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Все про:взрыв (4344) Донецк (6045) шахта (838)

 В оккупированном Донецке произошел взрыв возле шахты, погиб рабочий

На пустыре у шахты им. Скочинского в оккупированном Донецке прогремел взрыв. Погиб сотрудник шахты.

Взрыв произошел около 9:30 утра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

В так называемом "министерстве угля и энергетики" сообщили о гибели одного рабочего шахты. Там уточнили, что взрыв случился на пустыре, который не задействован в производстве. На работу шахты он не повлиял. Причины взрыва пока неизвестны.

О мощном взрыве у шахты Скочинского также сообщают пользователи соцсетей. Судя их словам, взрыв был слышен в разных частях города.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ "декоммунизировали" площадь в центре Донецка в честь ликвидированного главаря "ДНР" Захарченко. ФОТО

Угольная шахта имени академика Александра Скочинского была спроектирована институтом "Донгипрошахт" в 1959 году, сдана в эксплуатацию в апреле 1975 года, первый уголь дала в ноябре 1975 года. С началом оккупации части Донецкой области была захвачена.

Источник: https://censor.net.ua/n3146369
 
 
 Топ комментарии
 
вчерашний упавший кацапский су-25-один "герой сирии" таки отправился на встречу с кобзоном и хором александрова.второй тоже,правда не герой сирии.

Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.Летчики разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ Артем Лычев и Юрий Борцов найдены погибшими.

В оккупированном Донецке произошел взрыв возле шахты, погиб рабочий - Цензор.НЕТ 3039
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Маленький ватник землянку копал
Железку нашёл, об кирпич постучал...
Ноги - на ёлке, руки - под дубом...
С миной нельзя обращаться так грубо!
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надеюсь он, как завещал пуйло, попадет в рай...
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Мабуть консерву відкривав з Ху"ловського гумконвою.Туди паскуді і дорога.
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Шото обдроченцы в шахте откопали??
😁
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Причины взрыва пока неизвестны

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очередной пердак рвонул.
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наверное метан из под земли вырвался на наружу,а он бычок бросил
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"чёрные копатели" - во всех смыслах )))
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Маленький ватник нашел ананас,
Им оказался российский фугас.
Дёрнул за "листик" и начал он есть...
Зубы нашли километров за 6.
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вчерашний упавший кацапский су-25-один "герой сирии" таки отправился на встречу с кобзоном и хором александрова.второй тоже,правда не герой сирии.

Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.Летчики разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ Артем Лычев и Юрий Борцов найдены погибшими.

В оккупированном Донецке произошел взрыв возле шахты, погиб рабочий - Цензор.НЕТ 3039
 показать весь комментарий
 
 
Маленький ватник землянку копал
Железку нашёл, об кирпич постучал...
Ноги - на ёлке, руки - под дубом...
С миной нельзя обращаться так грубо!
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25 августа 2019 в зоне проведения ООС, окуклился укрокаратель, военный
преступник из 35 бригады Морской пехоты ВСУ, Собко Виталик,1999 года
аборта.,родом из Барсуков Лановецкого района, жил в Тернополе. В гареме у
бандерки пополнение в котлах.

В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник - Цензор.НЕТ 3681
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25.08.19 в зоне АТы ,в районе Дзержинска (торецк) снайпер ВСН точным
выстрелом в кастрюлю помог отбытию к сопле укрокарателю, пидроайдаровцу
Курбатову Тихону , 1993 года аборта. г. Северодонецк погоняло "Тихон ".
Мародёр был из 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», 53 ОМБр. Земля
стекловатой,гнида!

В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник - Цензор.НЕТ 407
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29 августа в возрасте 27 лет отбыл на
свиданку с бандерой, фашист, участник АТЫ, капитан, Владька Божко.

В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник - Цензор.НЕТ 5794
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Сергей Савинов. Вылуплен 2 ноября, год (?). с. Марьевка, Николаевская
обл. Укрокаратель, военный преступник. 36 бригада. Уничтожен снайпером
Новороссии, 30 августа, под Водяным.

В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник - Цензор.НЕТ 2480
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1 сентября в
Днепропетровске, перестал доставать своими соплями и нытьем, каратель из
24 фаш.бригады, Сашка Грицаюк из Черниговской области. Отправлен в ад.

В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник - Цензор.НЕТ 1133
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2 сентября, в районе Водяного, отрымав кулю в лоб, 24-летний недоумок 36
фаш.бригады Андрюха Проценко. В с. Бохоники, винницкой области уже
готовят борщ, сало, горилку для торжественной встречи с дохлым удурком.
Отправлен в ад.

В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник - Цензор.НЕТ 5278
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1 сентября в районе Елизаветовка, ДНР, по неизвестным причинам
отправился в гарем до бандеры, каратель, старший механик из Кривого
рога, Пашка Чумак, 1984 года испражнений. 3 сентября прикопают гниду.

В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник - Цензор.НЕТ 3076
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3 сентября, был уничтожен фашист из 24 могилизированной бригады, Богдаша
Ховалко, 1994 года высера. В Ланах уже ждут торжественного пьяного
угара, в связи с утилизацией односельчанина-удурка.

В окупованому Донецьку стався вибух біля шахти, загинув робітник - Цензор.НЕТ 8717
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