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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2860) ВР (23538) Зеленский (2692) комитет (416) Конституция (2046) ГБР (530)

 Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР

Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

За соответствующее решение проголосовали 11 членов комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Определить, что законопроект №1014 соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупционных рисков", - говорится в решении комитета.

Члены антикоррупционного комитета решили, что нет оснований говорить, что назначение Президентом председателей ГБР и НАБУ является коррупционным риском. В то же время внесение изменений в Конституцию только устраняет разногласия в законодательстве, заявили в комитете.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Раде отозвали законопроект о продаже SIM-карт по паспортам

Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.

При этом в Transparency International Ukraine считают, что эти изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3146406
 
 
 Топ комментарии
 
Уряд вирішив вдвічі підвищити податки для ІТ-галузі. Не дивуйтесь. От таке воно сурове це «лібертаріанство»... Підвищення податків для малого і середнього бізнесу... Ви точно за це голосували на виборах, ЗЕбіли?
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Зеленський:
Треба нарешті припинити тиск силовиків на бізнес.
Інвестиції бла бла бла.
СБУ: вдруге прийшло на Криворіжсталь, робота частково заблокована
НАБУ: провів обшук в SAP-Ukraine, українському офісі...
Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 1512
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А ОНИ НЕТОЛЬКО ГЛУХИЕ ГОРБАТЫЕ ДЕБИЛЬНЫЕ ОБРЕЗАННЫЕ ОНИ ЕЩЕ И СЛЕПЫЕ..Волька ты кого в жены то набрал.. "Гидрант ты таш полено-наполеоновско табуретный"... Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 8563
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Совет форумчанПравила форума
 
це тільки зебіли можуть перднути "неприкасаемые". Бо насправді Верховна Рада має повноваження (по відповідній процедурі) висловити недовіру керівникам слідчих підрозділів ГПУ (якими є НАБУ і ДБР), а також САП. Їх також може "забанити" спеціальна кадрова комісія прокурорів ГПУ.
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хто би сумнівався в тому, що зебіли потакатимуть подальшій узупрації влади в одних руках. І тут же нагадаю, що однією з вимог Майдану Гідності була децентралізація влади і унезалежнення гілок влади одна від іншої.
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Зеленський:
Треба нарешті припинити тиск силовиків на бізнес.
Інвестиції бла бла бла.
СБУ: вдруге прийшло на Криворіжсталь, робота частково заблокована
НАБУ: провів обшук в SAP-Ukraine, українському офісі...
Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 1512
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Уряд вирішив вдвічі підвищити податки для ІТ-галузі. Не дивуйтесь. От таке воно сурове це «лібертаріанство»... Підвищення податків для малого і середнього бізнесу... Ви точно за це голосували на виборах, ЗЕбіли?
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Это еще не все. Свежие новости и свежая божья роса:

Податкова виставила претензії до «АрселорМіттал» на 9 млрд грн за користування надрами.
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А ОНИ НЕТОЛЬКО ГЛУХИЕ ГОРБАТЫЕ ДЕБИЛЬНЫЕ ОБРЕЗАННЫЕ ОНИ ЕЩЕ И СЛЕПЫЕ..Волька ты кого в жены то набрал.. "Гидрант ты таш полено-наполеоновско табуретный"... Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 8563
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комитет из слуг урода? не удивительно что ниче не увидел. зелесвины и обстрелы не видят
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ПетРылло тоскливо курит бамбук в сторонке...
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Т.е. в том, что независимого органа сделать орган, фактически подчиненный преЗЮденту - нет коррупционных рисков? Зелебобики, вы это сделали вместе!
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Зепутаты зеленского поддержали узурпацию власти зеленским. Как неожиданно...
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А из кого комитет ВР нынче состоит?

Написали уже, шо ЗЕ сам свои решения не считает чем-то незаконным.
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Тре було очі розплющити... А будуть так ходити, можуть лоба собі порозбивати, невдовзі...
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удівєтєльна, откуда ж їм то взятса Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 5285 в цьому комітеті всі свої, і всіх міцно тримають за бейцели. тож най спробують шось вякнути
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До речі, зміна чинного законодавства стосовно узалежнення НАБУ, САП і ДБР від волі однієї посадової особи прямо суперечить зобовязанням України, які вона брала під час піписання Асоціації з ЄС. Тому такі зміни можуть призвести (теоретично) до скасування безвізу. А практично - як мінімум, до "незадоволення" від ради міністрів ЄС. Як мінімум... бо максимум - важко зпрогнозувати.
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Комитет по вопросам антикоррупционной политики, руководство:

Председатель комитета - Анастасия Красносельская (Слуга народа)

Первый заместитель - Ярослав Юрчишин (Голос)
Заместители - Елена Мошенец (Слуга народа), Галина Янченко (Слуга народа)

Секретарь - Владимир Кабаченко (Батькивщина)

Кто-то сомневается, что это будет постоянный "одобрямс", всего чего бы Зеля не придумал?
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главное при этом - не позеленеть от радости
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Звісно не угледів, комітет то блаЗені складають
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Началась эпоха: "А мы не видим... А вы видите? А где? А мы ничего не видим!"
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