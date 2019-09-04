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 Политика Украины
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Все про:легализация наркотиков (19) Минздрав (1992) марихуана (90) Зоряна Скалецкая (1)

 Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения, - Скалецкая

У Скалецкой "есть много вопросов" к поданному в Раду законопроекту о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН" .

"Что касается позиции Авакова относительно каннабиса ... мы переговорили в парламенте. Действительно, есть вопросы, но это не означает, что они категоричные. Мы должны просто проработать этот момент более детально, с максимальным обоснованием вопроса медицинского применения. Если мы обоснуем, я думаю, у нас может быть конструктивный разговор. Если мы говорим о законопроекте, который был в Раде, то по нему много вопросов...", - отметила Скалецкая.

Глава Минздрава добавила, что у депутатов "Слуги народа" есть свои идеи по этому вопросу и, возможно, мы увидим еще один законопроект в этой сфере.

Напомним, в марте 2019 года петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских целях набрала необходимые 25 тысяч подписей.

15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

20 мая Законопроект о легализации медицинского каннабиса был зарегистрирован в Раде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146375
 
 
 Топ комментарии
 
Які можуть бути питання? Подивіться на поведінку узеленьского у ВР, та зробіть висновки. Треба негайно легазувати, а то ще президента пов'яжуть.
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Им надо спешить. Не ровен час всплывут результаты Зелиных анализов. А так - закон обратной силы не имеет. Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8342
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В кацапів водяру для свого бидла здешавлюють, а у нас для служок канабіс будуть роздавать, свій електорат знають Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8339
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Які можуть бути питання? Подивіться на поведінку узеленьского у ВР, та зробіть висновки. Треба негайно легазувати, а то ще президента пов'яжуть.
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від маріхуани так людей не корчить, там явно щось по тяжче
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Им надо спешить. Не ровен час всплывут результаты Зелиных анализов. А так - закон обратной силы не имеет. Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8342
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Простите, вы понимаете, что написали? "Обратная сила закона" - это как раз была бы попытка оправдания зелиных анализов принятым законом.
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К сожалению, для некоторых больных - да.
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а пачему депутаты с гарантом нанюханные а народу - низзя?
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конечно аваков против..такую ментовскую кормуху прикрыть..
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Теперь Борис - официальная сеть по медобеспечению гей-парадов в Украине. Спецмассаж в подарок! Питання легалізації медичної марихуани потребує додаткового обговорення, - Скалецька - Цензор.НЕТ 5680
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"Что касается позиции Авакова относительно каннабиса ... мы перекурили в парламенте. Действительно, есть вопросы, но это не означает, что они категоричные.." Источник: https://censor.net.ua/n3146375
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Вопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения,

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судя по постам, народ уже давно обсудил этот вопрос положительно.
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А что там обсуждать? Барыши и рынки хотите поделить? Разве легализация марихуаны в десятках цивилизованный стран сделала что то плохое? Зато поверьте, половину мусоров которые на планокурах только и пасутся можно будет смело увольнять или они займутся настоящими преступниками.
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Я вас умоляяяю ,, зачем шо то обсуждааать .? Марихуана трава полеезная , мы с Андрюхой прообовали . ! Требую приняаать закон без обсуждеенийаа ,,так же ,как и изминееения в Конституууцию , пo сняаатиии неприкосновеенности ..

Питання легалізації медичної марихуани потребує додаткового обговорення, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2046 .
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