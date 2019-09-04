 Наемники РФ усиливают свои позиции и устанавливают запрещенные противопехотные мины, - ГУР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск в течение ротации передовых подразделений, которая длится со середины августа с.г., скрыто усиливает позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, на передовую прибывают мотострелковые подразделения усиленные дополнительным вооружением и техникой, в т.ч. танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
"Кроме того, как передает Главное управление разведки Минобороны Украины, прибывшие по ротации подразделения противника интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации, в т.ч. устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72", - добавили в ведомстве.
Ну а мы свои укрепления разбираем. "Главное перестать стрелять" (с)
По словам чиновника, в первую очередь Киев не устраивает требование провести местные выборы на неподконтрольных территориях, выдвинутое российской стороной на подготовительной встрече представителей стран «нормандской четверки» в Берлине 2 сентября
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Кроме того, Тука выступил решительно против дальнейшего разведения войск Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где отвод вооружений состоялся еще в 2016 году. Он указал, что аналогичные договоренности в районе Станицы Луганской, достигнутые только в 2019 году, уже нарушаются ополченцами, которые укрепляют свои оборонительные сооружения.
Наконец, по словам Туки, Киев негативно относится к «формуле Штайнмайера» - предложениям бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
При этом ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко, участвовавший во встрече в Берлине, сообщил, что Киев намерен выполнить все достигнутые на переговорах договоренности, в том числе о разведении войск. «Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», - цитирует его «Укринформ». Известно, что о вопрос об обмене пленными на встрече не поднимался.