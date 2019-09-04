 Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая о работе с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима. - Ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства", - сказала она.
Министр подчеркнула, что у Чумака будут полномочия только по формированию политики, а не по принятию решений, касающихся каких-либо привилегий.
Ольгу Голубовскую, которая работала при Богатыревой, глава Минздрава охарактеризовала как лучшего специалиста по биобезопасности.
"Никакого конфликта, раздутого в медиа... Я не увидела его вчера при разговоре", - сказала она.
Вся работа ее заместителей, подчеркнула Скалецкая, будет вестись по поручениям министра - без самовольных желаний: "Если кто-то из них будет делать что-то вне поручения министра, это будет вопрос о том, что происходит саботаж".
Говоря о советниках, она отметила, что многих из этих людей знает давно, и считает, что эти люди "нужны сейчас, чтобы предоставить информацию и максимальную поддержку".
Ведущий инфекционист МОЗ Украины.
.....глава Минздрава охарактеризовала как лучшего специалиста по биобезопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3146365
https://www.obozrevatel.com/person/olga-golubovskaya.htm
еще есть вопросы ?
2 год ·
Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.
Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.
Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.
Раніше таке вимагання вдалося припинити, а вимогателів вигнати. Але серед нових радників міністра є їхні подільники.
До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.
Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити. Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.
Режем. Пилим и гребём,
********** живём.
дулом пишталета!
🤗
Доброволець, майданівець, депутат 8 скликання та кандидат в президенти минулих виборів на День Незалежності дав емоційне інтерв'ю "Невідомому патріоту".https://www.facebook.com/NVPatriot/videos/685664105242460/UzpfSTEwMDAyMTQ4NjI0MTcwNTozOTY5OTc2MTQyOTQ3MTU/?comment_id=399957847332025¬if_id=1567430275393780¬if_t=group_comment_follow
По информации из окружения Богдана, юристы прибыли отнюдь не для участия в избирательной кампании. Их задача - собрать Коломойскому земельный банк перед снятием моратория с украинской земли. Времени осталось не так уж много, поэтому юристы будут спешить, говорят собеседники.2019-04-18
https://izvestia.kiev.ua/article/116331
Так именно им Супрун и стояла поперек горла. Так что никакого конфликта интересов у фармацевтической мафии теперь реально нет. Теперь все снова на мази и можно окучивать тупых хохлов на лекарствах.
ну вот не видит она конфликта интересов в том, что её советник совладелец фармацевтической компании ... , а самого совладельца фармацевтической компании на пост министра назначить постеснялись?
спасибо Боре "х*й в *Опу" ... "лоббирующего" ежедневно "своего человека" Зоряну С .
https://censor.net.ua/photo_news/3145320****************************************************************************************************
ото ж бохатырева и рванула сюда, не смотря на возможный арест... - своих по потокам расставлять и старые-новые лица втюхивать...
(все вернется... все опять вернется (с) ))))
Надо поправити:
«04.09.19 12:28 Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая О, как работает с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании !!!»
Поговорите "уважаемый" министр с любым уголовником и вы "увидите при разговоре", что тюрьмы заполнены честнейшими людьми.