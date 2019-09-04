 Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины совместно с подразделением детективов СУ ГУ Нацполиции Украины и оперативными сотрудниками ГУ военной контрразведки ОКР СБ Украины, задокументирована незаконная деятельность военнослужащего ВС Украины.

Установлено, что 03.09.2019 старший матрос Ш., незаконно приобрел для себя 10 пистолетов Макарова, рассчитавшись за них сильнодействующим наркотическим веществом "амфетамин" общей массой 100 грамм.



Фото: сайт военной прокуратуры Южного региона Украины

Сразу после совершения преступления покупателя оружия задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия.

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Досудебное расследование продолжается.



Оговорки. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.