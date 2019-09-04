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 Общество
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Все про:медицина (1853) реформы (3373) Зоряна Скалецкая (5)

 Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая

Реформа вторичной и госпитальной медицинской помощи начнется не 1 января, а позже - ориентировочно 1 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом на пресс-конференции в среду рассказала министра здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Министр рассказала, что она ознакомилась с уровнем готовности Национальной службы здоровья к запуску реформы. По ее словам, проделана достаточно большая работа, но медицинские учреждения еще не до конца готовы к автономизации.

"Для того, чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через НСЗУ, договора согласно предусмотренному законодательством гарантированного пакета, еще не сделано достаточно много", - рассказала министр.

Скалецкая сообщила, что реформа будет запущена в том же виде, в каком ее планировал ее предыдущий Кабмин. В частности, будет сохранена пропорция на 60 на 40, то есть с началом реформы больницы и учреждения вторичной медпомощи будут получать 60% от того финансирования, которое они имели раньше, а 40% - за предоставленные услуги. Пропорция будет постепенно меняться в сторону увеличения финансирования за предоставленные услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения, - Скалецкая

По ее словам, реформа не сможет начаться 1 января, если только не будет изменено бюджетное законодательство. Поэтому министр прогнозирует, что запуск реформы состоится не раньше 1 апреля.

"Если запуск состоится, то не с 1 января, а минимум с 1 апреля", - сказала Скалецкая.

Напомним, с 1 января 2020 года, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

До конца 2019 года все учреждения должны подписать договоры со службой - но подписание начнется только после того, как будет принят государственный бюджет и вместе с ним приложение, которое описывает программу медицинских гарантий, по которой будут осуществляться выплаты. Затем отдельно должны быть выпущены кабминовские порядок использования денег и минздравовских приказы.

Также до конца этого года должен быть утвержден тариф для каждой услуги, предоставляемой в наших медицинских учреждениях. Стоимость услуг нужно знать, чтобы НСЗУ могла рассчитаться с заведениями.

Источник: https://censor.net.ua/n3146383
 
 
 Топ комментарии
 
Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5291

Депутата від фракції "Слуга народу", який під час засідання Верховної Ради навмисно закривав собою депутата від "Європейської солідарності" Вікторію Сюмар під час її виступу, сфотографували у спортивній формі з російським шевроном.
Про це повідомив політтехнолог Віктор Уколов на своїй сторінці у Facebook.
"Пане Володимир Зеленський, де Ви таких депутатів знаходите?
У фейсбук стверджують, що на цьому фото саме той нардеп Слуги народу, який вчора, знущаючись, закривав собою Вікторія Сюмар. Проблема в тому, що на його руці шеврон з російським триколором. Якщо це справді він, значить закони для України пише ворог, якого партія президента завела у найвищий орган влади", - написав політтехнолог.
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Шпана криворізька нагребла собі різне сміття.
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главное что бы не супрун , она же ведьма , (почему только ? ) а так , не сложилось , может во второй раз , третий сложится а может в другой жизни , что в голове ?
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Чому? Супрунша вже фсьо, настає ера благодєнствія.
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Если медицинские услуги платные, то снижайте налоги. Иначе это просто увеличение налогового пресса на население, которое и так не способно заплатить за многое без субсидий.
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Про коррупцию в медвузах легенды ходят. А потом мы этим неумехам будем платить за услуги, которые они не способны оказать.
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Депутат від фракції "Слуга народу" носить російський шеврон

Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8159
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Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5291

Депутата від фракції "Слуга народу", який під час засідання Верховної Ради навмисно закривав собою депутата від "Європейської солідарності" Вікторію Сюмар під час її виступу, сфотографували у спортивній формі з російським шевроном.
Про це повідомив політтехнолог Віктор Уколов на своїй сторінці у Facebook.
"Пане Володимир Зеленський, де Ви таких депутатів знаходите?
У фейсбук стверджують, що на цьому фото саме той нардеп Слуги народу, який вчора, знущаючись, закривав собою Вікторія Сюмар. Проблема в тому, що на його руці шеврон з російським триколором. Якщо це справді він, значить закони для України пише ворог, якого партія президента завела у найвищий орган влади", - написав політтехнолог.
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Шпана криворізька нагребла собі різне сміття.
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где зелебобики, когда нужно, они куда то исчезают.... рассказали бы, кто здесь ху.... Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4984
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Они фсе тута, сидят в засаде, но их сознание осталось в прошлом. Татьяна Лайф мне уже рассказала, что это Петин сын виноват.
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росейский шеврон на руке и вату в голове Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2633
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Интересно, что скажут по этому поводу зебобики?
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"Барига!!" "Свинарчуки!!!" "Порохоботи!!" "Мародер!!!" "Бізнес на крові!!!" "Син Порошенка!!!"
Вибирайте що більше подобається. Або в рандомайзер це. Результат буде той самий.
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С датами у слуг как-то не очень... Стартуем 1 апреля, в День смеха, в профпраздник, так сказать. Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8230
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ну еврейки они такие безобразные как оспой обделанные и гангнреной губ обнесенные сказом всего тела а все одно трюхаться 24/7/365 в год короче свиноматка...
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я медленно снимаю с тебя неприкосновенность... ммммм... она теплая и пахнет тобой...
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Снова 1-е апреля. Для этой, нынешней банды- это какая-то сакральная дата. Кстати, эта тётя о чем? О легализации "лечебной наркоты"? Я её правильно понял?
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это, как раз в декабре примут... Побыстрее Медреформа вторичного звена начнется не с 1 января, а как минимум с 1 апреля, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6289
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так и надо тем дуракам, которые верещали против Супрун..
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Я всегда верещал против Ведьмы-Супрун. И- ни разу об этом не жалею. Ведьма- и есть Ведьма. Убрали- хорошо. Следующий шаг- не сложился. Хреново.
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главное что бы не супрун , она же ведьма , (почему только ? ) а так , не сложилось , может во второй раз , третий сложится а может в другой жизни , что в голове ?
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Не ваше дело, что именно у меня в голове. Я высказываю своё мнение: Супрун-Ведьма. На этом- всё.
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ну я тоже высказал свое мнение при чем в приличной форме . я не сказал что у тебя там , в голове . хотя ответ очевиден.
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"смисл" з зедебілом розмовляти, якщо він даже не може виразити логіку своїх думок, і підтвердити свої слова фактами.
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а причинно следственные связи проанализировать слабо.... ох, зебилы, зебилы...(
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Слышь, презерватив ты сраный- иди *****, гнида. В рот вас *****, тварей-провокаторов. Снова обращаюсь к Цензору: заБАНьте меня навсегда. Мне ***** не всралось общение с разными гандонами-провокаторами, которых тут- более чем *****, *****!
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какая экспрессия! какой напор! браво! вы, андрюша, собой не владеете? иного способа не общаться с кем-то, кроме как принудительного вашего отлучения от диалога, вам не удалось придумать? как насчет того, чтобы в этот самый диалог просто не встревать?
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Ему обидно, что его ткнули в его же говно)))
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Угу)))
Скалецкая сообщила, что реформа будет запущена в том же виде, в каком ее планировал ее предыдущий Кабмин. Источник: https://censor.net.ua/n3146383
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Що ж ви, зебіли, будете робити, коли закінчаться останні напрацювання "барижної" влади? Знову в Трускавець поїдете?
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Эта Гапка з дюльою на голове и ширпотребовскими бранзолетками в ушах теперь будет заниматься вашим здравохранением, зебилы!
Большинство санитарок выглядит гораздо цивильнее.
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будут с кепками стоять как киса воробянинов - подайте бывшему депутату верховной рады .главное что бы не привыкли к зарплатам .
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1 квітня якась сакральна дата для нової влади...
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Когда слышу слово "реформа" меня начинает слегка нудить и перехожу на "французский", странные симптомы, они у меня одной? И так последние лет семь- восемь. Дайте таблетку, Минздрав!
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