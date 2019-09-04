 Протесты в Гонконге: Власти отзывают законопроект об экстрадиции в Китай. Митингующие считают это недостаточным

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, полный отзыв законопроекта является одним из пяти ключевых требований протестующих.

Также они требуют полного спектра демократических прав.

Один из лидеров протеста, активист Джошуа Вонг прокомментировал заявление Лэм. По его мнению, сейчас уже "слишком мало и слишком поздно" отзывать законопроект.

Теперь протестующие требуют выполнения всех своих требований: прекращения преследования активистов и амнистии для задержанных, независимого расследования действий полиции, а также политических реформ и проведения демократических выборов.

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Напомним, протестующие вышли на улицы Гонконга против закона, который позволит экстрадировать людей в Китай. Противники законопроекта штурмовали баррикады у Законодательного совета. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки. Закон могли принять 12 июня. Сторонники законопроекта видели в нем инструмент для борьбы с транснациональной преступностью. Его многочисленные противники заявляли, что с недоверием относятся к судебной системе Китая. Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов. 16 июня протестующие опять вышли на улицы.