 Кабмин уволил Супрун (обновлено)

Об этом сегодня сообщил журналистам депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Была уволена Ульяна Супрун и много других заместителей", - сказал Гончаренко.
Позже эту информацию на брифинге подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.Также он уточнил, что уволен замминистра здравоохранения Александр Линчевский.
Премьер акцентировал, что это не какое-то политическое решение, а обычная практика, которая связана с приходом нового правительства.
Сюрпрайз-Сюрпайз
Советник Богатыревой в команде нового министра Здравоохранения.
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима, - ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства"
ЗЫ Но на цензор.нет. Точно "нет"?
З прививками покончено ! Фффффффуууууххххххх!
Наріт зітхнув спокійно !