 В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25

Информацию о гибели пилотов подтвердила военная прокуратура по Южному федеральному округу России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Их тела обнаружены в разбившемся самолете.

О крушении Су-25 Цензор.НЕТ сообщал накануне, 3 сентября. Штурмовик разбился во время учебного полета в Ставропольском крае. Самолет был без боекомплекта. После падения воздушное судно взорвалось.

Сразу после крушения были начаты поиски пилотов. Появлялись сообщения о том, что летчики катапультировались, найдено место их приземления и даже что обнаружены сами пилоты, но все они оказались ложными.

Также на Цензор.НЕТ: В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, в одном из них находились 229 пассажиров. ВИДЕО

С 2000 г. со штурмовиками Су-25 российских вооруженных сил и морской авиации ВМФ России произошло девять происшествий с полным разрушением самолетов (без учета инцидента, произошедшего 3 сентября 2019 г.). Среди них пять катастроф с пятью погибшими. Также в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате погибли 10 летчиков.