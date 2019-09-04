 В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25

Информацию о гибели пилотов подтвердила военная прокуратура по Южному федеральному округу России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Их тела обнаружены в разбившемся самолете.
О крушении Су-25 Цензор.НЕТ сообщал накануне, 3 сентября. Штурмовик разбился во время учебного полета в Ставропольском крае. Самолет был без боекомплекта. После падения воздушное судно взорвалось.
Сразу после крушения были начаты поиски пилотов. Появлялись сообщения о том, что летчики катапультировались, найдено место их приземления и даже что обнаружены сами пилоты, но все они оказались ложными.
Также на Цензор.НЕТ: В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, в одном из них находились 229 пассажиров. ВИДЕО
С 2000 г. со штурмовиками Су-25 российских вооруженных сил и морской авиации ВМФ России произошло девять происшествий с полным разрушением самолетов (без учета инцидента, произошедшего 3 сентября 2019 г.). Среди них пять катастроф с пятью погибшими. Также в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате погибли 10 летчиков.
кызыл-орда рулит !
-Мьі потеряли отца, последнее что он делал, полез на грушу и упал .
-А под грушей не смотрели ?
почему вот этот Серге Шампун не забанен ?
Испанский диспетчер Карлос в своем репертуаре. Такой затейник!
преступник из 35 бригады Морской пехоты ВСУ, Собко Виталик,1999 года
аборта.,родом из Барсуков Лановецкого района, жил в Тернополе. В гареме у
бандерки пополнение в котлах.
выстрелом в кастрюлю помог отбытию к сопле укрокарателю, пидроайдаровцу
Курбатову Тихону , 1993 года аборта. г. Северодонецк погоняло "Тихон ".
Мародёр был из 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», 53 ОМБр. Земля
стекловатой,гнида!
свиданку с бандерой, фашист, участник АТЫ, капитан, Владька Божко.
обл. Укрокаратель, военный преступник. 36 бригада. Уничтожен снайпером
Новороссии, 30 августа, под Водяным.
Днепропетровске, перестал доставать своими соплями и нытьем, каратель из
24 фаш.бригады, Сашка Грицаюк из Черниговской области. Отправлен в ад.
фаш.бригады Андрюха Проценко. В с. Бохоники, винницкой области уже
готовят борщ, сало, горилку для торжественной встречи с дохлым удурком.
Отправлен в ад.
отправился в гарем до бандеры, каратель, старший механик из Кривого
рога, Пашка Чумак, 1984 года испражнений. 3 сентября прикопают гниду.
Ховалко, 1994 года высера. В Ланах уже ждут торжественного пьяного
угара, в связи с утилизацией односельчанина-удурка.
А если какой то винторогий грохнется где нить в тайге...то он раньше подохнет чем его найдут...