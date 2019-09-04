 Обращения в антирейдерскую комиссию при Минюсте переведены в онлайн, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.
"Сейчас в Минюсте до сих пор действует комиссия (...), которая рассматривала жалобы людей, пострадавших от рейдерства... Указанное постановление фиксирует упрощенный процесс общения с этой комиссией. Все - в онлайне", - сказал Гончарук на пресс-брифинге после заседания правительства.
"Это маленький шаг, но очень важный", - добавил он.
Натерпелся бедняга
"Из-за непутевой судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и обновления - наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. Причем чистка должна касаться всех - и в первую очередь, судей высших инстанций", - сказал он.
Чиновник, депутат або будь-яка публічна особа можуть не боятися антикорупційних реформ. Нові законопроекти уже зараз закладають можливість купувати речі, квартири чи навіть елітні авто у сто разів дорожчі за офіційний дохід. Просто кожна з покупок має вартувати менше за 580 тисяч доларів.
Саме це пропонується новим законопроектом №1031, поданим президентом Володимиром Зеленським. Відповідно до нього, якщо одноразова сума незаконно набутих активів чиновника складає менше 14,4 млн (тобто близько 580 тис. дол..), то він несе не кримінальну, а цивільну відповідальність.
Чому ж "слуги народу" вирішили підняти суму, з якої наступає відповідальність, у 15 разів: з 960 тис грн (1000 неоподаткованих мінімумів) до 14,4 млн грн?