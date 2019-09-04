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Все про:безопасность (686) дороги (1820) Минрегионразвития (105) Парцхаладзе Лев (26) Министерство развития громад и территорий (1)

 Новые правила строительства скоростных трасс в Украине вступили в силу. ИНФОГРАФИКА

В Украине с 1 сентября вступили в силу новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования, которые предусматривают обязательное сужение крайних левых полос и расширение остановочной полосы на дорогах высших категорий (І-ІІ категорий), что будет способствовать более безопасному движению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внедрили европейскую практику сужения крайних левых полос на трассах. Таким образом, водители будут более внимательными за рулем и ДТП будет меньше", - цитирует пресс-служба замминистра Льва Парцхаладзе.

В частности, левые полосы на дорогах первой категории будут сужены до 3,5 метра вместо 3,75 метра, где ранее помещались две машины и возрастал риск ДТП. Остановочные полосы будут расширены на дорогах первой и второй категорий – до 3 метров вместо 2,5 метра, что обезопасит стоянку грузового транспорта.

Новые правила строительства скоростных трасс в Украине вступили в силу 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3146372
 
   
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А смысл вводить правила, если на дороги денег нет?
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деньги есть...не знают как потратить.некому,министерства то посокращали,пообьединяли.а вновь созданные не финансируются
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А лісапетні доріжки для Голобородька будуть?
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VIP-лісапедиків (ой...я не про те)))))) - лісапедів )))) теж грубо)))))
коротше - для VIP на веліках )))))
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