 Предприятие незаконно получило более 5 млн грн возмещения НДС, - ГБР

Незаконную схему разоблачило Государственное бюро расследований. Об этом написала в Facebook замдиректора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предполагаем, что в возможном сговоре с таможенниками, должностные лица предприятия скрыли настоящее содержание груза во время таможенного контроля и провезли его по поддельным документам, указав в них товар, за который предусмотрен возврат НДС", - написала Варченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: За 20 лет из госбюджета по схеме отмывания НДС украдены минимум $240 млрд. Электронное возмещение, и все, это уже история, - Коломойский

Сейчас следователи ГБР проводят обыски в офисе предприятия и по месту жительства его руководителей.

"Санкции ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью) и ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - добавила Варченко.