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 Политика Украины
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 РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор

Испробованные в Украине методы Россия пытается применять в Европе и США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор на встрече в Дипломатической академии при МИД.

"То, что россияне испробовали в Украине, они пытаются перенести и применить в Европе и США. Один блестящий автор, историк Йельского университета отметил, что если не остановим Кремль, то на мы пути к несвободе. И этот путь к несвободе пролегает через Украину, Восточную Европу, Западную Европу и аж до американского континента", - заявил Тейлор.

Он подчеркнул, что всем известна тактика РФ, которая заключается в распространении дезинформации, кибератаках, гибридной войне и т.д.

Тейлор напомнил, что аннексия Россией Крыма в 2014 году стала первой попыткой после окончания Второй мировой войны вооруженным путем изменить границы. И добавил, что таким образом был нарушен международный порядок, установившийся после 1945 года.

Дипломат подчеркнул, что Украина борется с агрессией РФ "своими воинами, санкциями и всем обществом". В свою очередь, по его словам, европейское сообщество и канадцы борются с российской агрессией, применяя санкции и предоставляя военную подготовку, а США присоединяются к борьбе, предоставляя летальное оружие, вводя санкции и проводя военную подготовку.

"Мы должны восстановить международную систему, основанную на правилах. Украина является в эпицентре и на переднем плане этой битвы. Украина очень важна для нас, и она должна победить", - подчеркнул Тейлор.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146389
 
   
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Кушайтє ідіоти зелібобіки..ви це зробили разом суки...

Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8319

https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv?fbclid=IwAR06jhbRtc0KxiB9JOWYz65-8AY4eeY2kH0BG4ljy-3_ofWtSTr1_Kk87Wc

РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2097
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ЗЕбіле, спешіал фо ю.
РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4818
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Кушайтє ідіоти зелібобіки..ви це зробили разом суки...

Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8319

https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv?fbclid=IwAR06jhbRtc0KxiB9JOWYz65-8AY4eeY2kH0BG4ljy-3_ofWtSTr1_Kk87Wc

РФ пытается применить в Европе и США методы, которые испробовала в Украине, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2097
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Порошенко -паскудний підступний мародер і зрадник.
путін - *****.
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А ето исторический момент , когда Омерига поссорила два "братских" народа :
РФ намагається застосувати у Європі і США методи, які випробувала в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1166
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сколько в Европе лояльных к Украине (уже молчу про украинские) каналов?
а сколько рашатудеев???
так откуда брать объективную информацию простому европейскому мирному обывателю, даже если он этим заинтересуется???
минсецьзвыздець даже не включился в этот вопрос...теоретически
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Объективная инфа - это когда не лоялен ни одному ни второму. Такое сейчас охренительная редкость.
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Давайте будем откровенны, избрание Трампа и есть один из результатов гибридной войны, которую Путен ведет против демократического мира. И хорошо что США - это не только Трамп. Как и Украина это не только зяблики...
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путєн вже гібридно завоював всю планету, вялічіє кремля нісамнєнно
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Призвища Орбан, Сальвіні, Штрахе, Земан зябліку про щось говорять?. чи то може новий склад "кварталу 95"?
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бо жадібні , не обов'язково до грошей . ***** діє за настановами лєніна-сифілітіка - задорого купує в них мотузку , на якій їх вішатиме.
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