EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  1109  15
Все про:наркотики (1576) Одесская область (1827) военнослужащие (4284) Военная прокуратура (778)

 Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура

В Одесской области задержали военнослужащего, который сбывал наркотики в обмен на огнестрельное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины совместно с подразделением детективов СУ ГУ Нацполиции Украины и оперативными сотрудниками ГУ военной контрразведки ОКР СБ Украины, задокументирована незаконная деятельность военнослужащего ВС Украины.

Установлено, что 03.09.2019 старший матрос Ш., незаконно приобрел для себя 10 пистолетов Макарова, рассчитавшись за них сильнодействующим наркотическим веществом "амфетамин" общей массой 100 грамм.

Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура 01
Фото: сайт военной прокуратуры Южного региона Украины

Сразу после совершения преступления покупателя оружия задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия.

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Досудебное расследование продолжается.

Оговорки. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3146408
 
 
 Топ комментарии
 
3000 гривен за ствол? Шара. Дайте два! Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3824
 показать весь комментарий
 
10г за пистолет? Оружие все сильнее дешевеет в Украине.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На путч собрался? Маленький зеленый брат уже следит за тобой.
 показать весь комментарий
 
300 грн. за грам? Тьфу, мля. В баби Олі це або 10 пляшок поганої самогонки, або 7 доброї. Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1982
 показать весь комментарий
 
чувак скупал оружие, снижал, так сказать, криминальный фон региона, и за это в кутузку?!
 показать весь комментарий
 
т.е. это была контрольная закупка у спецов...
(я так понял что они продавали пестики за амфетамин...или я что-то протупил?)
 показать весь комментарий
 
10г за пистолет? Оружие все сильнее дешевеет в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
ну макаров это не оружие, а скорее инструмент для суицида
 показать весь комментарий
 
пару лет назад в одной части наркомана-военнослужащего поймали при продаже гранат. целый ящик был. продавал по 50 грн. за штуку Ф-1
 показать весь комментарий
 
а на скока грамм амфетамина вывесит сайгак дачный или он бесценен?
 показать весь комментарий
 
я еще бы понял если б задержали за то что оружие на наркоту менял, а тут прям универсальный солдат, пол дня у плиты простоял и 10 человек вооружил Военнослужащий обменял 100 г амфетамина на 10 пистолетов Макарова на Одесчине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2098
 показать весь комментарий
 
"... который сбывал наркотики в обмен на огнестрельное оружие"................ дивно що не навпаки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх