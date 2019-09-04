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 Политика Украины
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Все про:КГГА (2229) Кличко (2712) Лещенко (583) Гончарук_Алексей (51)

 Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА

В правительстве есть поддержка решения об увольнении Владимира Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли". - написал он.

Читайте также: У меня нет персонального конфликта. Я считаю, что дуализм нам не нужен, - Кличко о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА

Эту же информацию подтвердил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КМДА! Киевское самоуправление - все", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы, а также обратится в Конституционный Суд.

Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА 01

Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146414
 
   
 Топ комментарии
 
Его не кабмин выбирал.Оборзели слуги Бени! Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА - Цензор.НЕТ 6413
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Гнати потрібно цього "вогнегасника" як найдалі!
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И это правильно. Глянцевая обложка, а внутри туалетная бумага из дерибанщиков. коррупционеров. "Вишенька на ьорте" это мост коррупционный, который на ремонте и который НИКТО не хочет принимать в эксплуатацию, камикадзе нет подписать такое. Столары, Белоцерковц и прочие ублюдки ...пошли нах. Столар с подельниками себе места в заЖОПУ прикупил.
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Гнати потрібно цього "вогнегасника" як найдалі!
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Зеленский четко, быстро, профессионально убирает соевых воров.
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Что украли , чмо ватное ? Только четко и факты .
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Столица далеко, денег нет. Попробуй по месту решить вопрос-что украли, много и как дальше? Или сЦишь?
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Не наезжай, не видишь - у него горе, мозги украли.
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ну так можна трампу подзвонити Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА - Цензор.НЕТ 9559
київ то сотні гектар цінної землі. київ то десятки мільярдів бюджету. і це все онлі для кошерних слуг народу! прада ігор валєрійович Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА - Цензор.НЕТ 7791
а на думку киян можна нас..ти! а хто буде проти аваковські пси, рябошапка і баканов завжди на поготові
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Его не кабмин выбирал.Оборзели слуги Бени! Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА - Цензор.НЕТ 6413
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Да плевать на них.
Слюной.
Тьфу.
Пока не закончились ЗВР, могут делать, что хотят.
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Зэбилы расходились, входят во вкус власти!... Через пять лет будут отвечать, но они надеются авось потом пронесёт!.. Не пронесёт!....
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Соевые воют, потому что украинский народ послал их в пешее эротическое путешествие.
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мнения из-за поребрика, которое очень ценно, сразу складывайте в мусорный контейнер.
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Нет! Именно что пронесет! Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 6252 И без шаурмы!
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Мэром избирают, главой КМДА назначают...в чём вопрос?
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Это как бы у вас деньги в принципе есть, но кошелёк у жены. Чтобы купить хлебушка, нужно сходить к жене, попросить денег у жены, которая при хорошем настроении может дать вам двадцатку.
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Питання в тому, що Конституційний Суд ще в 2003 видав роз'яснення закону про Київ, що головою КМДА може бути виключно мер Києва.

І так, порушували рішення КС тільки Яник в 2010, а тепер от і Зе
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Конституционный -проституционный.......нашёл ещё критерий и "самых честных".
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Критерій нечесності - це Яник. Якщо таку фігню робив Яник, значить це нечесно...

І так, рішення КС чинне, його ніхто так і не відмінив!
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Конституційний Суд України у 2003 році визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою»
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Так зедебилам все похер, решения судов, законы, Конституция. Главное - революционная целесообразность. Она их конечно пожрет, но нафига нам-то ждать?
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А ылитарные 8% уверены, что главу КГГА избирают! Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 7932
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А илітарні і неилітарні читали рішення Конституційного Суду від 2003 року по Києву?
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Конституційний Суд президента кучми та прем'єра януковича? Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 6922
Гарний суд. Був.
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порохобот ,так его никто с меров не выгоняет,учи матчасть дефективный. Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 4943
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а не лешение ли киевлян самоуправления стало одной из причин майдана?
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узурпація на марші. Хто володіє Києвом - той володіє Майданом Незалежності.
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Попов уже володiв при Януковиче i Захарченко министр МВД выпускав ролики вiдео на ТБ погрожував щоб не виходили на майдан,метро майдан закрывали,не таких зубрiв народ сламував
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кыянам такой беспредел может не зайти..
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Не уверена.
После того, как киевляне выбрали Владимира Александровича низкие тарифы, я ни в чем не уверена.
Кривой Рог, малая родина хидранта, уже "празднует": ЖКХ они уже платить не могут, отопления зимой уже не будет, еще немножко "экоцида" Арселор-Миттал'а, закроют предприятие, и тогда еще и хлеба не будет.
Такое же "счастье" привалит и киевлянам.
А кому щаз легко? Доля ЗЕбобиков такая, родился лохом - лохом помер
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я имел в виду киевлян,а не выборцив сн..
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Их в Киеве очень много, к сожалению.
Любителей колбасы по 2.20, с крысятиной (мне рассказали на форуме, подвердив что случай с крысиным хвостом в колбасе был не случайностью, а закономерностью Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 4328 ), как в СССР.
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И это правильно. Глянцевая обложка, а внутри туалетная бумага из дерибанщиков. коррупционеров. "Вишенька на ьорте" это мост коррупционный, который на ремонте и который НИКТО не хочет принимать в эксплуатацию, камикадзе нет подписать такое. Столары, Белоцерковц и прочие ублюдки ...пошли нах. Столар с подельниками себе места в заЖОПУ прикупил.
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Він не на ремонті, 24 серпня на тому мосту не проштовхнутися було. Сам ходив там...
Мені цей міст не подобається, але факт є фактом, народ по ньому толпами ходить.
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Правило седьмое: не пей с утра помои.
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мозгами.....а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть... Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..
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"Суслик стоит на задних лапках и смело смотрит вперед, в будущее. Суслик, ****, личность.!"
могут смотреть, не могут смотреть, могут но не смотреть, а смотреть не могут, но мало кто это может....
Зедебил - это диагноз.
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Кличко не из Квартала.
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Да некоторым палец покажи - смеются.
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Зедебилы смеются даже если им палец не показывать. просто - жизнерадостные рахиты.
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ігарь валєрічь дал дабро Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 1239 кієв нєпаханоє полє
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Этот гаденыш изуродовал Киев!!!Гнать его!!!!Скоро буде дышать в Киеве невозможно от застроек!!!!!
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де ж братаны харчеваться-то будут???)
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Ну это пипец! Какая-то зелёная саранча к власти дорвалась!.. Шариковы расходились!... И все зелёные!...
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И правильно, где это еще мэр совмещает две должности, это у Кличка роскошь была, излишняя концетрация власти
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"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КМДА! Киевское самоуправление - все", - сообщил он.Источник: https://censor.net.ua/n3146414

Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 8802
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Мэров выбирают на регианальных выборах. Пусть кабмин ЗЕ попробует отменить законы гравитации.
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оооо, кацапом запахло. это у вас региональные, а у нас - местные. кроме того, олень, его уволили с должности главы администрации, а не мэра. читай больше книжек, может поумнеешь. хотя вряд ли у тебя в мордоре книжки есть
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Лапоть рязанский, набери в гугле "закон Украины выборы мэра" и получишь результат именно
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ. Тут для тебя балбеса выше написали уже, что с 2003 года главой КМДА может быть только мэр Киева. Но, тебе ведь гуглем пользоваться некогда, ты ведь всем свои советы тупые раздаешь.
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олень, можешь и дальше жить по своей мокшанской википедии, а я живу по закону україни "про місцеве самоврядування".та конституціїх україни, де визначаються принципи МІСЦЕВОГО самоврядування,
так что ты спалился, кацапчик
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Мэра - да, глав администраций назначают, как правило. Киев был исключением.
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Законы гравитации?
Как нефиг делать.
Тов Сталин законы генетики отменил, а эти что - хуже что ли? Лохи, что ли, какие?
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История ссср знает не мало примеров идиотизма. Тогда даже кибернетику продажной девкой империализма называли.
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Науправлялся хватит,позорил Киев и киевлян летая,как проститутка,на частных самолетах развлекаясь где попало.
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давно пора, трамваи 1 и 3 не ходят стройка которая до 1 сентября должна была закончится, не видно конца на Борщаговке просто движение с утра в заторах.
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давно пора. совмещение должности мэра и главы кмда нарушало законодательство
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Бггггг, якраз навпаки - Закон про Київ і рішення Конституційного суду від 2003 року ще вказують, що головою КМДА може бути лише мер Києва.
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но в то же время закон про местное самоуправление запрещает главам органов местного самоуправления совмещать свою должность с какими либо еще. самое интересное, что эти должности до 2014 года были разделены, а кличко еще до того, как его выбрали мэром, всеми силами пытался пропихнуть через раду закон о объединении этих должностей
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У Києва ж особливий статус і посади були розділені лише один раз Яником в 2010, коли він усунув Космоса, зробивши головою КМДА конченого Жопова (ніколи не забуду Жопову снігопад весни 2013).

Космос до 2010 був і мером і голвоою КМДА, Омеля був і мером і головою КМДА!
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по хорошему, этого губошлепа на нары надо, а не увольнять
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из-за этого прихвостня фирташевого крым прсрали- делили потоки
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Проворовался по полной программе вместе со своими дружками.
Сколько рейдерства было ...... за его правление.
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Кабмін погодив звільнення Кличка
Середа, 4 вересня 2019, 14:37
"Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської державної адміністрації. Рішення тепер за президентом Зеленським. Зустрічі з Джуліані не допомогли".
· Попередній склад уряду Володлимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
· За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА:
· Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і
· Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
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будет интересно..я думаю от Зебуина кандидат не выиграет...от националистов пойдет Ильенко..и будет второй тур..вот и посмотрим, зеленая волна накрыла Украину или отрезвление проходит
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А расследовать его воровство не судьба? У коМанды зе все таки договорняк с порохошоблой, так никто и не сядет???
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Ну а шо зря Пєтя і Бєня в червні зустрічалися?)) Почитайте інтерв'ю Бєні тут на Цензорі - він уже Пєті дифірамби співає)))
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Та да, жалкое зрелище... Ловко они людей дурят
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Да уж...Страну дерибанили в Вене , "случайно" встре\тились в Вене с Фирташем, Поросенко, Лёвочкиным...больше 8 часов кофе пили. Когда его Соня Кошкина спросила о чём говорили...ОНО только глазами вертело и выдавло нечленораздельные гортанные звуки.
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"
02 сентяюря 2019 г.
30 августа 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
принял решение о назначении следующего заседания по слушанию дела 06 сентября 2019 года. "
отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Но можно и на сайт суда сходить (на английском), суд Делавэра не ховается.
"и других пока не установленных лиц" - торопиться не нужно. Как говорится, жернова Господа мелят медленно, но мелко.
" 674.533 миллионов долларо" какая, не побоюсь этого слова, красивая сумма. И, главное, все вобщек все в общак, все не о себе , а о других радеют бескорыстные служители денежным знакам. Патамушта это любовь. Недискриминационанная лбовь к очень. очень большим суммам денег.


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А если "неустановленное лицо" полетит на встречу с коллегой Президентом США Трампом и не вернётся?
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Я только "за".
Билет в один конец - и спи-отдыхай, ешь баклаву (пахлаву) в Герцлии, под пальмой, рядом с обителью Бени.
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из за этой тупой мрази был утерян крым- по указанию фирташа, эта гнида не голосовала, пока не распределили все схемы воровства
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Этим клоунам надо все и сразу , а меня вопрос - а не подавятся ??
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был гордостью страны, стал большой купой говна
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Киявляне так не считает. Так считает куча говна зеленого, никчемного
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А вы говорите только за себя. Многие киевляне согласны с предыдущим постом.
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А ви В Києві давно були??? Віталя - не ідеал і говорить смішно, але при ньому вже відремонтували доріг більше, ніж при папєрєдніках Космосі і Жопові разом взятих. Шулявський міст новий будують (хоча його по плану мав ще Космос збудувати в 2011), навіть відновили будівництво мосту на Троєщину (його теж Космос мав здати до Євро-2012).

Я не голосував за Віталю і мій улюблений мер - Омеля, але якщо Зе хоче убрати Віталю, то хай діє по закону - оголошує нові вибори мера.
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Хозяевам позарез нужно, чтобы и Киевом правила какая-то безмозглая зелёная обезьяна. Типа нынешнего президента.
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Гниды! Виталик много сделал для Киева. При нем Киев начал менятся к лучшему!
Если бы Киев голосовал, то киевляне выбрали бы Виталю.
А кандидатуры от Зе ужжасные!!!
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Что он сделал для Киева? По пунктам пожалуйста. Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА - Цензор.НЕТ 6674
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Тебе какая разница, иди на помойку, может что то подвезли, поковыряйся.
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24 - е пихатих слуг нічогому не навчили. Ну що ж чекаємо на озеленення Майдану. З задоволенням приєднаюсь до цього процесу.
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Клык оказался говном , что и не удивительно .
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Госадминистрации необходимо убрать,ввести должность префекта счисто контрольными фцнкциями.Власть на местах должна быть у выборных органов
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Хто такий Гончарук? Блазень, недолуге непорозуміння в зеленої шмарклі?
Хтось за Гончарука голосував? Цей песик на самокаті у зеленої шмарклі ніхто та звати його ніяк. За Кличка голосували кияни, їм і вирішувати хто буде головою столиці. А зебілні песики, блазні та й взагалі ЗеБіли всіх кольорів нехай йдуть лісом.
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Мне не нравится Кличко как мэр, но мне непонятно,почему кучка каких то недоумков вне зависимости от партийной принадлежности , должны назначать киевлянам мэра вместо выборов?!
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Сегодня 5 млн киевлян были ущемлены в их правах, выбирать себе самостоятельно главу города. Того кто не просто формально разрезает ленточку и представляет Киев среди городов побратимов, но и того кто реально руководит всем городом, распоряжается его ресурсами, думает о киевлянах и напрямую подотчетен им. Теперь по-существу городом будет управлять назначенный Кабмином человек, который подотчетен Кабмину. Теперь у киевлян больше не будет права самостоятельно влиять на главу Киева.
Одним правом стало меньше. Куда мы идем?
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