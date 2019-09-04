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 За рубежом
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Все про:Турция (2138) убийство (5327) украинцы (3014)

 Украинку убили в Турции, - местные СМИ

42-летнюю гражданку Украины нашли мертвой в Анталии. Подозреваемый задержан.

Об убийстве сообщает турецкое издание Yeni Alanya, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Женщина была найдена за трансформаторной будкой в ​​парке Муратпаша", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что 42-летняя украинка познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара уединилась за трансформаторной будкой. Позже женщина, которую подозревают в занятии проституцией, была найдена мертвой.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские Запорожья нашли мертвым пропавшего без вести перевозчика: убийцы закопали тело в поле, - Аброськин. ФОТО

Турецкая полиция впоследствии задержала мужчину, который находился с украинской незадолго до ее смерти. У него нашли украшения женщины. Мужчину задержали по обвинению в убийстве и ограблении.

Источник: https://censor.net.ua/n3146409
 
 
 Топ комментарии
 
Не ходите деффки в Африку Турцию гулять. Украинку убили в Турции, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 6159
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а чего сразу - проституцией?
она там жила...нелегалила (и 42 года для проституции...как-то на любителя)
или все же приехала на отдых и искала приключения на свою... голову?
опять же - украшения... жрица (не дама бегущая на свидание) не стала бы на себя напяливать всё... чтоб ослепить и соблазнить...
турки во всем винят женщину...конечно же...
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Не ходите деффки в Африку Турцию гулять.
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а чего сразу - проституцией?
она там жила...нелегалила (и 42 года для проституции...как-то на любителя)
или все же приехала на отдых и искала приключения на свою... голову?
опять же - украшения... жрица (не дама бегущая на свидание) не стала бы на себя напяливать всё... чтоб ослепить и соблазнить...
турки во всем винят женщину...конечно же...
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Можливо це був не турок. До того ж турки не звинувачують у всьому жінку.
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я про даний випадок (поліції так зручніше) і затримано громадянина Турції (по попередній версії він її бачив останнім і ії коштовності були в нього)
і взвгалі...багато раз казано, що турецькі чоловіки (молодь) дуже зневажливо ставляться до туристок, особливо самотніх... (але ж і туристки бувають всякі)
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тю, обвиняют мужчину в ограблении и убийстве
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Трансформатор 10киловольт... и влага не совместимы..
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Если она держалась за трансформатор а турок стоял сзади то его должно было током убить сначала. Українку вбили в Туреччині, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 4992
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Экстремалы блин!
Секс в транс будке ..... Это как сэлфи идиотов с поездов и др подобное!
Шо.... До ближайших кустов не дотянули?
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