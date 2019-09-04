 Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии

Об этом сообщает The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист спросил, есть ли у Трампа послание для Польши в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

"У меня есть большое послание для Польши, и у нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот там приземлится. Он представляет там меня, а я сам надеюсь вскоре там побывать. Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это замечательная страна с замечательными людьми", - ответил Дональд Трамп.

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Планировалось, что Дональд Трамп примет участие в памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября. Ожидалось, что во время визита в Польшу американский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но главе США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.