 Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы суда.
Такое решение было принято 27 августа.
Отмечается, что Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды".
Речь идет о внесении 19 января 2016 года изменений в нормативную базу НБУ относительно валютного регулирования и контроля.
Напомним, ранее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отказалась прийти 12 сентября в Генпрокуратуру на допрос по делу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.
О том, что Гонтареву вызывают на допрос в прокуратуру, стало известно 6 августа. Для нее это уже третий вызов на допрос по делу Курченко за этот год.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 марта департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.
Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.
30 августа Гонтарева сообщила, что ее на пешеходном переходе сбила машина.
Справі Труба.
Пепе будет веселей!
Никто и не собирается ее никуда доставлять, это только пук чтобы потешить быдломассу.
Бєня 'працює' безкровними методами...
'персонально зацікавлюючи' СУК ПРИ ВЛАДІ(зокрема Гонтарєву)
04.09.2019 KyivTime
Схоже, в іноземних ЗМІ постать Петра Порошенка вже міцно пов'язана з поняттями "корупція" і "офшори".
Після зливи публікацій на підставі "панамських" документів ім'я Порошенка регулярно спливає в найрізноманітніших виданнях.
Сараєвське видання "Slobodna Bosna" проілюструвало портретом Петра Порошенка матеріал про корупцію та офшорні схеми в найбільших боснійських компаніях і органах влади.
Колишній український президент зображений у компанії з "поважними" діячами, зокрема, з Владіміром Путіном і Башаром Асадом.
Постишь давно засохшее гавно.
"І не має значення, що про Порошенка в статті поки що не згадали - факт, що пошукові запити "корупція" і "офшори" видають портрет Порошенка поряд з Путіном, сам по собі доволі красномовний."
https://kyivtime.co.ua/poroshenko-ofshor-29677/
Почему-то.
А поисковики как раз и выдают Порошенко по этим запросам благодаря усилиям ольгинцев, савушкинцев и полезных идиотов. А конкретики - ноль.
ЦЕ Мата ХАрі наших часів...
НАвіть для простої відповіді на Цензорі поміняла нік,стать і країну проживання ..
на Іспанію ..))
Зараз виробляє довідку про наявність ускладнень від аварії ,що робить її нетранспортабельною на 10 років..
Напомним, ранее сообщалось, что Валерия Гонтарева и ее подельники из компании ICU принимали участие в краже средств из госбанков.
По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с помощью их схем государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млрд долларов. Подтверждающие документы опубликовал сайт «Обозреватель».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160355-gontareva_i_ee_podeljniki_ukrali_i_pereveli_na_ofshory_klana_milliardy_griven-_sytnik_dokumenty
Участники фондового рынка передали в редакцию подборку детальных данных торгов биржи «Перспектива» за 2013-2014 годы. Они демонстрирует механизм выведения денег из «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка». Госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Например, 21 ноября 2013 года «Укргазбанк» продал пакет ОВГЗ компании «Фондовый актив», она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги «Укрэксимбанку». Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника «Фондовый актив».
На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, посредник «Фондовый актив» является одним из акционеров банка «Авангард» (банк принадлежит собственникам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели «светить» ICU.
На самом деле таких потоков около 14.
За 3 года семья Порошенко, семьи Фирташ и Ахметов украли и вывезли на офшоры более 10(***цифра,звичайно ідіотська і ЕМОЦІЙНА -не могло бути більше 100 млрд доларів НІЯК) триллионов гривен. Война, кровь, разруха и хаос были нужны данным семьям для того, чтобы было чем занять населения и + дополнительный источник дохода на отмывании денег Международного Валютного Фонда и другой международной помощи, которая выделялась на украинскую армию.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160355-gontareva_i_ee_podeljniki_ukrali_i_pereveli_na_ofshory_klana_milliardy_griven-_sytnik_dokumenty
ДЕ ТАМ ??????
«За 3 года семья Порошенко, .... украли и вывезли на офшоры более 10(***цифра,звичайно ідіотська і ЕМОЦІЙНА -не могло бути більше 100 млрд доларів НІЯК) триллионов гривен»
Мразото, ну нащо брехати......