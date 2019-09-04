 Комитет ВР не увидел коррупционных рисков в праве президента назначать глав НАБУ и ГБР

За соответствующее решение проголосовали 11 членов комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Определить, что законопроект №1014 соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупционных рисков", - говорится в решении комитета.
Члены антикоррупционного комитета решили, что нет оснований говорить, что назначение Президентом председателей ГБР и НАБУ является коррупционным риском. В то же время внесение изменений в Конституцию только устраняет разногласия в законодательстве, заявили в комитете.
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Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.
При этом в Transparency International Ukraine считают, что эти изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента.
Треба нарешті припинити тиск силовиків на бізнес.
Інвестиції бла бла бла.
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та да))))
Написали уже, шо ЗЕ сам свои решения не считает чем-то незаконным.
Председатель комитета - Анастасия Красносельская (Слуга народа)
Первый заместитель - Ярослав Юрчишин (Голос)
Заместители - Елена Мошенец (Слуга народа), Галина Янченко (Слуга народа)
Секретарь - Владимир Кабаченко (Батькивщина)
Кто-то сомневается, что это будет постоянный "одобрямс", всего чего бы Зеля не придумал?