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 Политика Украины
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Все про:КГГА (2229) Кличко (2712) Гончарук_Алексей (63)

 Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук

Назначение главы Киевской городской государственной администрации, который сможет противодействовать коррупции и группам влияния в столичной власти, будет в интересах киевлян, убежден премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле очень сильно, слишком сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отобразиться на интересах среднестатистических киевлян", - сказал Гончарук на брифинге по итогам закрытого заседания правительства в среду, пояснив свою позицию относительно увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

В этом контексте он упомянул представителя строительного бизнеса, совладельца киевского бизнес-центра 101, народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара. "Лично я очень уважаю господина Кличко - он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны - но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет, и поэтому это сделать было невозможно", - сказал Гончарук.

В то же время, глава правительства отметил, что кандидатуры на главу КГГА пока нет.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу увольнения Кличко с поста главы КГГА будет принимать президент Украины Владимир Зеленский. "Я думаю, что обязательно об этом, и еще не один раз, скажет команда президента, исходя их того, какие решения будут приняты, но на моем уровне лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным хорошим порядочным менеджером – это хорошая идея", - резюмировал Гончарук.

Напомним, сегодня Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Ранее Кличко заявлял, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы, а также обратится в Конституционный Суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У меня нет персонального конфликта. Я считаю, что дуализм нам не нужен, - Кличко о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3146444
 
 
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Не понимаю, что творит Кличко. Но уже не один человек из разных индустрий (знакомые айтишники, которые тендеры брали, и др) мне говорили инсайд о том, как они заносили и Кличку, и обласному голове, и в КМДА (короче, в 4 разных места!).

Я думаю, что он реально заложник ситуации, в которой оказался,потому как вариант, что он крадет сам, как-то маловероятен.
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На фото тот самый молодой Алан Чумак, который движением языка заряжает экономику на 40% в год? Который с левым сельским дипломом занимался махинациями с землей в киевской обл, и вовремя смылся, когда шайку взяли за Ж
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Гончарук, не надо строить из себя дурачка и принимать за идиотов киевлян!

Киевляне припомнят посягательство на свои права избирать власть в своем городе не только ЗЕБЕне, но и тебе лично ! Якщо посилити Кличка главою КМДА, який чинитиме опір групам впливу, - це піде на користь киянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3275

Р.s. готовимся к Йолке
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усіліть абьязатєльна парнямі ат ігарь валєріча ані профі
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Как это так усилить Кличка? Его же собирались уволить??
Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4652

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Ага, замінити Столара на Вавриша - офігєнна користь для киян.
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час покаже. але ж чи не кожен день чуєш про незаконну забудову, виділення землі--сумнівним особам , кого покарав віталя? може він і не розуміє, що діється в силу свого високорозвиненого інтелекту, хоча і абізяну можна вивчити крутити колеса велосипеда.
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Ты на петушатне кукарекаешь про абизяну? Проконтролируй что бы яйца не испортились.
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Перевожу: "Коломойскому очень хочется откусить большой кусок жирного киевского торта".
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Я знаю киян, вони можуть лохонутися, але можуть і дати посмоктати чупа-чупса. Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6507
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тут лохонемся, однозначно. Будем хавать шо нам поставят, как во время януковича, когда нам поствили Попова, так же главой КГГА.
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Гончарук, так і скажи: твоїй "групі впливу" потрібен доглядач над містом Київ.
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Кличка можно усилить его братом. Представьте себе: один - мэр, второй - глава КГГА. Силища несокрушимая! Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8564
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Слуги народа при виде братьев Кличков кинулись бы навтьокы и мандаты паразгубили Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8419
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Давайте, пусть киевляне определяют что им на пользу, а что на пользу не им! Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2855Поннаехали!
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Пілять! Це просто каталізує конфлікт між різними групами впливу, який реально може спровокувати і громадянський.
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Для цього є план А - Аваков і план Б- Баканов. А є ще план П, грудневий. Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5830
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Киевляне вам понятно, так для вас лушче. И не спорте!
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