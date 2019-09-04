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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1992) Зоряна Скалецкая (5)

 Это все слухи, на посту главы Минздрава я не временно, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что никаких договоренностей о ее временном пребывании на этом посту не было, и называет подобные разговоры слухами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Скалецкая сказала на пресс конференции, комментируя информацию о том, что она занимает должность якобы временно, а затем министерство возглавит Михаил Радуцкий.

"Для меня, как для юриста очевидно - ничего другого не звучало помимо того, что есть обычная подача на кандидата, есть обычное утверждения, и никакой другой информации относительно договоренностей я никогда не получала", - заявила Скалецкая.

"В какой-то определенный момент сказали, что ищут (кандидата) на вакансию, предложили отправить свое резюме. Ничего больше, чем подать свое резюме, не происходило. Все остальное является сплетнями. Мне действительно было интересно слышать разные версии происходящего ", - сказала Скалецкая.

Как добавил на пресс-конференции советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, "есть задача Кабмина и Президента, есть консолидация с профильным комитетом Верховной Рады, и нет разговоров, что кто-то на посту находится временно".

Напомним, ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что через несколько месяцев главой Министерства здравоохранения может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а действующая руководитель МОЗ Зоряна Скалецкая(Черненко) - его заместителем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скалецкая о приоритетах своей работы в Минздраве: Рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни и здоровье ребенка

Источник: https://censor.net.ua/n3146415
 
 
 Топ комментарии
 
супрун опровергла миф о пользе супрун ))
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а на хрена ему что бы малороссийские дети становились украинцами...?
Так ими управлять будет тяжелее...








Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·8 мин

Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту"...
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Ну это дело такое. Не загадывай. будем посмотреть. тут может весь кабмин на год...да и Рада может до следующей осени.
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Это все слухи, на посту главы Минздрава я не временно, - все на цьому Світі тимчасово. А зебіли зараз як непорозуміння просто недовго.
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Х в Ж и будешь на постоянке востребована.
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Ти не базікай, а роби медичну реформу по запровадженню страхової медицини!
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а на хрена ему что бы малороссийские дети становились украинцами...?
Так ими управлять будет тяжелее...








Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·8 мин

Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту"...
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Зеленский ветировал законопроект о наказании за нарушения в ОПК

Владимир Зеленский LIGA.net

04.09.2019, 12:52


Авторы документа №0975 - депутаты парламента VIII созыва Артур Герасимов, Елена Сотник и Георгий Логвинский.
Долгоиграющий" законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на закупках оборонной продукции получил вето президента Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось в карточке документа на сайте Верховной Рады.
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Не переживайте.Вы там все временные и досрочные.
Не ровен час,трепещите как наложницы в гареме! Это все слухи, на посту главы Минздрава я не временно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 694
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Временно. Чтобы она там ни говорила.
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ВРЕМЕНЩИК - ВРЕМЕНЩИК, а, муж. (устар.). Человек, получивший высокое положение по воле стоящего у власти покровителя. Всесильный в. | прил. временщицкий, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
временщик - а, м. Человек, достигший высокого положения в государстве, благодаря личной близости к монарху; фаворит, оказавшийся на время у власти по воле покровителя. ► Надменный временщик и подлый и коварный: Монарха хитрый льстец и друг… …
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Цензор, де новини?
Уряд вирішив вдвічі підвищити податки для ІТ-галузі.СБУ: вдруге прийшло на Криворіжсталь, робота частково заблокована
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Робота заблокована на тривалий час.
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зато є оце: у бабки Горпини коза Зорька окотилась. Два цапочки і кізонька. Батько - цап Будулай устроїв в хліві попойку по цьому поводу
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Страховую давай. Ишь, избаловались при Супрун: за первичку платит государство.
Нефиг. С каждого пенсионера - половину пенсии на страховую медицину.
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Я бы с удовольствием сделал исключение для всех кто голосовал за Петра Алексеевича.
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Эта Гапка з дюльою на голове и ширпотребовскими бранзолетками в ушах теперь будет заниматься вашим здравохранением, зебилы!
Большинство санитарок выглядит гораздо цивильнее.
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Временно, г-жа Скалацкая. Все в этом мире временно. Да и за его пределами тоже. Вон папередница Богатырева не единожды хватала Б-га за бороду и думала, что так будет вечно. Ан нет, не получилось. Оказалось, что все временно. Хотя, может не там хватала? Кто знает...У времени и истории свое понимание ситуации и того, что мы думаем. За секунду можно оказаться не там, где хотелось бы. И взлететь туда, куда не надо. А пока - надо работать. Там жизнь покажет.
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та работай... а там видно будет... что-то целый день оправдывается
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Як лікарі наживаються на онкохворих людях і чому держава не контролює цей процес пустивши на самотьок?
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Це вже ця чувіха даремно так каже... Один черговий медогляд в сантехніка-гінеколога і вуа-ля. Там вже їй і її "страхова медицина" не допоможе , коли за справу береться "слуга народу" дядя Вова з ЖЕКу 😕
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та да... ось і я ніяк не можу зрозуміти - чи ви безстрашні? чи безмертні?
мабуть усе простіше - тупі.
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