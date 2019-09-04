 Новые правила строительства скоростных трасс в Украине вступили в силу. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внедрили европейскую практику сужения крайних левых полос на трассах. Таким образом, водители будут более внимательными за рулем и ДТП будет меньше", - цитирует пресс-служба замминистра Льва Парцхаладзе.

В частности, левые полосы на дорогах первой категории будут сужены до 3,5 метра вместо 3,75 метра, где ранее помещались две машины и возрастал риск ДТП. Остановочные полосы будут расширены на дорогах первой и второй категорий – до 3 метров вместо 2,5 метра, что обезопасит стоянку грузового транспорта.

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