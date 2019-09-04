 РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор на встрече в Дипломатической академии при МИД.

"То, что россияне испробовали в Украине, они пытаются перенести и применить в Европе и США. Один блестящий автор, историк Йельского университета отметил, что если не остановим Кремль, то на мы пути к несвободе. И этот путь к несвободе пролегает через Украину, Восточную Европу, Западную Европу и аж до американского континента", - заявил Тейлор.

Он подчеркнул, что всем известна тактика РФ, которая заключается в распространении дезинформации, кибератаках, гибридной войне и т.д.

Тейлор напомнил, что аннексия Россией Крыма в 2014 году стала первой попыткой после окончания Второй мировой войны вооруженным путем изменить границы. И добавил, что таким образом был нарушен международный порядок, установившийся после 1945 года.

Дипломат подчеркнул, что Украина борется с агрессией РФ "своими воинами, санкциями и всем обществом". В свою очередь, по его словам, европейское сообщество и канадцы борются с российской агрессией, применяя санкции и предоставляя военную подготовку, а США присоединяются к борьбе, предоставляя летальное оружие, вводя санкции и проводя военную подготовку.

"Мы должны восстановить международную систему, основанную на правилах. Украина является в эпицентре и на переднем плане этой битвы. Украина очень важна для нас, и она должна победить", - подчеркнул Тейлор.

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