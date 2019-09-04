 Это все слухи, на посту главы Минздрава я не временно, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Скалецкая сказала на пресс конференции, комментируя информацию о том, что она занимает должность якобы временно, а затем министерство возглавит Михаил Радуцкий.
"Для меня, как для юриста очевидно - ничего другого не звучало помимо того, что есть обычная подача на кандидата, есть обычное утверждения, и никакой другой информации относительно договоренностей я никогда не получала", - заявила Скалецкая.
"В какой-то определенный момент сказали, что ищут (кандидата) на вакансию, предложили отправить свое резюме. Ничего больше, чем подать свое резюме, не происходило. Все остальное является сплетнями. Мне действительно было интересно слышать разные версии происходящего ", - сказала Скалецкая.
Как добавил на пресс-конференции советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, "есть задача Кабмина и Президента, есть консолидация с профильным комитетом Верховной Рады, и нет разговоров, что кто-то на посту находится временно".
Напомним, ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что через несколько месяцев главой Министерства здравоохранения может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а действующая руководитель МОЗ Зоряна Скалецкая(Черненко) - его заместителем.
Так ими управлять будет тяжелее...
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Владимир Зеленский LIGA.net
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