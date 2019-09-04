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 Политика Украины
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 СБУ предложит свое видение ликвидации экономического подразделения и управления "К": "Законопроект в парламент будет подавать президент"

Служба безопасности Украины работает над предложениями изменений в закон об СБУ, которые предполагают возможность трансформации Департамента контрразведывательной защиты экономики (ДКЗЭ) и управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины (ГУ "К") с учетом дальнейшего создания в Украине Службы финансовых расследований.

"У нас нет права законодательной инициативы, поэтому мы разрабатываем предложения, а потом передаем их на рассмотрение в СНБО. Подготовленный законопроект, предполагающий внесение изменений в закон об СБУ в части трансформации департамента экономики спецслужбы и управления "К" подавать в парламент будет президент", - рассказали "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы в среду.

При этом в СБУ отметили, что ДКЗЭ уже более года переориентирован на работу по защите критической инфраструктуры страны и, соответственно, подразделение не осуществляет "контроль" над бизнесом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управление по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что СБУ необходимо ликвидировать департамент, который занимается противодействием экономическим преступлениям.

Источник: https://censor.net.ua/n3146424
 
 
 Топ комментарии
 
Караул! От сиськи отрывают!
Как же они теперь харчеваться будут
По миру пойдут с протянутой рукой
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возможность трансформации

Що Зебіки, вітаю з черговим порушенням передвиборчих обіцянок.
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Так зрозуміло?

烏克蘭安全局正在擬訂修訂"烏克蘭安全局法"的提案，其中提出了改革經濟反間諜保護部（SCCE）和烏克蘭安全局打擊腐敗和有組織犯罪辦公室（GU"K"）的可能性，同時考慮到烏克蘭金融調查局的進一步設立。來源：
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У Зелёных небо будет в алмазах.Какая нах коррупция!
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А можно эту статью переписать , чтобы все поняли ?
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Так зрозуміло?

烏克蘭安全局正在擬訂修訂"烏克蘭安全局法"的提案，其中提出了改革經濟反間諜保護部（SCCE）和烏克蘭安全局打擊腐敗和有組織犯罪辦公室（GU"K"）的可能性，同時考慮到烏克蘭金融調查局的進一步設立。來源：
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Инсайд Законопроекта - "Ликвидировать к ****. В. Зеленский."
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так ликвидации или трансформации в названии одно в тексте другое а выйдет 3
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а проверить бывших на соответствие жизни и доходам по налоговому коду?
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возможность трансформации

Що Зебіки, вітаю з черговим порушенням передвиборчих обіцянок.
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Караул! От сиськи отрывают!
Как же они теперь харчеваться будут
По миру пойдут с протянутой рукой
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джипы на бабушек 1920-х годов записаны, маетки на тёщ..............
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Жавно пора...прямыми обязанностями. делами надо заниматься. А что с придворным упырём Демчиной? Только увольнение?
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Нє, то інше сбу, погане і крумповане, а це трансформоване.
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после оживления аркаши сбу сам черт -небрат
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Аваков ликвидировал ГАИ из-за коррупции, но ничего в замен не создал - аварийность на дорогах Украины увеличились возможно в разы. Теперь ликвидируют отдел "К" в СБУ и выбросы Миттал увеличатся в разы. Вот по чему во власть попадают только дубы?
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гнать надо воров, которые якобы защищают экономику, грабя ее и создавая максимум препон для бизнеса...
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С контрабандой теперь кто крышевать/бороться будет? Какой слуга народа станет управляющим данного акционерного общества?
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