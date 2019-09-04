 Зеленский не стал подписывать закон о господдержке "Пласта"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный портал Верховной Рады.
В строке "Статус документа" отмечено, что 4 сентября закон "Возвращен с предложениями Президента". Текст предложений при этом не опубликован.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" 30 мая. Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О культуре" и Закона Украины "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".
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Скоро фсе хачики украинцев будут троллить!
Мы выбирали президента, а хачики протифф!
Да возвращайтесь в вашу хачиковию и орите там! Украина - украинцам. И тем, кто поддерживает народ, но не обзывает народ. Понаехали - уважайте обычаи и выбор украинского народа! Иначе - чешите в крысм, киргизию итд. Сколько бардака от вас! Цыганва!
Обійдуться. Чим вони кращі за інші подібні організації?
1. okupaczija organiv derzhavnoi vladi.
2. sabotazh rozvitku i stvorennja nesterpnih umov dlja ukrainskoi nacii.
3. skupvlja zemli.
4. katastrofichne czilesprjamovane zmenshennja kilkosti ukraincziv, po factu "tihiy genoczid".
5. pereselennja zhidiv na teritiriju Ukraini vprodovzh nastupnih 20-50 rokiv.
6. postupove zamishennja istorichno titulnoi nacii na zhidivsku.
7. Stvorennja novoi zhidivskoi derzhavi na teritirii kolishnjoi Ukraini.
Уж те то понимают важность вовлечения молодых неокрепших умов в молодежные организации....
Кстати Крым начинался имненно с большого колличества общественных пророссийских организаций, которых украинская власть (сбу) не трогали и давали спокойно работать....
Ну а потом "что выросло-- то выросло"
Владимир Зеленский LIGA.net
04.09.2019, 12:52
Авторы документа №0975 - депутаты парламента VIII созыва Артур Герасимов, Елена Сотник и Георгий Логвинский.
Долгоиграющий" законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на закупках оборонной продукции получил вето президента Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось в карточке документа на сайте Верховной Рады.