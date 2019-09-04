 Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов

"На сегодня завершен массивный аудит предприятия, мы определяем претензии в 9 млрд грн", - сказал он на встрече с журналистами в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Бамбизова, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Помимо этого, среди претензий Офиса - работа с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных.
"Мы готовы передать эти материалы в правоохранительные органы", - отметил глава Офиса.
"По данному вопросу мы активно сотрудничали со Службой безопасности Украины, они нам предоставляли информацию по рентной плате и налогу на землю, а мы уже анализировали ее и вышли на конечный результат", - добавил Бамбизов
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.
Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации.Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".
8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
Беня Бабломойский ведь у нас к числу крупных налогоплательщиков не относится, он - крупный НЕплательщик. МАУ уже который год убычное предприятие. Беня возит иукраинских туристов исключительно из жалости
после этой новости все инвесторы мира почешут свою репу и побегут в припрыжку вкладывать денежки в Украину
Я тоже могу зарегистрировать "офис борцов против олигархов" и провести аудит фабрик Бени?
А шо там буде з комбінатом, і куди подінуться тисячі робітників, які працюють там, і скільки втратить Україна...
«А как еті вєсчі связани?»
Индус до этого не додумался.......