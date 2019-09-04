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 Завтра суд рассмотрит жалобу защиты о приостановке следствия в отношении Мангера

Завтра в Шевченковском райсуде Киева состоится рассмотрение жалобы о приостановлении расследования относительно Мангера по подозрению в совершении преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Facebook-сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

"Завтра состоится рассмотрение жалобы Мангера о приостановке следствия по нему", - говорится в сообщении.

Активисты напоминают, что адвокаты Мангера подали 2 аналогичных жалобы, в которых просят признать безосновательной остановку производства по Мангеру и передать материалы в суд.

"Это в свою очередь позволит вытянуть Мангера из дела и сделает невозможным привлечение его к ответственности. Одну такую жалобу суд уже отклонил. На этот раз адвокаты Мангера снова попытаются осуществить свой план", - отметили активисты.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

15 августа Суд отказал защите Мангера в обжаловании остановки следствия по нему в деле Гандзюк

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Завтра суд рассмотрит жалобу защиты о приостановке следствия в отношении Мангера 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146438
 
 
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