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Все про:Кабмин (11155) увольнение (1669) Гончаренко (266) Супрун Ульяна (576) Гончарук_Алексей (63)

 Кабмин уволил Супрун (обновлено)

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Уляну Супрун.

Об этом сегодня сообщил журналистам депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Была уволена Ульяна Супрун и много других заместителей", - сказал Гончаренко.

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Позже эту информацию на брифинге подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.Также он уточнил, что уволен замминистра здравоохранения Александр Линчевский. 

Премьер акцентировал, что это не какое-то политическое решение, а обычная практика, которая связана с приходом нового правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3146426
 
   
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Дякую пані Уляні за розпочату реформу.
Не було сміливішого міністра ніж вона
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А я ведь говорил голосовавшим за Зе, тем кто типа патриоты, что Супрун турнут, а богатыреву вернут.
Сюрпрайз-Сюрпайз Кабмін звільнив Супрун - Цензор.НЕТ 4763


Советник Богатыревой в команде нового министра Здравоохранения.
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима, - ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства"

ЗЫ Но на цензор.нет. Точно "нет"?
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уволили Супрун назначили мафиозное жулье от богатирьовой. Миленько
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УРРРРРРРРЯЯЯЯ !
З прививками покончено ! Фффффффуууууххххххх!
Наріт зітхнув спокійно !


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Одна из немногих честных министров , я без обсуждения реформ и тд , просто как человек.
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Щас резко корь на спад пойдет от увольнения Супрун, и от приезда Богатыревой, конечно.
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Ну всё, капец мед. реформе. А теперь в очередь, сукины дети, в очередь!
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місце цієї "рихворматорші" на гілляці... падла без освіти...
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А фактичний очільник МОЗ - Радуцький - яку має освіту? Фершал, ким він пропрацював без року тиждень. А потім почав рубати капусту і став мільйонером. І таким близьким до народу, до проблем нашої медицини. А в крісло міністра ввіпхнув свою ручну дівчинку. Я не був у захваті від косатої америкоїдної тварюки Супрун. Але щось мені підказує, що ми за нею ще пожалкуємо.
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