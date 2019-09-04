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Все про:ПАСЕ (1438) Россия (73754) Совет Европы (550) Ягланд (86)

 Россия заплатила свой долг перед Советом Европы, - Ягланд

Россия выплатила Совету Европы задолженность за 2017-2018 годы по взносам в бюджет организации.

Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Россия только что полностью выплатила свои невыплаченные взносы. Это радует", - сказал Ягланд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина заплатила ПАСЕ 400 тысяч для компенсации отсутствия взносов РФ и призвала остальные страны последовать примеру, но Ягланд блокировал эту инициативу, - Кулеба

Он отметил, что эти выплаты не были причиной, по которой в организации стремились вернуть Россию как полноправного члена.

"Мы хотели снова иметь возможность отстаивать интересы российских граждан в РФ", - заявил генсек.

Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген подтвердил выплату почти всей суммы задолженности.

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"Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 годы (54,7 млн евро) были на 97% перечислены по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал он.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3146407
 
 
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04.09.19 14:32 Россия заплатила свой долг перед Советом Европы, - а тепер поцілуйте її у дупу, бо далі росія знайде як вас принизити.
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Получили, что хотели? Теперь рашу опять нафиг. Или слабо?
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Проститутке заплатили, она довольна.
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тєпєрь можна пінка пад зад дать Россия заплатила свой долг перед Советом Европы, - Ягланд - Цензор.НЕТ 494 до слєдуєщева раза
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Без подтекста -ходу действий поучиться нашим клоунам. Спокойно, без суеты, карлик вова делает свое дело.
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как сказал великий беня, долги платят тока трусы, поэтому украина всем все прощает. а долг мвф, так то це була взятка святого пети
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Задолженность.
Долг убийцам детей и МН17 свой не выплатить никогда.
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мы - МВФ, русские в СЕ.. и фсе при деле))))
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История продажных яглундов ничему не учит...
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