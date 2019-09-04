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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11155) Слуга народа (280) Верещук (1)

 Нардепа от СН Верещук планируют назначить представителем Кабмина в Раде

Народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук планируют назначить постоянным представителем Кабинета Министров в парламенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на среду, 4 сентября.

Верещук - бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под №29.

На данный момент является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146398
 
   
 Топ комментарии
 
Прихильники Зеленського та партії "Слуга народу", а дозвольте запитати?

Ви пам"ятаєте, як в період передвиборних обіцянок деякий актор розважального шоу, якого ви потім обрали президентом, говорив, що всі важливі для країни рішення будуть прийматися шляхом загальнонаціонального референдуму? Пам"ятаєте?

Так от питання. Сьогодні в ВР "випускники Трускавця" без відпочинку голосують за якісь зміни в Конституції. Так от я не розумію... Зміни в Конституцію - то не важливе для країни питання, чи я проспав загальнонаціональний референдум?

Дякую за відповідь.
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З програми ЗЕ.

"Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми."

Таки да, нахвалявся.
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женщина третьего тясячелетия с иркой на пару тоже дуже гарно верещали
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да фамилия подходит ВЕРЕЩАТЬ БУДЕТ ДАЛЕКО И ГРОМКО....
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Прихильники Зеленського та партії "Слуга народу", а дозвольте запитати?

Ви пам"ятаєте, як в період передвиборних обіцянок деякий актор розважального шоу, якого ви потім обрали президентом, говорив, що всі важливі для країни рішення будуть прийматися шляхом загальнонаціонального референдуму? Пам"ятаєте?

Так от питання. Сьогодні в ВР "випускники Трускавця" без відпочинку голосують за якісь зміни в Конституції. Так от я не розумію... Зміни в Конституцію - то не важливе для країни питання, чи я проспав загальнонаціональний референдум?

Дякую за відповідь.
 показать весь комментарий
 
 
З програми ЗЕ.

"Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми."

Таки да, нахвалявся.
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Зе не особа і навіть не спосіб, це - явище. Звісно, негативне...
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рефрендум у клоуна оно когдла у туалет по большой нужде бегат там сразу и референдум проводит.... Нардепку від "СН" Верещук планують призначити представником Кабміну в Раді - Цензор.НЕТ 1906
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актор розважального шоу вперше за 28 років тотальної брехні та дерибану виконує свої обіцянки і має 70 відсотків довіри
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в статью 93 Конституции Украины. Им гарант предлагает предоставить народу право законодательной инициативы.
Соответствующий законопроект №1015, зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.
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Та я уявляю, як будуть виживати сисадміни ВР, якщо 73% почнуть подавати законопроекти.
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Цю Верещук депутати Рава-Руської міськради ледве здихались з посади мера... Скандалістка.
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