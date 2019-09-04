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Все про:Киевская область (1738) НДС (306) таможня (1474) ГФС (3412) Варченко Ольга (47) ГБР (530)

 Предприятие незаконно получило более 5 млн грн возмещения НДС, - ГБР

Предприятие в Киевской области вывозило за границу цинковые отходы. Эти вещества облагаются нулевой ставкой НДС. Но предприниматели провезли груз по фальшивым документам, подали на возмещение НДС и получили более 5 млн гривен.

Незаконную схему разоблачило Государственное бюро расследований. Об этом написала в Facebook замдиректора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предполагаем, что в возможном сговоре с таможенниками, должностные лица предприятия скрыли настоящее содержание груза во время таможенного контроля и провезли его по поддельным документам, указав в них товар, за который предусмотрен возврат НДС", - написала Варченко.

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Сейчас следователи ГБР проводят обыски в офисе предприятия и по месту жительства его руководителей.

"Санкции ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью) и ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - добавила Варченко.

Предприятие незаконно получило более 5 млн грн возмещения НДС, - ГБР 01

Предприятие незаконно получило более 5 млн грн возмещения НДС, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146382
 
 
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боюсь показаться некомпетентным, но разве 0%-ая ставка не получает возмещение? если я правильно помню, пролетают экспортирующие "освобожденные от ндс" товары?
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Чи не достижение, 5 лямов украденных нашли. Таких контор "Рога и копыта" тысячи процветают
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Супер подробиці) "...одного з підприємств..." А що, як це "одно з підприємств" дуже близьке до "одного з посадовців виконавчої влади", який, чомусь)), дуже воліє знищити УБЕЗ.
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"незаконно получило" - было судебное решение?
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