташ и Ахметов украли и вывезли на офшоры более 10(***цифра,звичайно ідіотська і ЕМОЦІЙНА -не могло бути більше 100 млрд доларів НІЯК) триллионов гривен. Война, кровь, разруха и хаос были нужны данным семьям для того, чтобы было чем занять населения и + дополнительный источник дохода на отмывании денег Международного Валютного Фонда и другой международной помощи, которая выделялась на украинскую армию.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160355-gontareva_i_ee_podeljniki_ukrali_i_pereveli_na_ofshory_klana_milliardy_griven-_sytnik_dokumenty
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https://antikor.com.ua/articles/160355-gontareva_i_ee_podeljniki_ukrali_i_pereveli_na_ofshory_klana_milliardy_griven-_sytnik_dokumenty

ДЕ ТАМ ??????
«За 3 года семья Порошенко, .... украли и вывезли на офшоры более 10(***цифра,звичайно ідіотська і ЕМОЦІЙНА -не могло бути більше 100 млрд доларів НІЯК) триллионов гривен»


Мразото, ну нащо брехати......



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