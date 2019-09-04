 Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли". - написал он.
Эту же информацию подтвердил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КМДА! Киевское самоуправление - все", - сообщил он.
Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.
В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы, а также обратится в Конституционный Суд.
київ то сотні гектар цінної землі. київ то десятки мільярдів бюджету. і це все онлі для кошерних слуг народу! прада ігор валєрійович
а на думку киян можна нас..ти! а хто буде проти аваковські пси, рябошапка і баканов завжди на поготові
Слюной.
Тьфу.
Пока не закончились ЗВР, могут делать, что хотят.
І так, порушували рішення КС тільки Яник в 2010, а тепер от і Зе
І так, рішення КС чинне, його ніхто так і не відмінив!
Гарний суд. Був.
После того, как киевляне выбрали
Владимира Александровичанизкие тарифы, я ни в чем не уверена.
Кривой Рог, малая родина хидранта, уже "празднует": ЖКХ они уже платить не могут, отопления зимой уже не будет, еще немножко "экоцида" Арселор-Миттал'а, закроют предприятие, и тогда еще и хлеба не будет.
Такое же "счастье" привалит и киевлянам.
А кому щаз легко? Доля ЗЕбобиков такая, родился лохом - лохом помер
Любителей колбасы по 2.20, с крысятиной (мне рассказали на форуме, подвердив что случай с крысиным хвостом в колбасе был не случайностью, а закономерностью ), как в СССР.
Мені цей міст не подобається, але факт є фактом, народ по ньому толпами ходить.
Я плакать...
могут смотреть, не могут смотреть, могут но не смотреть, а смотреть не могут, но мало кто это может....
Зедебил - это диагноз.
"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КМДА! Киевское самоуправление - все", - сообщил он.Источник: https://censor.net.ua/n3146414
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ. Тут для тебя балбеса выше написали уже, что с 2003 года главой КМДА может быть только мэр Киева. Но, тебе ведь гуглем пользоваться некогда, ты ведь всем свои советы тупые раздаешь.
так что ты спалился, кацапчик
Как нефиг делать.
Тов Сталин законы генетики отменил, а эти что - хуже что ли? Лохи, что ли, какие?
Космос до 2010 був і мером і голвоою КМДА, Омеля був і мером і головою КМДА!
Сколько рейдерства было ...... за его правление.
Середа, 4 вересня 2019, 14:37
"Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським. Зустрічі з Джуліані не допомогли".
· Попередній склад уряду Володлимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
· За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА:
· Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і
· Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
02 сентяюря 2019 г.
30 августа 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
принял решение о назначении следующего заседания по слушанию дела 06 сентября 2019 года. "
отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Но можно и на сайт суда сходить (на английском), суд Делавэра не ховается.
"и других пока не установленных лиц" - торопиться не нужно. Как говорится, жернова Господа мелят медленно, но мелко.
" 674.533 миллионов долларо" какая, не побоюсь этого слова, красивая сумма. И, главное, все вобщек все в общак, все не о себе , а о других радеют бескорыстные служители денежным знакам. Патамушта это любовь. Недискриминационанная лбовь к очень. очень большим суммам денег.
Билет в один конец - и спи-отдыхай, ешь баклаву (пахлаву) в Герцлии, под пальмой, рядом с обителью Бени.
Я не голосував за Віталю і мій улюблений мер - Омеля, але якщо Зе хоче убрати Віталю, то хай діє по закону - оголошує нові вибори мера.
Если бы Киев голосовал, то киевляне выбрали бы Виталю.
А кандидатуры от Зе ужжасные!!!
Хтось за Гончарука голосував? Цей песик на самокаті у зеленої шмарклі ніхто та звати його ніяк. За Кличка голосували кияни, їм і вирішувати хто буде головою столиці. А зебілні песики, блазні та й взагалі ЗеБіли всіх кольорів нехай йдуть лісом.
Одним правом стало меньше. Куда мы идем?