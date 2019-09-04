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 Политика Украины
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Все про:МИД (5114) членство в ЕС (194) Зеленко (35)

 Цель Украины - полноценное членство в ЕС, а не "особый статус", - спикер МИД Зеленко о предложении президента Словении

Цивилизационным выбором украинского народа и стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС, ради чего страна продолжает активно работать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя предложение президента Словении о предоставлении Евросоюзом "особого статуса", Украине и Турции.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметила Зеленко.

Она добавила, что посол Украины в Республике Словения проводит встречи с официальными представителями Любляны с целью информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели - членству в ЕС и НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине и Турции "особый статус"

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на своей странице в Twitter заявил, что Украина не является страной второго сорта, поэтому не нуждается в каких-либо "особых статусах".

"Несмотря на ее величину, население, экономический потенциал, стратегическое расположение, позволю себе заметить, что она является не менее важной для ЕС, чем, например, Словения", - написал он.

Как сообщалось, в выступлении во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегическом форуме президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан - полноценное членство в ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3146411
 
 
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Підтримую.
Потрібне повноцінне членство а не якийсь там "особливий статус".
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хотим все и сразу))) предложение словении было очень хорошим,но популистским)) никто в ближайшем будущем расширять ес не будет.
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проникнуть в европу через мышиный лаз можна тока превратившись в мышь Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, а не "особый статус", - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 2576
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Украина достойна и заслужила полноправное место в ЕС.
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я бы не торопил события. а то вдруг вы сегодня станете полноправным членом, а завтра окажется что вы хотите договориться с рашей "где-то посередине" да еще и продление санкций заблокируете. где гарантии, что этого не произойдет?
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А я не хочу в ЕС. В НАТО хочу - в ЕС нет. Я самостийнык и если власти забыли, что Украина самостийна, то надо властям это напомнить, бо зачем мы уходили из под машквы, чтоб лечь про брусель?
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а вы не пробовали работать, вместо того чтобы сразу в койку?
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А какая разница? Уже ассоциацию подписали, что-то поменялось?)
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правильно, а то барыга все выл- мы идем в ес, а пришли в жопу,
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Так, нам подачок не потрібно!
Не те щоби ми були такі пихаті, але ***** проти...
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Если ЕС будет таким же, как ассоциация, то он и даром не нужен.
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а чего конкретно вы ждете от вступления в ЕС?
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