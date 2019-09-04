 После отравления студентов в столице проверят все киоски по продаже шаурмы, - Госпродпотребслужба

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Госпродпотребслужбе Киева.

В столице создадут рабочие группы, в которые войдут специалисты Госпродпотребслужбы, Киевского лабораторного центра Минздрава и сотрудники Национальной полиции. Они будут собирать информацию о МАФах, продающих шаурму в Киеве.

Инспекторы Госпродпотребслужбы проверили киоск с шаурмой по адресу Борщаговская, 128. Именно в этой точке покупали шаурму семеро студентов, которых недавно госпитализировали с отравлением.

Во время проверки обнаружили, что в киоске не соблюдали необходимой чистоты и нарушали условия хранения продуктов. Также в МАФе отсутствовала горячая и холодная вода.

После проверки работу киоска временно прекратили. В настоящее время полиция расследует дело по факту нарушения санитарных правил и норм киоском на Борщаговской.

Напомним, 2 сентября в Одесской области шаурмой отравились 37 человек. Утром 4 сентября в больнице остаются 23 человека, которые употребляли шаурму в селе Авангард Овидиопольского района. Среди госпитализированных трое детей.