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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (23538) законопроект (2117) Конституция (2049) Сюмар (310) Слуга народа (280)

 За то, чтобы разрешить президенту назначать глав НАБУ и ГБР, в антикоррупционном комитете ВР голосовали только "Слуги народа", - Сюмар

11 членов комитета комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции от "Слуги народа" добились того, чтобы было принято решение поддержать президентский законопроект. Члены остальных фракций были против.

Об этом написала на своей странице в Facebook член комитета, депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Пересмотреть предыдущее решение, в котором говорилось о коррупционных рисках изменений в Конституцию, решили представители "Слуги народа". 7 представителей других фракций пересмотр решения не поддержали. Но поскольку ВСЕ комитеты Совета специально были сформированы так, чтобы большинство в каждом было у Слуг (для этого и установили предельное количество), то распределение голосов было 11 (за пересмотр решения), 7 не поддержали и остались при своем мнении", - написала она.

По мнению Сюмар, "фраза об "образовании Президентом НАБУ" несет в себе прямые риски уничтожения независимости органа и создания нового. О регуляторных органах - это вообще открывает двери офиса президента управлять всей сферой экономики", - написала нардеп.

За то, чтобы разрешить президенту назначать глав НАБУ и ГБР, в антикоррупционном комитете ВР голосовали только Слуги народа, - Сюмар 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine

4 сентября комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.

При этом в Transparency International Ukraine считают, что эти изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3146433
 
 
 Топ комментарии
 
патамушта это хорошая узурпация власти
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Хотели Ли Куан Ю?

Получите Бокассу!!!
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ні. Тому і народ проголосував за Слугу народу, бо на інших вже немає надії та довіри до них.
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якраз голосуванням за СН, вбита надія і довіра, населення вибрало найтупіший варіант з можливих
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толя ти дебіл? я ж пояснював з зе пехоттю не спілкуюсь
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Лучше бы этот "народ" себе в голову выстрелил, чем так насрать на нашу страну.
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Понял! Для вашей страны, петики, Сытник - самое оно.
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патамушта это хорошая узурпация власти
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Шо и требовалось доказать - узурпация власти.
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А узурпатор то Порошенко, а Зеленский бубочка и хватит скаты ему мешать.
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Незалежність і неупередженість цих антикорупційних органів, бачу, скоро досягне небувалих висот. Десь на рівень рашки а може навіть Північної Инії можемо піднятися відразу.
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Ой....перекоцанную обезьяну не спросили и ещё Ирку Геращенко...Вы уже НИКТО! Отдыхай придворная учная макака Порошенко.
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Хоть зеленки попей трудяга) Скоро узеленского какать не смогут так им попи полируешь
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ты оглядывайся, санитары в пути , тупенькое ущербное.
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Ви уже никто. Ви все сбижали в растов ищё в апрели. Порохоботы вешайтесь, ми по вас идём...

А куда ето ви миня тащите? В смисле тилифон не зарегистрировал? В смисле нильзя такую картинку было шерить? Я жи ваш - я жи тожи приЗЕ!дент?
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Скажите товарищу Сталину Зеленскому, произошла чудовищная Ошибка!!!

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та то кацап.
Превратили засраху в тоталитарную помойку теперь и молоросам помагают.
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Ну, что поделать...
Теперь так будет во всем. Что Коломойский скажет - то и будут делать.
Но 5 лет надо как-то продержаться.
Правда, потом до фига времени уйдет, чтоб весь этот кошмар как-то нейтрализовать.
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через 5 лет они незахотят уходить =) Глаза уже откройте)
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Зе-билы, не забывайте: "Ви зробили це разом!"
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А что такое коалиция Сюмар знает? Кто тебе мешал тоже проголосовать?
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то как было раньше по любому неприемлемо. Сейчас может будет лучше, а может и нет... но есть шанс. а при этих чудаках (предыдущих президентах) у нас шансов не было
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Чем эти методы лучше того, что делал Янукович?
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Может, наверное, а вдруг - слова паразиты.
Выхода нет и не будет. ИМХО.
Только реинкарнация дедушки Пиночета (вся свора на одном стадионе), сам пришел, сам ушел и в остатке заработал 32 ляма зелени.
Жаль нет ни условий для дедушки, ни реинкареация невозможна.
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Э нееее... Не только свора, но и капитальные чистки населения. И первыми в расход пошли тушки с социалистическими взглядами. А это какраз и есть 73% населения Украины.
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Там было, что чистить. Но результат был скромен - 2к убитых, 40к в тюрьмах и пару сотен пропало. У нас на текущий момент на порядок, а то 2 больше! И это на ровном месте.
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сходи в казино, там у тебя есть шанс рабогатеть 1 к 36
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Что хорошего сделало НАБУ под управлением Сытника ? А сколько денег налогоплательщиков оно сьело ?
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САП и НАБУ были независимыми? Да это всё слуги Банковой. За 4 года куча потраченных миллиардов и НОЛЬ посалок и 15 тысяч долларов в бюджет за прошлый год вернули. Охренеть работнички.....
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Так если это слуги банковой, зачем их делать еще более зависимыми от банковой.
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Это их природное состояние. В случае чего прикидыватся шлангами. Пример.За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар - Цензор.НЕТ 1300
Это избератель зеленского, которого попросили комментарий относительного того, что слуга народа глава ВР Разумков это глава молодежного крыла Партии Регионов.

ЗЫ они всегда такие.
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Нужно соглашаться и смотреть, у Вити Овоща тоже была вся власть,просто когда он стал уходить в сторону,то украинский народ потеснил его...
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лизать бумеранг или шоколадку це не равнозначные вещи
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Но узурпатор Петя. Смотри не перепутай!
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Еще один афоризм Геринга по поводу Мильха: "В своем штабе я сам буду решать, кто у меня еврей, а кто нет!"
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У своєму штабі я сам буду вирішувати, хто у мене корупціонер, а хто не є таким! За то, чтобы разрешить президенту назначать глав НАБУ и ГБР, в антикоррупционном комитете ВР голосовали только "Слуги народа", - Сюмар - Цензор.НЕТ 6481
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профанация демократии, когда большинство везде у партии зеленых обезьян управляемых командами. да ещё уничтожается принцип разделения власти, когда директоров можно шантажировать увольнением и назначать без обсуждения себе подконтрольных
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рекетмени 90х це діти в порівнняні з бандою голобородьків
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".....это вообще открывает двери офиса президента управлять всей сферой экономики"

Объясните этой козе дранной, что антикоррупционный и бюро расследовний - не совсем связаны с управлением экономики. Это контролирующие органы.
Привыкли твари, что контроль=бабки и даже тут не палятся
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Дай угадаю -Трускавецкая школа ыканомики?
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Объективности ради - до этого для контроля за правопорядком Президент лично назначал Генпрокурора. Сейчас в этой сфере появились новые органы контроля за правопорядком - НАБУ и ГБР. Так почему по той же самой логике Президент не должен назначать и их тоже? Вопрос из области простой логики, без привязки к личностям, партиям и проч.
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зелебобы 73% процента совершают классическую ошибку "меня это не коснется" это все против порохоботов...
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Поступова узурпація влади!!!
Уря тагаріщи "вєрним путьйом ідьйотє" !!!
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сюмар сидит уже второй срок... первый срок это губастое чучело в основном помалкивало... сейчас открыло рот... значит, скоро выгонят из Рады...
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Пошло "улучшение инвестиционного климата" от зебилов

В киевском офисе SAP обыски второй день. Гончарук: мне жаль
Причины пока установить не удалось. Представители компании SAP жалуются премьеру За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар - Цензор.НЕТ 4195
Отметим, что программное обеспечение SAP в Украине используют многие крупные предприятия, холдинги и некоторые структуры власти для контроля бизнес-процессов.
SAP - крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
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Порохоботы, а то что гримчак в КПЗ и никто денег на залог не дает, это не узурпация?
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Отличница, все видит. А что президент уволить никого не может, нормально для нее .
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А если надо уволить президента? Или президент вор? Кто будет расследовать - он сам?
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Вам в какой форме приготовить ответы ?

Ваши вопросы не по теме новости, и не относятся к написанному мной. Будет тема про увольнение президента или что вам еще придумается, тогда может отвечу.
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народ уволит если надо а порохоботы геть! За те, щоб дозволити президенту призначати глав НАБУ і ДБР, в антикорупційному комітеті ВР голосували лише "слуги народу", - Сюмар - Цензор.НЕТ 5386
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не у нас народ не может без царей,ну не как не может - хороший царь - бояре плохие - вы зебилы не ужели цапии вам мало ,ну как примера - и как противоположного - Польши - где нам парадигму с детства рассказывали - какие поляки - одни поляк - один гетман и как это типа плохо - как живут поляки и цапы сейчас - а вы опять нас всех обратно - ну да демократия это не быстро и сложно - диктатура лучше - только хороших декораторов не бывает
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