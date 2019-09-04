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 Политика Украины
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Все про:газовые переговоры (953) Шефчович Марош (79) Алексей Оржель (3)

 Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - министр энергетики Оржель

Украинская делегация, которую возглавит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, готова к трехсторонним переговорам о транзите российского газа в формате Украина-ЕС-РФ уже в сентябре.

Об этом сообщила пресс-служба профильного министерства со ссылкой на слова главы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", – цитирует пресс-служба слова Оржеля.

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Соответствующие заявление министр сделал во время телефонного разговора с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. В ходе дискуссии стороны среди прочего обговорили также процесс анбандлинга "Нафтогаза" и необходимость его скорейшего завершения.

Источник: https://censor.net.ua/n3146413
 
 
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Интересно.Что в замен?.Вода для Крыма или памятник Моторыле в Киеве? Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - Оржель - Цензор.НЕТ 2657
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это уже зимой, пока что только выдача свидетеля по mh17
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Никаких или. Только через запятую: федерализация лугандонии, амнистия опочленцам, восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры ( пресс-секретарь ЗЕторчка Юлия Мандель) подтвердит что ВСУ обстреливало, выборы...
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Жаль что без запятой.Придется чистить пулемет Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - Оржель - Цензор.НЕТ 4811
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порохоботы опять в комментах скулят про зраду.
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Не ссы! Тебя уже купили.но продадут дороже ,даже не спросив
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Я не ссу соя.Просто вам туполобым объяснять ,что транзит газа ,это хорошо для экономики Украины равносильно ,что разговаривать с троллейбусом. Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - Оржель - Цензор.НЕТ 3359 Делегация Украины готова к трехсторонним газовым переговорам уже в сентябре, - Оржель - Цензор.НЕТ 3359
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После СП2, транзит мало кому буден интересен, так, поддержание штанов на зиму и ПЕРИОДИЧЕСКАЯ работа при форсмажорах.
А затрати на содержание не уменьшатся(
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