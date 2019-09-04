 Кабмин 6 сентября планирует назначить заместителей министров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил журналистам член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в кулуарах правительства во время заседания Кабмина.

"Были предложения о назначении заместителей министров. Но премьер сказал, что они не согласованы с ним, и по этой причине предложил решать это в пятницу, и в пятницу провести еще одно заседание Кабмина - уже по назначениям", - сказал он.

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