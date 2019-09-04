 В оккупированном Донецке произошел взрыв возле шахты, погиб рабочий

Взрыв произошел около 9:30 утра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
В так называемом "министерстве угля и энергетики" сообщили о гибели одного рабочего шахты. Там уточнили, что взрыв случился на пустыре, который не задействован в производстве. На работу шахты он не повлиял. Причины взрыва пока неизвестны.
О мощном взрыве у шахты Скочинского также сообщают пользователи соцсетей. Судя их словам, взрыв был слышен в разных частях города.
Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ "декоммунизировали" площадь в центре Донецка в честь ликвидированного главаря "ДНР" Захарченко. ФОТО
Угольная шахта имени академика Александра Скочинского была спроектирована институтом "Донгипрошахт" в 1959 году, сдана в эксплуатацию в апреле 1975 года, первый уголь дала в ноябре 1975 года. С началом оккупации части Донецкой области была захвачена.
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очередной пердак рвонул.
Им оказался российский фугас.
Дёрнул за "листик" и начал он есть...
Зубы нашли километров за 6.
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.Летчики разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ Артем Лычев и Юрий Борцов найдены погибшими.
Железку нашёл, об кирпич постучал...
Ноги - на ёлке, руки - под дубом...
С миной нельзя обращаться так грубо!
преступник из 35 бригады Морской пехоты ВСУ, Собко Виталик,1999 года
аборта.,родом из Барсуков Лановецкого района, жил в Тернополе. В гареме у
бандерки пополнение в котлах.
выстрелом в кастрюлю помог отбытию к сопле укрокарателю, пидроайдаровцу
Курбатову Тихону , 1993 года аборта. г. Северодонецк погоняло "Тихон ".
Мародёр был из 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», 53 ОМБр. Земля
стекловатой,гнида!
свиданку с бандерой, фашист, участник АТЫ, капитан, Владька Божко.
обл. Укрокаратель, военный преступник. 36 бригада. Уничтожен снайпером
Новороссии, 30 августа, под Водяным.
Днепропетровске, перестал доставать своими соплями и нытьем, каратель из
24 фаш.бригады, Сашка Грицаюк из Черниговской области. Отправлен в ад.
фаш.бригады Андрюха Проценко. В с. Бохоники, винницкой области уже
готовят борщ, сало, горилку для торжественной встречи с дохлым удурком.
Отправлен в ад.
отправился в гарем до бандеры, каратель, старший механик из Кривого
рога, Пашка Чумак, 1984 года испражнений. 3 сентября прикопают гниду.
Ховалко, 1994 года высера. В Ланах уже ждут торжественного пьяного
угара, в связи с утилизацией односельчанина-удурка.