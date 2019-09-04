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 Политика Украины
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 Кабмин 6 сентября планирует назначить заместителей министров

Кабинет министров планирует провести в пятницу, 6 сентября, заседание по вопросу назначения заместителей министров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил журналистам член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в кулуарах правительства во время заседания Кабмина.

"Были предложения о назначении заместителей министров. Но премьер сказал, что они не согласованы с ним, и по этой причине предложил решать это в пятницу, и в пятницу провести еще одно заседание Кабмина - уже по назначениям", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146431
 
 
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Факігн діджіталізейшн! Кабмін 6 вересня планує призначити заступників міністрів - Цензор.НЕТ 721
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Envoy, мордва. Кабмин 6 сентября планирует назначить заместителей министров - Цензор.НЕТ 3937
Російську мову придумали татаро-монголи для завойованих земель, додавши в українську мову своїх слів...
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Ты , урод , посети госпиталь в Днепре . Там многие бойцы говорят на русском .
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каким боком ти, мокшанська обізьяна до наших героїв?
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Уряд вирішив вдвічі підвищити податки для ІТ-галузі. Не дивуйтесь.

Факігн діджіталізейшн! Кабмін 6 вересня планує призначити заступників міністрів - Цензор.НЕТ 721
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Цікаво, а ИгорВалерьїчь знову прояве свої небувалі провидецькі здібності стосовно особистостей помічників міністрів? Бо з самими міністрами він прям Вангу, Нострадамуса і Мессінга за пояс заткнув.
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