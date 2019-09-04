 СБУ предложит свое видение ликвидации экономического подразделения и управления "К": "Законопроект в парламент будет подавать президент"

"У нас нет права законодательной инициативы, поэтому мы разрабатываем предложения, а потом передаем их на рассмотрение в СНБО. Подготовленный законопроект, предполагающий внесение изменений в закон об СБУ в части трансформации департамента экономики спецслужбы и управления "К" подавать в парламент будет президент", - рассказали "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы в среду.
При этом в СБУ отметили, что ДКЗЭ уже более года переориентирован на работу по защите критической инфраструктуры страны и, соответственно, подразделение не осуществляет "контроль" над бизнесом.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что СБУ необходимо ликвидировать департамент, который занимается противодействием экономическим преступлениям.
烏克蘭安全局正在擬訂修訂"烏克蘭安全局法"的提案，其中提出了改革經濟反間諜保護部（SCCE）和烏克蘭安全局打擊腐敗和有組織犯罪辦公室（GU"K"）的可能性，同時考慮到烏克蘭金融調查局的進一步設立。來源：
Що Зебіки, вітаю з черговим порушенням передвиборчих обіцянок.
Как же они теперь харчеваться будут
По миру пойдут с протянутой рукой