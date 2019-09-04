 Трамп поздравил поляков с 80-летием нападения нацистской Германии

Об этом сообщает The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
Журналист спросил, есть ли у Трампа послание для Польши в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
"У меня есть большое послание для Польши, и у нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот там приземлится. Он представляет там меня, а я сам надеюсь вскоре там побывать. Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это замечательная страна с замечательными людьми", - ответил Дональд Трамп.
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Планировалось, что Дональд Трамп примет участие в памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября. Ожидалось, что во время визита в Польшу американский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Но главе США пришлось отложить визит в Европу из-за надвигающегося на его страну урагана. Трамп остался в Вашингтоне, чтобы координировать помощь федерального правительства штатам, на которые придется удар стихии. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент США Майкл Пенс.
(Дайте йому грьобаного оселедця. Негайно!)
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шо? такі поздравіл????
«Красный террор на Дону и Украине
Вот что вспоминал академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Госпремии СССР А.Дородницын о тех временах: «Наше село находилось недалеко от Киева, и до нас доходили слухи о том, что творирила Киевская ЧК…. Даже детей в селе пугали именем местного чекиста Блувштейна. Когда Киев и наше село заняли деникинцы, отец отправился в Киев раздобыть лекарств для больницы. Завалы трупов - жертв ЧК - еще не были разобраны, и отец их видел собственными глазами. Трупы с вырванными ногтями, с содранной кожей на месте погон и лампасов, трупы, раздавленные под прессом. Но самая жуткая картина, которую он видел, это были 15 трупов с черепами, пробитыми каким-то тупым орудием, пустые внутри. Служители рассказали ему, в чем состояла пытка. Одному пробивали голову, а следующего заставляли съесть мозг. Потом пробивали голову этому следующему, и съесть его мозг заставляли очередного…»
Павел Николаевич Милюков, министр иностранных дел России после Февральской революции 1917 года, посол России в Париже (1917), так описывает садизм комиссаров и ЧК того периода в своей книге «Россия на переломе»: «Освобожденные от всяких юридических норм, следователи изощрялись в изыскании способов получить признание всевозможными средствами пытки, а палачи устроили из казни своеобразный спорт опьяненных вином и кокаином людей, кончавших нередко свою карьеру в доме сумасшедших. У каждого провинциального отдела «Че-Ка» были свои излюбленные способы пытки. В Харькове скальпировали череп и снимали с кистей рук «перчатки». В Воронеже сажали пытаемых голыми в бочки, утыканные гвоздями, и катали их, выжигали на лбу пятиконечную звезду (Соломона, Ю.К.), а священникам одевали венок из колючей проволоки. В Царицине и Камышине пилили кости пилой. В Полтаве и Кременчуге сажали на кол. В Полтаве таким образом были посажены на кол 18 монахов и сожжены на колу восставшие крестьяне. В Екатеринославе распинали и добивали камнями. В Одессе офицеров жарили в печи и разрывали лебедками пополам. В Киеве клали в гроб с разлагающимся трупом, хоронили заживо, потом через полчаса откапывали....»
http://zarubezhom.com/Images/Zverstva_bolshevikov.JPG- 28 епископов и 1.215 священников,