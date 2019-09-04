 Минздрав и профильный комитет ВР создадут единый информационный хаб, - Раимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

"Президент дал два года на имплементацию реформы. Этот информационный хаб будет содержать всю информацию относительно реформы", - заявил Раимов.

По его словам, хаб в режиме 24х7 будет предоставлять журналистам всю необходимую информацию о ходе реформы.

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Напомним, бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун 29 августа написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука. Вместе с ней заявления написали ее заместители Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

После увольнения Супрун отметила, что планирует и дальше работать в сфере медицины. По ее словам, в планах написать книгу об опыте работы в Украине, а также открыть и развивать аналитический центр.

Супрун также сообщила, что пообщалась со своей преемницей на посту - Зоряной Скалецкой, которая, по словам Супрун, поддерживает изменения в медицине, которые произошли за последние несколько лет и собирается продолжать реформы