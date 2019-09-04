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Все про:авиакатастрофа (1088) Россия (73754)

 В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25

Оба пилота потерпевшего крушение накануне на Ставрополье учебного штурмовика Су-25 погибли.

Информацию о гибели пилотов подтвердила военная прокуратура по Южному федеральному округу России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Их тела обнаружены в разбившемся самолете.

О крушении Су-25 Цензор.НЕТ сообщал накануне, 3 сентября. Штурмовик разбился во время учебного полета в Ставропольском крае. Самолет был без боекомплекта. После падения воздушное судно взорвалось.

Сразу после крушения были начаты поиски пилотов. Появлялись сообщения о том, что летчики катапультировались, найдено место их приземления и даже что обнаружены сами пилоты, но все они оказались ложными.

Также на Цензор.НЕТ: В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, в одном из них находились 229 пассажиров. ВИДЕО

С 2000 г. со штурмовиками Су-25 российских вооруженных сил и морской авиации ВМФ России произошло девять происшествий с полным разрушением самолетов (без учета инцидента, произошедшего 3 сентября 2019 г.). Среди них пять катастроф с пятью погибшими. Также в боевых действиях российское военное ведомство потеряло 15 самолетов этого типа, в результате погибли 10 летчиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3146376
 
   
 Топ комментарии
 
Ахаха))) А я вже засумував, думав, що катапультувалися. Але все добре! Горіть в пеклі, тварі)
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ну слава Богу что тела) хотя можна и фрагменты
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целые сутки искали тела летчиков не в тундре. не в джунглях, а под Ростовом !
кызыл-орда рулит !
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А потом кто-то, самьій умньій, решил в кабину заглянуть? А там пилотьі.
-Мьі потеряли отца, последнее что он делал, полез на грушу и упал .
-А под грушей не смотрели ?
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АЛЕ АДМИН, СПИШЬ, НА ПОСТУ!

почему вот этот Серге Шампун не забанен ?
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А де правило парних випадків? Потрібен ще військовий літачок.
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Ахаха))) А я вже засумував, думав, що катапультувалися. Але все добре! Горіть в пеклі, тварі)
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Шо, катапультировались вниз головами?
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И головы катапультировались на 5 секунд раньше. В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 2475
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Как говаривал один пигмей, - "Вы держитесь здесь. Хорошего настроения.."
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"Сразу после крушения были начаты поиски пилотов. Появлялись сообщения о том, что летчики катапультировались, найдено место их приземления и даже что обнаружены сами пилоты, но все они оказались ложными" Источник: https://censor.net.ua/n3146376

Испанский диспетчер Карлос в своем репертуаре. Такой затейник!
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Ну и х*** с ними. На два врага меньше в Украину приедет воевать
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25 августа 2019 в зоне проведения ООС, окуклился укрокаратель, военный
преступник из 35 бригады Морской пехоты ВСУ, Собко Виталик,1999 года
аборта.,родом из Барсуков Лановецкого района, жил в Тернополе. В гареме у
бандерки пополнение в котлах.

В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 2810
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25.08.19 в зоне АТы ,в районе Дзержинска (торецк) снайпер ВСН точным
выстрелом в кастрюлю помог отбытию к сопле укрокарателю, пидроайдаровцу
Курбатову Тихону , 1993 года аборта. г. Северодонецк погоняло "Тихон ".
Мародёр был из 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», 53 ОМБр. Земля
стекловатой,гнида!

В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 1179
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29 августа в возрасте 27 лет отбыл на
свиданку с бандерой, фашист, участник АТЫ, капитан, Владька Божко.

В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 3005
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Сергей Савинов. Вылуплен 2 ноября, год (?). с. Марьевка, Николаевская
обл. Укрокаратель, военный преступник. 36 бригада. Уничтожен снайпером
Новороссии, 30 августа, под Водяным.

В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 8078
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1 сентября в
Днепропетровске, перестал доставать своими соплями и нытьем, каратель из
24 фаш.бригады, Сашка Грицаюк из Черниговской области. Отправлен в ад.

В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 9053
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2 сентября, в районе Водяного, отрымав кулю в лоб, 24-летний недоумок 36
фаш.бригады Андрюха Проценко. В с. Бохоники, винницкой области уже
готовят борщ, сало, горилку для торжественной встречи с дохлым удурком.
Отправлен в ад.

В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 3063
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1 сентября в районе Елизаветовка, ДНР, по неизвестным причинам
отправился в гарем до бандеры, каратель, старший механик из Кривого
рога, Пашка Чумак, 1984 года испражнений. 3 сентября прикопают гниду.

В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 3404
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тела уже допрашивают? а может у них после падения был умысел на побег? такие себе "ньюбеленко бес самалёта" )
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3 сентября, был уничтожен фашист из 24 могилизированной бригады, Богдаша
Ховалко, 1994 года высера. В Ланах уже ждут торжественного пьяного
угара, в связи с утилизацией односельчанина-удурка.

В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 6230
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слыш,неполноценный,тебя плохо видно,давай по новой,дегенерат..
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Для лишнехромосомного Серге Шампун напоминаю момент , когда Омерига посорила два братскх народа :
В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 5112
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Ага, катапультируйся, у кацапов ниЗЗЯ, потом дети и внуки будут за сАмАлЙОт всю жизнь выплачивать В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 4510
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сдох кудим,да и х#й с ним,жаль шо только 2 свинособаки зажмурилось
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испортил некрофилам праздник В России нашли тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25 - Цензор.НЕТ 5938
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С самолетами такое случается. Навскидку первые три строчки в гугле за 2019-й год.


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американцев жалко, люди, а цапов даже к животным не отнесешь - насекомые
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Еще 21 мая 2019-го разбился штурмовик Harrier морской пехоты США. То есть американский аналог Су-25.
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Это су25 аналог...причем дерьмовый аналог....
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Слышь , ты , админ зачуханый . Твоя главная задача , чтобы петю сывочолого не обсирали и побольше говна на зелю , а остальное все можно ?
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Шож ты так возбидилось то?? Зеленки попей...попустит...
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Сутки искали...сутки в Ставропольском крае....!!! С населением почти 3 миллиона и плотность населения 42,25 чел./км²..... У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні - Цензор.НЕТ 2412
А если какой то винторогий грохнется где нить в тайге...то он раньше подохнет чем его найдут...
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Ну,дай Боже,щоб не останні! Це тост я такий виголосив...
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