 Дело "украинских диверсантов" Дудки и Бессарабова направили в Верховный суд РФ для обжалования приговора, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил адвокат Сергей Легостов.

"Пришло уведомление из Севастопольского горсуда (который рассматривал дело Дудки и Бессарабова по существу. - Ред.) о том, что материалы дела, а также апелляционные жалобы направлены в Москву в Верховный суд России для рассмотрения (апелляции на приговор. - Ред.)", - рассказал Легостов.

Адвокат также отметил, что дата рассмотрения жалобы на приговор по данному делу еще неизвестна, ее назначит Верховный суд России.

Напомним, 4 апреля подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил обвиняемых якобы в подготовке диверсий на территории оккупированного Крыма Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам заключения каждого.

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