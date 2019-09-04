 За то, чтобы разрешить президенту назначать глав НАБУ и ГБР, в антикоррупционном комитете ВР голосовали только "Слуги народа", - Сюмар

Об этом написала на своей странице в Facebook член комитета, депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.
"Пересмотреть предыдущее решение, в котором говорилось о коррупционных рисках изменений в Конституцию, решили представители "Слуги народа". 7 представителей других фракций пересмотр решения не поддержали. Но поскольку ВСЕ комитеты Совета специально были сформированы так, чтобы большинство в каждом было у Слуг (для этого и установили предельное количество), то распределение голосов было 11 (за пересмотр решения), 7 не поддержали и остались при своем мнении", - написала она.
По мнению Сюмар, "фраза об "образовании Президентом НАБУ" несет в себе прямые риски уничтожения независимости органа и создания нового. О регуляторных органах - это вообще открывает двери офиса президента управлять всей сферой экономики", - написала нардеп.
Читайте на Цензор.НЕТ: Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine
4 сентября комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.
Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.
При этом в Transparency International Ukraine считают, что эти изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента.
А куда ето ви миня тащите? В смисле тилифон не зарегистрировал? В смисле нильзя такую картинку было шерить? Я жи ваш - я жи тожи приЗЕ!дент?
СталинуЗеленскому, произошла чудовищная Ошибка!!!
Превратили засраху в тоталитарную помойку теперь и молоросам помагают.
Теперь так будет во всем. Что Коломойский скажет - то и будут делать.
Но 5 лет надо как-то продержаться.
Правда, потом до фига времени уйдет, чтоб весь этот кошмар как-то нейтрализовать.
Получите Бокассу!!!
Выхода нет и не будет. ИМХО.
Только реинкарнация дедушки Пиночета (вся свора на одном стадионе), сам пришел, сам ушел и в остатке заработал 32 ляма зелени.
Жаль нет ни условий для дедушки, ни реинкареация невозможна.
Это избератель зеленского, которого попросили комментарий относительного того, что слуга народа глава ВР Разумков это глава молодежного крыла Партии Регионов.
ЗЫ они всегда такие.
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У своєму штабі я сам буду вирішувати, хто у мене корупціонер, а хто не є таким!
Объясните этой козе дранной, что антикоррупционный и бюро расследовний - не совсем связаны с управлением экономики. Это контролирующие органы.
Привыкли твари, что контроль=бабки и даже тут не палятся
Уря тагаріщи "вєрним путьйом ідьйотє" !!!
В киевском офисе SAP обыски второй день. Гончарук: мне жаль
Причины пока установить не удалось. Представители компании SAP жалуются премьеру
Отметим, что программное обеспечение SAP в Украине используют многие крупные предприятия, холдинги и некоторые структуры власти для контроля бизнес-процессов.
SAP - крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
Ваши вопросы не по теме новости, и не относятся к написанному мной. Будет тема про увольнение президента или что вам еще придумается, тогда может отвечу.