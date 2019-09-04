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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аудит (277) налоги (2632) налоговая милиция (1742) Арселор (28) Бамбизов (16)

 Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов

Офис крупных налогоплательщиков завершил начатый 14 мая 2019 года аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий составляет 9 млрд грн, сообщил глава Офиса Евгений Бамбизов.

"На сегодня завершен массивный аудит предприятия, мы определяем претензии в 9 млрд грн", - сказал он на встрече с журналистами в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Бамбизова, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Помимо этого, среди претензий Офиса - работа с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ осмотрела цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках дела об экоциде

"Мы готовы передать эти материалы в правоохранительные органы", - отметил глава Офиса.

"По данному вопросу мы активно сотрудничали со Службой безопасности Украины, они нам предоставляли информацию по рентной плате и налогу на землю, а мы уже анализировали ее и вышли на конечный результат", - добавил Бамбизов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации.Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Источник: https://censor.net.ua/n3146368
 
   
 Топ комментарии
 
чергове проречество від бєні, яке збулося Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов - Цензор.НЕТ 4947 тож скоро арселор мітал отримає нового, а головне кошерного власника
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А к Ахметке или Коломойше когда придут?
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Бажаючі інвестувати в Україну вишикувалися в довжелезну чергу.
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канечна !
Беня Бабломойский ведь у нас к числу крупных налогоплательщиков не относится, он - крупный НЕплательщик. МАУ уже который год убычное предприятие. Беня возит иукраинских туристов исключительно из жалости Офіс великих платників податків завершив аудит "АрселорМіттал Кривий Ріг", сума претензій 9 млрд грн, - Бамбізов - Цензор.НЕТ 395



после этой новости все инвесторы мира почешут свою репу и побегут в припрыжку вкладывать денежки в Украину
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Что и требовалось доказать. Зеленский на своей вотчине порядок не может навести, а в Украине темболее!!!
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чергове проречество від бєні, яке збулося Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов - Цензор.НЕТ 4947 тож скоро арселор мітал отримає нового, а головне кошерного власника
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Митал - крупнейший плавильщик стали в мире. Ему легче нанять какого-нибудь шахида и отправить Беню к праотцам библейским
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кто такой этот "офис крупных налогоплательщиков"?
Я тоже могу зарегистрировать "офис борцов против олигархов" и провести аудит фабрик Бени?
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Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов - Цензор.НЕТ 6582ну,теперь инвестиции рекой в страну потекут!все же любят когда у них бизнес отжимают в угоду "бабушкам",так ведь? Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов - Цензор.НЕТ 6582
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Беня решил прибарахлиться. После того как беня приберет заводик к рукам, инвестор пойдет в Украину косяком
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Отето по взрослому пацани бабла поднімуть.

А шо там буде з комбінатом, і куди подінуться тисячі робітників, які працюють там, і скільки втратить Україна...
«А как еті вєсчі связани?»
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Бажаючі інвестувати в Україну вишикувалися в довжелезну чергу.
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и меценат ))) (я правильно это слово написал??)))
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Там где появился жид,хорошо будет только жидам,выбрали во власть жидовню,теперь не скулите поджидки.
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Т.е. рэкет Коломойского продолжается.
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СБУ занимается рентной платой за землю?
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..Бамбизов Говорящая фамилия, как и Насиров.. Я думал эти персонажи уже давно отстранены , ан нет..
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Заправки Привата каждый год меняют собственников, т.е. переоформляются и всё у них вэри гут!
Индус до этого не додумался....... Офіс великих платників податків завершив аудит "АрселорМіттал Кривий Ріг", сума претензій 9 млрд грн, - Бамбізов - Цензор.НЕТ 5202
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т.е. предприятие виновато, что ему установили меньшую арендную плату чем проверяющим хотелось бы? Как то это по малански
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