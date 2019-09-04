 Евросоюз приостановил импорт украинских овощей и фруктов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы Eastfruit.

"С 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эта директива была принята 21 марта 2019 года. Она предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов продукции.

Так, в рамках директивы, с 1 сентября текущего года все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев определенных карантинных организмов.

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"Учитывая, что Украина является страной, свободной от этих организмов, так как случаев их выявления не было, компетентный орган Украины (Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей) уже официально предложил Еврокомиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако на данный момент официальный ответ Еврокомиссии пока не поступил, а значит, поставлять эти товары пока нельзя", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, директор по развитию украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева отметила, что подтверждение того, что украинские яблоки и томаты с первого сентября не отправляются в ЕС, поступило сразу от нескольких экспортеров и производителей.

По данным Eastfruit, на текущий момент украинские производители в спешном порядке самостоятельно занимаются решением этой проблемы. В частности, экспортеры тепличных томатов и перца в данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей, согласно процедурам ЕС.

"Они надеются, что это получится сделать быстрее, чем получить разрешение Евросоюза для всей страны через государственную систему, особенно на фоне ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия, в систему которого входил ранее компетентный орган. Также они ожидают, что смогут разблокировать экспорт ещё до середины сентября, так как ранее уже сталкивались с подобной проблемой", - пояснили в пресс-службе.

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По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, Евросоюз является хоть и не главным, но важным рынком сбыта для украинских производителей яблок премиального качества.

"В сезоне 2018-2019 годов (июль 2018 - июнь 2019) около 6 тыс. тонн яблока премиального качества было отправлено на рынки таких стран ЕС как Швеция, Великобритания, Греция, Польша и др. Также это важный рынок сбыта для промышленного яблока из Украины, в том числе и сертифицированного, как органическое - такого яблока было экспортировано около 5 тыс. тонн за сезон", - отметил Ярмак.

Таким образом, по словам эксперта, если поставки не будут разблокированы, то возможные потери украинских производителей яблока в новом сезоне составят около 4-5 млн долларов США, или около 15% всей экспортной выручки.

Как сообщалось, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, урожай яблок в Украине в 2018 году увеличился на 35% - до рекордных 1,5 млн тонн.