 Нардепа от СН Верещук планируют назначить представителем Кабмина в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на среду, 4 сентября.
Верещук - бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под №29.
На данный момент является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Ви пам"ятаєте, як в період передвиборних обіцянок деякий актор розважального шоу, якого ви потім обрали президентом, говорив, що всі важливі для країни рішення будуть прийматися шляхом загальнонаціонального референдуму? Пам"ятаєте?
Так от питання. Сьогодні в ВР "випускники Трускавця" без відпочинку голосують за якісь зміни в Конституції. Так от я не розумію... Зміни в Конституцію - то не важливе для країни питання, чи я проспав загальнонаціональний референдум?
Дякую за відповідь.
"Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми."
Таки да, нахвалявся.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в статью 93 Конституции Украины. Им гарант предлагает предоставить народу право законодательной инициативы.
Соответствующий законопроект №1015, зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/4/7225310/