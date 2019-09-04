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Все про:избирком (175) Крым (21801) прокуратура (3621)

 Украинский суд разрешил досудебное расследование в отношении главы так называемого "избиркома" оккупированного Крыма

Суд разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении главы "Избирательной комиссии Республики Крым", созданной на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым.

"8 сентября на территории временно оккупированного полуострова должны состояться выборы депутатов в т.н."Государственный совет Республики Крым". Проведение указанного незаконного голосования обеспечивает председатель "Избирательной комиссии Республики Крым", который 16 марта 2014 года обеспечил проведение и незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство РФ пытается легитимизировать захват украинского полуострова. Сейчас в рамках уголовного производства главе "Избирательной комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти", - говорится в сообщении.

Глава избиркома "Республики Крым" также объявлен в розыск.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главы "Избирательной комиссии", который уклоняется от уголовной ответственности. Таким образом, суд дал согласие на привлечение подозреваемого к уголовной ответственности при его фактическом отсутствии (in absentia), рассказали в прокуратуре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146364
 
 
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Прикольный глава избиркома, не имени, ни фамилии еще и рожа замыленная Украинский суд разрешил досудебное расследование в отношении главы так называемого "избиркома" оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2194
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