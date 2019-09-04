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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Еврокомиссия (841) Брок Эльмар (24) Юнкер (175)

 Спецсоветником Юнкера по Украине назначили немецкого политика Эльмара Брока

Европейская комиссия назначила немецкого политика Эльмара Брока специальным советником президента ЕК Жана-Клода Юнкера по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщила представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в среду в Брюсселе.

"Европейская комиссия приняла решение назначить Эльмара Брока специальным советником президента (ЕК Юнкера - ИФ) по вопросам отношений с Украиной по причине его знаний в этой сфере. Это решение вступает в силу немедленно", - сообщила Мина Андреева.

Отмечается, что Брок - немецкий политик, был депутатом Европейского парламента с 1980 по 2019 годы в группе европейских народников, хорошо известен в роли главы Комитета ЕП по вопросам иностранных дел, занимает активную проукраинскую позицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок

Источник: https://censor.net.ua/n3146397
 
 
 Топ комментарии
 
Позорище то какое,Господи Боже мой! Брюссель. 04.06.19. Слово в слово.

-Жан Клод Юнкер:"А Порошенко где?" -Зеленский:"Я теперь вместо него". -Юнкер:"Да?
А тот где? Ну ладно"(треплет по щеке) и говорит:
"А ты то кто?" Зеленский (идиот):"Я новый Порошенко".
Юнкер явно потерялся.
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У цирку є адекватні та талановиті люди. Поки не знайдено адекватних у новому уряді.
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы (весільні фотографи)
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Зебіла якогось
Лет двадцати.
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немцы позорники,
Германия в лице своего канцлера м-дм Шмеркель, так желают заполучить российский газ по "Северному потоку-2", что готовы не только поставлять газовые турбины в оккупированный Крым, но всячески способствовать сведению счетов российскими спецслужбами на территории Германии с политическими эмигрантами из РФ, дисидентами и борцами за свободу и не зависимость, в данном случаи Ичкерии ...
23 августа, в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина, рядом с Рейхстагом, был застрелен борец за независимость Ичкерии, 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). В Германии Зелимхан искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

До сегодняшнего дня официальный Берлин набрал в рот воды, не сделав официального заявления.
Назначения спецсоветником немецкого политика Брока, не несет ничего позитивного для Украины.
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Глядя на цирк, подсовывают хоть каких то адекватных людей
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У цирку є адекватні та талановиті люди. Поки не знайдено адекватних у новому уряді.
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы (весільні фотографи)
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Зебіла якогось
Лет двадцати.
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Того самого Юнкера, который Зюзю по щечке хлопал?
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Позорище то какое,Господи Боже мой! Брюссель. 04.06.19. Слово в слово.

-Жан Клод Юнкер:"А Порошенко где?" -Зеленский:"Я теперь вместо него". -Юнкер:"Да?
А тот где? Ну ладно"(треплет по щеке) и говорит:
"А ты то кто?" Зеленский (идиот):"Я новый Порошенко".
Юнкер явно потерялся.
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нічого дивного.
ситуація, коли п"яничка не зрозумів, що відбулася зміна керівництва країни, є дуже логічною.
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Що такого про Україну може знати Ельмар Брок?
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Депутат Эльмар Брок покинет Европейский парламент в этом году
БЕРЛИН, 21 января 2019
Немецкий политик Эльмар Брок не будет бороться за свое место в Европейском парламенте и уйдет в отставку после почти 40 лет работы в органе, пишет издание Die Welt 21.
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етат юнкєрс хочєт навєрнає в газпрьом прєзємлітца на фінєшє
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европа выискивает для украины самых лучших своих детей
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немцы позорники,
Германия в лице своего канцлера м-дм Шмеркель, так желают заполучить российский газ по "Северному потоку-2", что готовы не только поставлять газовые турбины в оккупированный Крым, но всячески способствовать сведению счетов российскими спецслужбами на территории Германии с политическими эмигрантами из РФ, дисидентами и борцами за свободу и не зависимость, в данном случаи Ичкерии ...
23 августа, в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина, рядом с Рейхстагом, был застрелен борец за независимость Ичкерии, 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). В Германии Зелимхан искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

До сегодняшнего дня официальный Берлин набрал в рот воды, не сделав официального заявления.
Назначения спецсоветником немецкого политика Брока, не несет ничего позитивного для Украины.
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Может это МЫ позорники то? Иди-отов выбираем на пост главы??
Германия преследует сугубо свои цели как гос-во, как и наша страна.
Только у нас это делают через анус с ускорителем от адронного коллайдера плять.
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