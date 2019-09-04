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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1992) Зоряна Скалецкая (1)

 Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая о работе с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании

Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании "Интерхим" и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

"Если мы говорим об Александре Чумаке (совладелец Интерхима. - Ред.), я скажу так. Его видение, как мы можем сформировать фармполитику в стране, политика - это не закон, это определенные подходы... Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством - это будет не его желание или мое желание, а позиция правительства", - сказала она.

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Министр подчеркнула, что у Чумака будут полномочия только по формированию политики, а не по принятию решений, касающихся каких-либо привилегий.

Ольгу Голубовскую, которая работала при Богатыревой, глава Минздрава охарактеризовала как лучшего специалиста по биобезопасности.

"Никакого конфликта, раздутого в медиа... Я не увидела его вчера при разговоре", - сказала она.

Вся работа ее заместителей, подчеркнула Скалецкая, будет вестись по поручениям министра - без самовольных желаний: "Если кто-то из них будет делать что-то вне поручения министра, это будет вопрос о том, что происходит саботаж".

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Говоря о советниках, она отметила, что многих из этих людей знает давно, и считает, что эти люди "нужны сейчас, чтобы предоставить информацию и максимальную поддержку".

Источник: https://censor.net.ua/n3146365
 
 
 Топ комментарии
 
Это что подогревают почву, что Богатырева норм и ее нада трудоустроить?
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Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой

Так именно им Супрун и стояла поперек горла. Так что никакого конфликта интересов у фармацевтической мафии теперь реально нет. Теперь все снова на мази и можно окучивать тупых хохлов на лекарствах.
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Это что подогревают почву, что Богатырева норм и ее нада трудоустроить?
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Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины.
.....глава Минздрава охарактеризовала как лучшего специалиста по биобезопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3146365

https://www.obozrevatel.com/person/olga-golubovskaya.htm

еще есть вопросы ?
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чи вам "нове обличчя" замість прививки від кору ? Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая о работает с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании - Цензор.НЕТ 8133
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«бывший внештатный главпесец Минздрава во время Раисы Богатыревой. Источник: https://censor.net.ua/n3146365»

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Дмитро Корчинський
2 год ·

Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.
Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.
Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.

Раніше таке вимагання вдалося припинити, а вимогателів вигнати. Але серед нових радників міністра є їхні подільники.
До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.
Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити. Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.
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Фармакологическая мафия возвращается. А Мед.Институты будут приватизированы их ректорами. Примеры уже есть.
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Взагалі-то це зрада для всіх притомних українців! Бо саме через богатирьову почалась епідемія кору, наприклад, а ліки в нас стали в кіклька разів дорожчі, ніж у Польщі...
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Речь в статье не о самой Богатырёвой, а только об экс-советнике Богатырёвой.
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Укушенные зеленой навозной мухой так часто повторяют "соя", впечатление, уже не зубожилые, а из последних сил жуют с помойки. Не бздите, пару месяцев, и будем для вас выпускать соевый корм зеленого цвета в серии "продукты для животных" . Получение по ветеринарному паспорту.
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Терпи, соя, терпи, ещё 5 лет, если только от избыточный злобы кондрашка не хватит.
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Жареные семочки.
Режем. Пилим и гребём,
********** живём.
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А скока добрых дел мона сделать под
дулом пишталета!
🤗
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Юрій Тимошенко до Зеленського: " Поки не пізно, збирай манатки та вали у свій Ізраїль"
Доброволець, майданівець, депутат 8 скликання та кандидат в президенти минулих виборів на День Незалежності дав емоційне інтерв'ю "Невідомому патріоту".https://www.facebook.com/NVPatriot/videos/685664105242460/UzpfSTEwMDAyMTQ4NjI0MTcwNTozOTY5OTc2MTQyOTQ3MTU/?comment_id=399957847332025&notif_id=1567430275393780&notif_t=group_comment_follow
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Аплодую стоячи! У владі мають бути ЛИШЕ свідомі щирі українці!
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Пізно всрались,тут будують Великий ісраїль,українцям місця немає.
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Адвокат Игоря Коломойского и по совместительству «серый кардинал» штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан прибыл в Украину после очередных переговоров с шефом в Израиле. Но прибыл он не один, а с десантом израильских юристов, которые высадились с частного самолета в столичном аэропорту «Жуляны».
По информации из окружения Богдана, юристы прибыли отнюдь не для участия в избирательной кампании. Их задача - собрать Коломойскому земельный банк перед снятием моратория с украинской земли. Времени осталось не так уж много, поэтому юристы будут спешить, говорят собеседники.2019-04-18

https://izvestia.kiev.ua/article/116331
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Зоряна Скалецкая не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой

Так именно им Супрун и стояла поперек горла. Так что никакого конфликта интересов у фармацевтической мафии теперь реально нет. Теперь все снова на мази и можно окучивать тупых хохлов на лекарствах.
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Вот поэтому Раиса и прилетела. Чего уже опасаться, если ее человек в Зе-МОЗе
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лица новые, а дерьмо всё то же ...
ну вот не видит она конфликта интересов в том, что её советник совладелец фармацевтической компании ... , а самого совладельца фармацевтической компании на пост министра назначить постеснялись?
спасибо Боре "х*й в *Опу" ... "лоббирующего" ежедневно "своего человека" Зоряну С .
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"Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава.

https://censor.net.ua/photo_news/3145320****************************************************************************************************
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Все повертається на круги своя, а там і дамбаська акушерка буде на підхваті.
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Схеми повертаються, для того й богатирьова повернулась - вовєзє потрібно за рік встигнути нахапати побільше грошей, а там й у Ізраїль можна...
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ооо как!
ото ж бохатырева и рванула сюда, не смотря на возможный арест... - своих по потокам расставлять и старые-новые лица втюхивать...
(все вернется... все опять вернется (с) ))))
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Невозможный арест. Если реально. Потому и не уссалась вернуться.
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«04.09.19 12:28 Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая о работает с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании»

Надо поправити:
«04.09.19 12:28 Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая О, как работает с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании !!!»
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Какое-то перекошенное мировосприятие у этих якобы "слуг", ведущих себя как настоящие хозяева с перспективой не на одну каденцию. Представители мафиозного клана богатыревой и Ко для них- лучшие спецы и партнеры, а настоящего военного аса-Героя войны с рашистами генерала Забродского они в упор не рассмотрели и не нашли ему места в военном руководстве. Обидчивым оказался маленький еврейский мальчик, а правильнее сказать, -злопамятным. Зря, раньше думай о Родине, а потом о себе...
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А если кто то родился при Сталине, то он СОТРАП? Многие работали при ком то, но это не значит шо и они такие.
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А за ЗЕ кто? А кто Богатыреву не посадил? Не все же, кто был при Богатыревой преступники, она ведь не осужденная.
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Портновские суды не посадили, они портновские, т.к. именно он их реформировал и до них реформа не дошла, этот этап планировался на 2020 год, но для зебов - тёмный лес - что такое законодательная реформа, изменяющая систему, и что такое - реализация реформ.
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"...политика - это не закон, это определенные подходы..." - Угу... Определённые доходы. Сдохните, суки! Предатели Украины и народа. Слуги Напавших!
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радуцкій такі смог в двух славах апісал міністєрства здравахранєнія на бліжайшєє 5 лєт Нужны, чтобы предоставить информацию и поддержку, - Скалецкая о работе с экс-советником Богатыревой и совладельцем фармкомпании - Цензор.НЕТ 4352
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Чергова перемога зебілів над здоровим глуздом!
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"Никакого конфликта, раздутого в медиа... Я не увидела его вчера при разговоре"

Потрібні, щоб надати інформацію та підтримку, - Скалецька про співпрацю з ексрадницею Богатирьової і співвласником фармкомпанії - Цензор.НЕТ 3655

Поговорите "уважаемый" министр с любым уголовником и вы "увидите при разговоре", что тюрьмы заполнены честнейшими людьми.
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а за новой витриной старые продавцы
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