EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  2486  30
Все про:Киев (17866) Метрополитен (616) транспорт (1294) электронная система (88)

 В Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте и жетонов в метро

В столице с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, комментируя состояние и этапы внедрения единого электронного билета в Киеве.

"В наших планах с 1 ноября в наземном общественном транспорте – мы отказываемся полностью от бумажных билетов, то есть билетов. Только электронный билет будет или карточка киевлянина для льготников. В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карту, и все станции будут подавать только электронные карточки. С 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными карточками и жетонами, но они будут постепенно выводиться. То есть, с 1 ноября мы планируем дать возможность пассажирам полностью воспользоваться е-билетом", - сказал Назаров.

По его данным, на оборудование наземного транспорта для внедрения электронного билета потрачено около 360 млн грн, в Киевском метрополитене на переоборудование было потрачено около 5 млн, а на закупку программно-технических комплексов (терминалов) потратили 60 млн грн.

Назаров сообщил, что сейчас ведутся переговоры с частными перевозчиками, которые работают на маршрутах столицы, относительно их приобщения к проекту электронного билета.

"Сейчас два частных перевозчика присоединились. Мы тестируем шесть маршрутов", - сообщил Назаров и отметил, что после тестирования перевозчики будут принимать решение, как переходить им на электронный билет.

Также Назаров сообщил, что кондукторов в наземном транспорте с 1 ноября не будет, поскольку не будет бумажных билетов. По его словам, кондукторов перепрофилируют на контролеров, которые будут проверять оплату проезда с помощью специальных устройств. Кроме того, он добавил, что с 1 ноября предполагается, что киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На сегодня банковская карта тестируется в системе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 25 августа зеленую карту не будут продавать и пополнять в 10 кассах столичного метрополитена

Источник: https://censor.net.ua/n3146379
 
   
 Топ комментарии
 
А як це фіксується, якщо е-квиток не має особистих даних?
 показать весь комментарий
 
А навіщо її викидать? Люди що раз в житті в Києві?

І да, таке рішення в багатьох країнах Європи...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот жє ета і єсть вєснік конца епохі зубожіня
 показать весь комментарий
 
По є-кратці їздити дешевше. Київ вже не той, бо з'явилося багато придурків.
 показать весь комментарий
 
 
ПАНАЄХАВШИЄ?На Кацапії москалі,а як тепер Киян називати?
 показать весь комментарий
 
У Тбілісі так уже років 7-8 мабуть... І я, коли був там, не відчув дискомфорту - просто картку придбав.
 показать весь комментарий
 
 
Да хапанув Віталька бубла,а якою банківською карткою будуть платити діти?
 показать весь комментарий
 
 
Це потрібно було давно зробити. Купуй картку і катайся на метро поки не зустрінеш придурка.
 показать весь комментарий
 
 
С электронным билетом у хуцпоманов полная карта передвижений непокорных гоев.
С указанием времени.
Тотальная слежка, а не не "комфорт".
Они спросили у людей ? Они ставят перед фактом - хуцпа.
 показать весь комментарий
 
 
А як це фіксується, якщо е-квиток не має особистих даних?
 показать весь комментарий
 
 
Електронний білет фіксує лише кількість поїздок. Якщо не поповняти його своєю банківською картою, то ніхто не дізнається навіть ім'я власника.
Зате махінації корупціонерів метрополітену з жетончиками (бо при їх продажу чеки не дають і обліку нема) це припинить аж бігом!
 показать весь комментарий
 
а те, кто приехал в столицу на один день, будут покупать ё-картку на две поездки в метро? а потом выбрасывать?
 показать весь комментарий
 
 
А навіщо її викидать? Люди що раз в житті в Києві?

І да, таке рішення в багатьох країнах Європи...
 показать весь комментарий
 
 
наблюдая "прогресс" в ждиждитализации я совсем не уверен, что через год эту карточку не поменяют на что-нибудь другое... а старые "приниматься не будут"...
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, наскільки ви знайомі із київськимм транспортом, але у нас проїзні пластикові картки (з моменту їх введення) можна в будь-який момент здати назад і отримати за них назад гроші. ну або поміняти стару картку на нову! Не думаю, що електронний квиток щось змінить. У вас коли банківська карточка просрочена - вам ж безкоштовно дають нову, так і тут...
 показать весь комментарий
 
В тому і справа,що тебе примусять купити картку,тоб то з тебе візьмуть грощі наперед,а зможеш ти їх використати чи ні,нікого не хвилює,грощі вже Віталька у кишеню поклав.
 показать весь комментарий
 
Не знаю, як з електронним квитком буде, але зараз ти можеш прийти і здати пластикову картку-проїзний в метро і отримати за неї гроші назад...
 показать весь комментарий
 
Можна заплатити банківською карткою, для цього є спеціальні турнікети.
 показать весь комментарий
 
Віталька на цих картках бабло буде рубити.Не буде карток на дві поїздки,тобто у людей тупо будуть красти грощі.
 показать весь комментарий
 
 
а у нас пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте только по месту прописки? допустим, пенсу из сум, решившему посмотреть лавру или музей второй мировой, таки надо покупать билет? карты киевлянина у него-то априори нет.. хотелось бы услышать внятное пояснение от уполномоченных на то.
 показать весь комментарий
 
 
Це порушення Конституції,але всім пох,бабло руле.
 показать весь комментарий
 
Яка ще прописка на пенсіонному посвідченні? В Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте и жетонов в метро - Цензор.НЕТ 5825
 показать весь комментарий
 
У пенсіонера з Сум чи Хмельницька є "картка Киянина"?
 показать весь комментарий
 
На тролейбус купувати не треба (посвідчення покаже - і все), а метро платне для пенсіонерів не з Києва уже дуже і дуже давно...

За законом метро має особливий статус, а тому в мерії найшли лазєйку, щоб пільговим був лише наземний транспорт.

Некрасиво, так, згоден.
 показать весь комментарий
 
Так что приехал в Киев - в первую очередь карточку покупай. А у меня жетоны остались. В Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте и жетонов в метро - Цензор.НЕТ 3273 Не потраченные.
 показать весь комментарий
 
Так жетони міняють раз на кілька років, сенс їх копити?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх