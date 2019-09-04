 Кабмин уволил Супрун (обновлено)

Об этом сегодня сообщил журналистам депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Была уволена Ульяна Супрун и много других заместителей", - сказал Гончаренко.

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Позже эту информацию на брифинге подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.Также он уточнил, что уволен замминистра здравоохранения Александр Линчевский.

Премьер акцентировал, что это не какое-то политическое решение, а обычная практика, которая связана с приходом нового правительства.