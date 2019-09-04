EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  2178  34
Все про:Вторая мировая война (249) конфуз (68) Польша (4894) Трамп (2356)

 Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии

Когда у президента США Дональда Трампа спросили, хочет ли он что-то сказать Польше в связи с годовщиной немецкого вторжения, тот ответил, что хочет ее поздравить.

Об этом сообщает The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист спросил, есть ли у Трампа послание для Польши в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

"У меня есть большое послание для Польши, и у нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот там приземлится. Он представляет там меня, а я сам надеюсь вскоре там побывать. Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это замечательная страна с замечательными людьми", - ответил Дональд Трамп.

Также на Цензор.НЕТ: МИД Болгарии попросил Россию не называть приход советской армии в 1944 году "освобождением"

Планировалось, что Дональд Трамп примет участие в памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября. Ожидалось, что во время визита в Польшу американский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но главе США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.

Источник: https://censor.net.ua/n3146422
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Трамп = мокшанское ***** = ЗЕленое еврейское *****!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дурак ? Или совсем дурак ?
 показать весь комментарий
 
 
А что там поляки , хотят ещё исторической правды от Украины ?
 показать весь комментарий
 
По сравнению с Донни наш Вовочка интеллектуал.
 показать весь комментарий
 
 
GIVE HIM SOME FUCKING HERRING. Now!
(Дайте йому грьобаного оселедця. Негайно!)
 показать весь комментарий
 
 
Ну и придурок, он так скоро к примеру начнет евреев с Холокостом поздравлять.
 показать весь комментарий
 
 
Товарищи,не ругайте человека.А чего вы хотите от прораба,выпускника военного училища.Он по уровню знаний прапорщик стройбата.
 показать весь комментарий
 
 
где ты тут товарищей увидел - и не смей сравнивать - выпускников военных училищ ,у нас и там - обидно понимаешь.да? а тебе за счастье, знание прапорщика сторойбата, в советской империи - ишь какой вумный нашелся - да и прапорщик училище не заканчивал - ты Андрюха для начала заработай столько сколько он,я уж не говорю, о том шоб занять, самый главный пост, в современном мире - он реально почти бог - вот и чудить не по детски - это да)))
 показать весь комментарий
 
Интересно, он Израиль с Холокостом уже поздравлял ?
 показать весь комментарий
 
 
Журналисты, вы там поаккуратнее ему вопросы 11-го сентября задавайте. А то мало ли...
 показать весь комментарий
 
 
З колекції фейспалмів обрав оцей - влучно немов стрілою з цибулі:


 показать весь комментарий
 
 
Опустив поляків нижче плінтуса................ Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии - Цензор.НЕТ 9526
 показать весь комментарий
 
 
Привет освободителям Харькова от немецко-фашистских захватчиков
 показать весь комментарий
 
Путин на радостях по этому поводу сегодня дискотеку организует. Такое не каждый день случается.
 показать весь комментарий
 
От чому мені за нього зараз встидно? Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии - Цензор.НЕТ 1659
Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии - Цензор.НЕТ 1061
 показать весь комментарий
 
 
Может не поздравил,а какое то другое слово ? Или кто то рехнулся окончательно! Или это праздник ?
 показать весь комментарий
 
 
да оно убогое на все голову..недолго трампону осталось-но разгребать его правление придеться долго
 показать весь комментарий
 
 
Ну ляпнул Трамп глупость . Вы много знаете из истории США ?
 показать весь комментарий
 
Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии
===============
шо? такі поздравіл????
 показать весь комментарий
 
 
Таки не зря кацапы верещали, шо Трамнаш.
 показать весь комментарий
 
Считаю не правильным смеяться с президентов других стран, живя в стране, где президент Зеленский.
 показать весь комментарий
 
Трамп по уровню владения ораторским искусством напоминает Виталика Кличко.
 показать весь комментарий
 
Олег Гриценюк 5 год Мовою оригіналу - про злодіяння більшовиків і чекистів:

«Красный террор на Дону и Украине
Вот что вспоминал академик АН СССР, Герой Социа­листического Труда, трижды лауреат Госпремии СССР А.Дородницын о тех временах: «Наше село находилось недалеко от Киева, и до нас доходили слухи о том, что творирила Киевская ЧК…. Даже детей в селе пугали именем ме­стного чекиста Блувштейна. Когда Киев и наше село заня­ли деникинцы, отец отправился в Киев раздобыть лекарств для больницы. Завалы трупов - жертв ЧК - еще не были разобраны, и отец их видел собственными глазами. Трупы с вырванными ногтями, с содранной кожей на месте погон и лампасов, трупы, раздавленные под прессом. Но самая жуткая картина, которую он видел, это были 15 трупов с черепами, пробитыми каким-то тупым орудием, пустые внутри. Служители рассказали ему, в чем состояла пытка. Одному пробивали голову, а следующего заставляли съесть мозг. Потом пробивали голову этому следующему, и съесть его мозг заставляли очередного…»

Павел Николаевич Милюков, министр иностранных дел России после Февральской революции 1917 года, по­сол России в Париже (1917), так описывает садизм комис­саров и ЧК того периода в своей книге «Россия на перело­ме»: «Освобожденные от всяких юридических норм, сле­дователи изощрялись в изыскании способов получить при­знание всевозможными средствами пытки, а палачи уст­роили из казни своеобразный спорт опьяненных вином и кокаином людей, кончавших нередко свою карьеру в доме сумасшедших. У каждого провинциального отдела «Че-Ка» были свои излюбленные способы пытки. В Харькове скаль­пировали череп и снимали с кистей рук «перчатки». В Во­ронеже сажали пытаемых голыми в бочки, утыканные гвоз­дями, и катали их, выжигали на лбу пятиконечную звезду (Соломона, Ю.К.), а священникам одевали венок из колю­чей проволоки. В Царицине и Камышине пилили кости пи­лой. В Полтаве и Кременчуге сажали на кол. В Полтаве та­ким образом были посажены на кол 18 монахов и сожжены на колу восставшие крестьяне. В Екатеринославе распинали и до­бивали камнями. В Одессе офицеров жарили в печи и разрывали лебедками пополам. В Киеве клали в гроб с разлагающимся трупом, хоронили заживо, потом через полчаса откапывали....»
http://zarubezhom.com/Images/Zverstva_bolshevikov.JPG- 28 епископов и 1.215 священников,
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх