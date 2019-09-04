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Все про:отравление (1290) еда (163) Госпродпотребслужба (134)

 После отравления студентов в столице проверят все киоски по продаже шаурмы, - Госпродпотребслужба

В Киеве проверят все киоски, которые продают шаурму, из-за недавнего отравления студентов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Госпродпотребслужбе Киева.

В столице создадут рабочие группы, в которые войдут специалисты Госпродпотребслужбы, Киевского лабораторного центра Минздрава и сотрудники Национальной полиции. Они будут собирать информацию о МАФах, продающих шаурму в Киеве.

Инспекторы Госпродпотребслужбы проверили киоск с шаурмой по адресу Борщаговская, 128. Именно в этой точке покупали шаурму семеро студентов, которых недавно госпитализировали с отравлением.

Во время проверки обнаружили, что в киоске не соблюдали необходимой чистоты и нарушали условия хранения продуктов. Также в МАФе отсутствовала горячая и холодная вода.

После проверки работу киоска временно прекратили. В настоящее время полиция расследует дело по факту нарушения санитарных правил и норм киоском на Борщаговской.

Напомним, 2 сентября в Одесской области шаурмой отравились 37 человек. Утром 4 сентября в больнице остаются 23 человека, которые употребляли шаурму в селе Авангард Овидиопольского района. Среди госпитализированных трое детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3146435
 
   
 Топ комментарии
 
Проверку лично возглавит главлюбитель шаурмы?
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Я б не запрещал. Испорченая шаурма виравнивает дисбаланс дебилов в обществе.
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Я считаю - что это наезд на молодого и энергичного преЗЕ!дента! ДОКОЛЕ!

ПыСы. От же ж гадский Порошенко! Никак не угомонится!
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А до цього часу брали з них бабло і ФСЕ)))
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Как это можно жрать? Фу, После отравления студентов в столице проверят все киоски по продаже шаурмы, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9055 гадость...разве Уляна не объясняла?
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Проверку лично возглавит главлюбитель шаурмы?
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Я б не запрещал. Испорченая шаурма виравнивает дисбаланс дебилов в обществе.
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шобы проверить петину святость надо просто накормить его одесской шаурмой
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Типу - якщо не обсереться - то святий?
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Я считаю - что это наезд на молодого и энергичного преЗЕ!дента! ДОКОЛЕ!

ПыСы. От же ж гадский Порошенко! Никак не угомонится!
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А чому було не зробити це раніше?
Це потрібно робити постійно!
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Ни разу в жизни не ел шаурмы и не планирую, но снос ларьков шаурмы и выдворение с Украины эмигрантов-продавцов поддерживаю и одобряю!
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блин..вчера не успел сфоткать...сидел продавец ( из бывших республик) и теребил меж пальцами т.е. пальцами передней конечности -пальцы задней..и причем абсолютно без печали..на виду у всех..
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он сидел по восточному на стуле за столиком на улице и с братом своим беседовал. Після отруєння студентів у столиці перевірять усі кіоски з продажу шаурми, - Держспоживслужба - Цензор.НЕТ 4757 а я в маршрутке..
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Был в обед на Подоле,3 точки шаурмы,студенты едят
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Зеленский взял расследование под личный контроль с привлечением совместной следственно-оперативной группы ГПУ, МВД, СБУ. Шаурма на крови!
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- Вовочка, ты ел шаурму и не отравился?
- В этот раз пронесло!
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