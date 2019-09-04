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 Дело "украинских диверсантов" Дудки и Бессарабова направили в Верховный суд РФ для обжалования приговора, - адвокат

Подконтрольный России Севастопольский городской суд направил уголовное "дело "украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил адвокат Сергей Легостов.

"Пришло уведомление из Севастопольского горсуда (который рассматривал дело Дудки и Бессарабова по существу. - Ред.) о том, что материалы дела, а также апелляционные жалобы направлены в Москву в Верховный суд России для рассмотрения (апелляции на приговор. - Ред.)", - рассказал Легостов.

Адвокат также отметил, что дата рассмотрения жалобы на приговор по данному делу еще неизвестна, ее назначит Верховный суд России.

Напомним, 4 апреля подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил обвиняемых якобы в подготовке диверсий на территории оккупированного Крыма Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам заключения каждого.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146395
 
 
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