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 Политика Украины
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Все про:вето (294) Зеленский (2692) Пласт (18)

 Зеленский не стал подписывать закон о господдержке "Пласта"

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Верховной Раде с замечаниями закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный портал Верховной Рады.

В строке "Статус документа" отмечено, что 4 сентября закон "Возвращен с предложениями Президента". Текст предложений при этом не опубликован.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" 30 мая. Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О культуре" и Закона Украины "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов

Источник: https://censor.net.ua/n3146396
 
 
 Топ комментарии
 
А зачем нам патриотическое воспитание?
То ли дело "повстанцы" из дэнээрии и параши, так ЗЕбилы?

Зеленский не стал подписывать закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 5326
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Теперь Закон " О Юных Пионерах" на повестке дня!
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Це незаконно, бо час на ветування давно сплинув...а ще обдурив, бо обіцяв, що підпише...але "узеленського" і "обдурив" - це майже синоніми
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Это не меня зовут * салаутдин* ргг. саид, али, янгол.
Скоро фсе хачики украинцев будут троллить!
Мы выбирали президента, а хачики протифф!
Да возвращайтесь в вашу хачиковию и орите там! Украина - украинцам. И тем, кто поддерживает народ, но не обзывает народ. Понаехали - уважайте обычаи и выбор украинского народа! Иначе - чешите в крысм, киргизию итд. Сколько бардака от вас! Цыганва!
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Не слышали такого. Итальянцы даже не представляют, кто такой Зе, им бы в собственной политике разобраться.
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Єврейський хлопчик не може підтримувати закони, спрямовані на реалізацію національної української реконкісти ! Зеленомізкий чоловічок-українофоб планує ліпити з дітей гомосовєтикусів ?
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у малоросов больная тема все украинское, их дидов нквдистов гоняли и в хвост и в гриву, отсюда попаболь...
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Нічого страшного.
Обійдуться. Чим вони кращі за інші подібні організації?
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Дійсно, шоб наш Зельц не пи.донув, "то усьо правільно"...
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И это правильно...а то финансировали через СБУ всякие титушкинские типа С14....есть сторонники, самофинансирование, взносы.....
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Zhidi majut osoblivi rahunki shodo Ukraini:
1. okupaczija organiv derzhavnoi vladi.
2. sabotazh rozvitku i stvorennja nesterpnih umov dlja ukrainskoi nacii.
3. skupvlja zemli.
4. katastrofichne czilesprjamovane zmenshennja kilkosti ukraincziv, po factu "tihiy genoczid".
5. pereselennja zhidiv na teritiriju Ukraini vprodovzh nastupnih 20-50 rokiv.
6. postupove zamishennja istorichno titulnoi nacii na zhidivsku.
7. Stvorennja novoi zhidivskoi derzhavi na teritirii kolishnjoi Ukraini.
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Где-то была картинка Зели в пионерском галстуке. Какой там пласт?
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То наверное из фильма для взрослых. Где Зе готов принять с любой стороны. Он себе любовь к Родине примерно так представляет.
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ну ничего,... что не профинансирует УКРАИНА, с удовольствием профинансирует Кремль.
Уж те то понимают важность вовлечения молодых неокрепших умов в молодежные организации....
Кстати Крым начинался имненно с большого колличества общественных пророссийских организаций, которых украинская власть (сбу) не трогали и давали спокойно работать....

Ну а потом "что выросло-- то выросло"
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Ну звісно, нащо шмарклі Пласт, він вчить дітей любити Україну. І це президент - державник? Це невиправний українофоб.
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Шо, путлєр добро недомірку не дав? Впевнений що ПЛАСТ і без підпису шмарклі справиться, як справлявся до цього 107 років. Але приємно шо Цензор на теренах інету знайшов саме цю фотку. Знайомтесь - НСОУ ПЛАСТ Станиця Житомир!!!
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От сьогодні новина про Ройтбурда.У мене язик не повернеться(скоріше я його відкушу) назвати цю людину на літеру "ж".А це дрібне смердяче жиденя ну відверто напрошується.
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Что за хєрню ви мені підсунули? Який пласт? Де піонери, де галсту, бараба я вас спрашиваю бляха где? І що це за чорт у американській хформє? Ні, усьо, с меня доста, званю Баканову!
Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 7204
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Вефліємський вогонь будуть приносити піонєри? Зеленський не став підписувати закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 1664
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Шо жить надоело твари сепарские? Вова 73% быдла не спасут! Историю творят 5-10% активных граждан(пассионариев)!!!!
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Зеленский ветировал законопроект о наказании за нарушения в ОПК

Владимир Зеленский LIGA.net

04.09.2019, 12:52


Авторы документа №0975 - депутаты парламента VIII созыва Артур Герасимов, Елена Сотник и Георгий Логвинский.
Долгоиграющий" законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на закупках оборонной продукции получил вето президента Владимира Зеленского. Сообщение об этом появилось в карточке документа на сайте Верховной Рады.
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