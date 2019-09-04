 Украинку убили в Турции, - местные СМИ

Об убийстве сообщает турецкое издание Yeni Alanya, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Женщина была найдена за трансформаторной будкой в парке Муратпаша", - говорится в сообщении.
В ходе расследования было установлено, что 42-летняя украинка познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара уединилась за трансформаторной будкой. Позже женщина, которую подозревают в занятии проституцией, была найдена мертвой.
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Турецкая полиция впоследствии задержала мужчину, который находился с украинской незадолго до ее смерти. У него нашли украшения женщины. Мужчину задержали по обвинению в убийстве и ограблении.
АфрикуТурцию гулять.
она там жила...нелегалила (и 42 года для проституции...как-то на любителя)
или все же приехала на отдых и искала приключения на свою... голову?
опять же - украшения... жрица (не дама бегущая на свидание) не стала бы на себя напяливать всё... чтоб ослепить и соблазнить...
турки во всем винят женщину...конечно же...
і взвгалі...багато раз казано, що турецькі чоловіки (молодь) дуже зневажливо ставляться до туристок, особливо самотніх... (але ж і туристки бувають всякі)
Секс в транс будке ..... Это как сэлфи идиотов с поездов и др подобное!
Шо.... До ближайших кустов не дотянули?