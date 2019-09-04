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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1853) Минздрав (1992) реформы (3373) Раимов Дмитрий (1)

 Минздрав и профильный комитет ВР создадут единый информационный хаб, - Раимов

Министерство здравоохранения Украины и профильный парламентский комитет создадут единый информационный хаб, с помощью которого будут информировать о ходе реформирования системы здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

"Президент дал два года на имплементацию реформы. Этот информационный хаб будет содержать всю информацию относительно реформы", - заявил Раимов.

По его словам, хаб в режиме 24х7 будет предоставлять журналистам всю необходимую информацию о ходе реформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая

Напомним, бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун 29 августа написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука. Вместе с ней заявления написали ее заместители Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

После увольнения Супрун отметила, что планирует и дальше работать в сфере медицины. По ее словам, в планах написать книгу об опыте работы в Украине, а также открыть и развивать аналитический центр.

Супрун также сообщила, что пообщалась со своей преемницей на посту - Зоряной Скалецкой, которая, по словам Супрун, поддерживает изменения в медицине, которые произошли за последние несколько лет и собирается продолжать реформы

Источник: https://censor.net.ua/n3146390
 
 
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Все население кашляет. У него все отваливается. Все рвутся к пирогу, не считаясь с потерями среди мирного населения.
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"с помощью которого будут информировать о ходе реформирования системы здравоохранения" Кого реформировать? Зубожилых зрителей цирка ЗЮзя и Ко ? Для них нужен сериал!
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хаб это круто, и радует то, шо все больные так сразу излечатся
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Ну, не ФАПы же модернизировать, ну сами то прикиньте.
Это же неинтересно, работа тяжелая, с пациентами, а тут - чистенько, виртуально, и никаких тебе,слава труду, больных ЗЕбобиков.
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Больных место лечения будут информировать! ОФИГЕННЫЙ ПОДХОД К МЕДОБСЛУЖИВАНИЮ! МИРОВОЕ НОУХАО!!
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