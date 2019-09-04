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 Наемники РФ усиливают свои позиции и устанавливают запрещенные противопехотные мины, - ГУР

На передовую прибывают мотострелковые подразделения наемников РФ усиленные дополнительным вооружением и техникой. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск в течение ротации передовых подразделений, которая длится со середины августа с.г., скрыто усиливает позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, на передовую прибывают мотострелковые подразделения усиленные дополнительным вооружением и техникой, в т.ч. танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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"Кроме того, как передает Главное управление разведки Минобороны Украины, прибывшие по ротации подразделения противника интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации, в т.ч. устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3146377
 
 
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та то фигня ... главное, что наших заставляют свои разбирать - ото печалька...
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"Кроме того, как передает Главное управление разведки Минобороны Украины, прибывшие по ротации подразделения противника интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации,Источник: https://censor.net.ua/n3146377

Ну а мы свои укрепления разбираем. "Главное перестать стрелять" (с)
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вижу мордва решила серьёзно,заняться ликвидацией ненужного контента
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Бібізяни роблять свою справу, а ви там перемирюйтесь.
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ТУКА ПРОТИВ ПРИСТАЙКО СДАЕТ УКРАИНУ ВОТ ИЗ СМИ МОРДОРА О СОГЛАСОВАНИИ НОРМАНДС ФОРМАТА Ряд требований, которые были выдвинуты Украине в рамках «нормандского формата» переговоров по Донбассу, категорически неприемлемы. Об этом заявил изданию «Обозреватель» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По словам чиновника, в первую очередь Киев не устраивает требование провести местные выборы на неподконтрольных территориях, выдвинутое российской стороной на подготовительной встрече представителей стран «нормандской четверки» в Берлине 2 сентября
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Кроме того, Тука выступил решительно против дальнейшего разведения войск Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где отвод вооружений состоялся еще в 2016 году. Он указал, что аналогичные договоренности в районе Станицы Луганской, достигнутые только в 2019 году, уже нарушаются ополченцами, которые укрепляют свои оборонительные сооружения.

Наконец, по словам Туки, Киев негативно относится к «формуле Штайнмайера» - предложениям бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

При этом ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко, участвовавший во встрече в Берлине, сообщил, что Киев намерен выполнить все достигнутые на переговорах договоренности, в том числе о разведении войск. «Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», - цитирует его «Укринформ». Известно, что о вопрос об обмене пленными на встрече не поднимался.
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так понял у нас с хйлом єсть договарьонасть атайті до граніц днєпрапєтровскай харпькавскай і запарожскай абластєй
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а тебе за твои высеры сколько платят, козломордый?
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Кучма для минирования сепаратистам любезно предоставил перемиирие, чтоб война не заканчивалась.
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