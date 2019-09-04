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 Общество
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Все про:Одесса (5637) увольнение (1669) Ройтбурд (5)

 "Решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции", - Ройтбурд оспорит увольнение

Художник Александр Ройтбурд пообещал оспорить в суде решение Одесского областного совета о своем увольнении с должности директора Одесского художественного музея.

Об этом он сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Это неправомерное решение, оно противоречит и здравому смыслу, и законодательству. Это решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции, поэтому борьба будет ", - подчеркнул Ройтбурд.

Тем временем его сторонники собираются устроить в субботу, 7 сентября митинг под стенами Одесского облсовета. Событие под названием "Верните нам Ройтбурда!" создано в Facebook. Его организаторы заявили, что помимо акции протеста хотят собрать 25 тысяч подписей под петицией к президенту о возвращение Ройтбурда на должность директора Одесского музея. Также они собираются подписать обращение к мэру, депутатам и главе облсовета.

Также на Цензор.НЕТ: Одесский облсовет досрочно уволил Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея

В среду, 4 сентября Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3146442
 
 
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Это решение скорее в сфере психопатологии, чем юриспруденции, Источник: https://censor.net.ua/n3146442
Такі сьогодні реалії...
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